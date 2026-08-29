Los procedimientos se realizaron con menos de 24 horas de diferencia y en distintos puntos de la provincia de Neuquén.

La Policía recuperó una moto y una camioneta con pedido de secuestro

En las últimas horas, dos vehículos que tenían pedido de secuestro vigente fueron detectados por la Policía del Neuquén. Se trata de una camioneta y una motocicleta, halladas durante distintos procedimientos realizados en la provincia, en el marco de investigaciones por hechos delictivos.

El primero de los operativos se realizó en la capital provincial durante la tarde del viernes, cuando personal motorizado de la Comisaría 18° llevaba adelante tareas preventivas y detectó una camioneta utilitaria que circulaba mientras remolcaba otro vehículo.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 16:30, cuando los efectivos decidieron verificar la situación de ambos rodados. Al consultar sus datos en los sistemas policiales, constataron que el vehículo que era remolcado tenía un pedido de secuestro vigente, vinculado a una investigación por robo de vehículo.

Ante esta situación, los uniformados dieron intervención a la Fiscalía de Robos y Hurtos, desde donde se dispuso el secuestro de ambos rodados. Además, los dos hombres que se encontraban a bordo de los vehículos fueron demorados y quedaron a disposición de la Justicia.

Sebastian Fariña Petersen

En el lugar también trabajó personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes y tomó registros fotográficos tanto de los vehículos como de la escena.

Una moto con pedido de secuestro circulaba en Centenario

El segundo procedimiento se realizó durante la mañana de este sábado en la ciudad de Centenario, donde personal de la División Motorizada detectó una motocicleta que circulaba sin chapa patente y sin llave de ignición.

Al notar esto, los efectivos procedieron a identificar el rodado y consultar sus datos en los sistemas policiales. Fue entonces cuando constataron que sobre la motocicleta pesaba un pedido de secuestro vigente solicitado por una autoridad judicial de la provincia de Río Negro.

Tras confirmar la situación, los efectivos solicitaron la intervención de la Comisaría 52°, cuyos agentes trasladaron la moto y al hombre que la conducía para avanzar con las actuaciones del caso. La investigación quedó en manos de la Justicia y busca determinar si hubo un posible delito de encubrimiento.

Investigaban el robo de un auto y encontraron más

Días atrás, una investigación por el robo de un vehículo en la ciudad de Neuquén derivó en tres allanamientos realizados por personal del Departamento Sustracción de Automotores. Las medidas permitieron identificar a los presuntos involucrados en la sustracción de un Citroën Aircross, que había sido robado en inmediaciones de un local comercial y posteriormente fue recuperado.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron armas de fuego, drogas, dinero en efectivo, teléfonos celulares y un inhibidor de señal. Además, uno de los hombres encontrados en los domicilios tenía un pedido de captura vigente y quedó detenido.

La investigación estuvo a cargo del Departamento Sustracción de Automotores, con intervención de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos.