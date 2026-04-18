La Fiscalía investiga la muerte de la pareja en Rosario como femicidio seguido de suicidio. Afirman que la joven quería dejar a su novio.

Una amiga de la joven hallada muerta en Rosario aseguró que el novio era celoso y manipulador

Una amiga de Sophia Civarelli, la joven de 22 años hallada muerta en su departamento del barrio Lourdes de Rosario , rechazó la hipótesis del doble suicidio y aseguró que Valentín Alcida, su pareja, ejercía una relación de manipulación y control sobre ella.

Identificada como Coty, relató que Sophia quería terminar la convivencia con su pareja, pero esperaba tener estabilidad económica para dar el paso. "Ella me prometió que cuando encontrara algo estable para juntar plata, se iba a ir de ahí", afirmó, según el diario La Capital.

La joven también describió episodios de celos y comportamientos violentos : durante las peleas, Alcida se encerraba en el baño, golpeaba las paredes y se lastimaba a sí mismo, amenazando con que si ella lo dejaba, "él se moría". En este sentido, la amiga opinó que "la quería solamente para él", y aseguró que usualmente la manipulaba para que no lo dejara.

Sobre la posibilidad del suicidio, fue contundente: "Ella nunca hubiera permitido que dijeran que se suicidó, a ella la mataron". Respecto a la noche del hecho, señaló: "Siento que pelearon, él se fue y a la madrugada volvió con otras intenciones".

Sophia había conocido a Valentín estudiando Psicología

La joven era oriunda de Villa Amelia, una localidad a 25 kilómetros de Rosario. Era conocida por todos en el pueblo y había llegado a la ciudad para estudiar Psicología en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Vivía con su mamá hasta que, hace unos meses, decidió mudarse para no tener que viajar todos los días, según informó el medio Rosario3.

Fue en la facultad donde conoció a Valentín Alcida, también de 22 años y oriundo de Los Surgentes, provincia de Córdoba, quien había llegado a Rosario con el mismo objetivo.

Muertos en rosario

Según las publicaciones en sus redes sociales —donde el joven compartía imágenes con mensajes de afecto hacia Civarelli—, la relación habría comenzado a fines de 2025 y en poco tiempo decidieron iniciar la convivencia.

Coty opinó que el noviazgo no era sano y recordó que Civarelli había empezado a pensar en la separación durante el verano, aunque esperaba el momento justo: "Voy a esperar un poco. Después de San Valentín o un mes más, capaz que consigo algo", le había dicho.

Cómo avanza la causa

La Fiscalía, a cargo de la fiscal Carla Ranciari, investiga el caso como femicidio seguido de suicidio. El cuerpo de Civarelli fue trasladado al Instituto Médico Legal para realizarle la autopsia bajo protocolo de femicidio, mientras se analizan los peritajes de los celulares de ambos jóvenes.

Según la información preliminar, Civarelli fue hallada sin vida en el departamento que compartía con Alcida, acostada en la cama y con una herida cortante en el cuello. Este dato es uno de los elementos centrales que orientan la investigación hacia un posible femicidio.

pareja muerta en rosario

En paralelo, el joven se arrojó desde el octavo piso de un edificio ubicado en calle 3 de Febrero al 1100. Si bien sobrevivió inicialmente a la caída, falleció poco después de ser trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

Otro elemento clave surgió a partir del testimonio de una amiga de Alcida, quien declaró que el joven la llamó antes de arrojarse. Según su relato, él le habría dicho que su novia se había suicidado y que intentó asistirla realizándole un torniquete.

Durante el operativo, la Policía secuestró un cuchillo y una carta escrita por el joven, en la que manifestaba su intención de quitarse la vida por no haber logrado “salvar a su pareja”. Estos elementos serán sometidos a peritajes para determinar su relevancia en la causa.