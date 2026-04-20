Horror: un nene de 12 años encontró a su mamá enterrada en el patio de la casa

En un momento de desesperación, el chico llegó hasta el patio de la casa y se encontró con la escalofriante escena. La estremecedora frase que dijo.

El nene fue quien dio aviso tras el hallazgo en la casa de Claypole, lo que permitió iniciar la investigación.

El estremecedor hallazgo en una casa, tuvo como protagonista a un nene de 12 años que buscaba a su madre. Tras cavar en el patio de la vivienda, el chico encontró restos humanos y lanzó una frase que reflejó la dimensión del momento: “Es mi mamá, ese es el brazo de mi mamá”.

El hecho ocurrió el sábado por la tarde en una propiedad ubicada sobre la calle Nardo al 5800, en la localidad de Claypole, Buenos Aires. El hallazgo ocurrió cuando el chico llegó a la vivienda de su mamá después de varios días sin novedades de ella.

Según trascendió, no tenían contacto desde hace más de 15 días. El parte policial indica que el menor llevaba varios días sin saber nada de su madre y comenzó a sospechar que algo grave podía haber ocurrido dentro de la casa.

El escalofriante hallazgo en el patio de la casa

Ante la incertidumbre, el chico decidió revisar el terreno. Para eso, le pidió una pala a un vecino, quien accedió a acompañarlo hasta la vivienda. Ambos comenzaron a remover la tierra en el patio, donde detectaron una zona que presentaba alteraciones.

Durante la excavación, primero apareció un trozo de tela. Minutos después, surgió lo que parecía ser un brazo humano. En ese instante, el nene reconoció el cuerpo y reaccionó con desesperación. El hallazgo confirmó sus peores sospechas, se trataba del cuerpo de su madre.

CASA CLAYPOLE

Tras ese momento, salió corriendo hacia la casa de su abuela, desde donde se dio aviso al 911. La intervención policial se activó de inmediato.

“Empezó a hacer el pozo y descubrió una tela, una tela que tapaba algo, ese algo era un brazo y ese brazo era el de su mamá. ‘Es mi mamá, este es el brazo de mi mamá’, dijo a partir de un tatuaje”, relataron en Canal 13.

Operativo policial y confirmación del cuerpo

Efectivos del Comando de Patrullas llegaron al lugar y constataron la presencia de restos humanos enterrados en el patio. A partir de ese momento, se montó un operativo que incluyó la participación de Policía Científica, bomberos y personal médico.

Los peritos trabajaron durante varias horas bajo la supervisión de la fiscalía. Finalmente, lograron retirar el cuerpo completo. Una médica del SAME confirmó el fallecimiento en el lugar y se dispuso el traslado a la morgue judicial de Lomas de Zamora para la realización de la autopsia.

El procedimiento permitió preservar la escena y recolectar elementos clave para la causa. La reconstrucción del hecho quedó en manos de los investigadores, que ahora buscan determinar cuándo ocurrió el crimen.

Sospechas, búsqueda y avance de la causa

Durante las tareas en la vivienda, los investigadores secuestraron el DNI de un hombre identificado como Brian Leandro Lesta, señalado por familiares como la actual pareja de la víctima.

CLAYPOLE

Según indicaron, el sospechoso no se encuentra en el domicilio desde hace aproximadamente dos semanas. Este dato lo posiciona como una figura central en la investigación, que ahora intenta ubicarlo.

La causa fue caratulada como homicidio agravado y quedó a cargo de la UFI N°17 de Lomas de Zamora. El objetivo es reconstruir la secuencia de los hechos, determinar el momento del crimen y establecer responsabilidades.

Como era de esperarse, el caso desató una fuerte conmoción entre los vecinos y volvió a poner en foco la violencia intrafamiliar. El testimonio del nene y el hallazgo de la mamá en el patio de Claypole se convirtieron en los ejes de una investigación que recién comienza y que se suma a una triste lista de hechos violentos en los últimos años.