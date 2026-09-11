Virginia de Bandana está en pareja con un hombre 19 años menor que ella, la criticaron y salió a responder con fotos en bikini.

Virginia Da Cunha , integrante de la girl band Bandana , compartió en redes sociales un mensaje acerca de la edad y el paso del tiempo, luego de que se viralizara que está en pareja con un DJ 19 años menor que ella.

La cantante, de 44 años, oficializó en 2025 que estaba viviendo un nuevo romance con un artista independiente llamado Samir Jaliff , con quien comenzó a realizar colaboraciones musicales. El vínculo, según expresaron sus protagonistas en redes sociales, es tan intenso que, en apenas un año, ya decidieron mudarse juntos.

A raíz de una publicación sobre esta unión, Virginia Da Cunha subió a su perfil de Instagram una serie de historias con fotos de su pasado y reflexiones acerca de su presente con Jaliff. “La edad es una trampa del sistema. Lo digo desde que tengo 20 años…”, comenzó señalando la también creadora de contenido de bienestar en la primera publicación, donde reaccionó a un portal web que se hizo eco de su noviazgo con el DJ. Luego agregó en tono irónico: “Se vienen grandes cosas con el DJ Turco”.

Más tarde, compartió con sus seguidores una imagen que le tomaron a los 20 años, época en la que pasó por Popstars y que la lanzó a la fama tras ser elegida como una de las cinco integrantes de Bandana. “#tbt a mis 20. La tenía tan clara que me veía bien con 40 kg”, sostuvo. En otro retrato, la artista se mostró en la etapa de sus “25 a 30 años” y escribió: “Me dediqué a los deportes extremos al sol y a mi banda independiente”. Asimismo, impactó a sus seguidores con una selfie frente al espejo en bikini, mostrando su silueta. “A mis 40…”, agregó.

Y así sumó otra captura actual en la que aparece rodeada de verde: “Me fui a vivir a la naturaleza”. “A mis 44 conocí a este gran hombre, eterno niño de 25 años con el que hoy convivo”, escribió junto a una foto tomada en el mar, acompañada por su pareja actual. Hacia el final de la serie de historias, la intérprete añadió, junto a otra imagen con su novio: “Conclusión: no importa cuántos años tengas, sino lo que hagas en los años que vivís. Hay quienes involucionan y quienes evolucionan”.

La reflexión de la cantante

“La edad está en la mente que comanda al cuerpo. Dejemos de alimentar un sistema que nos quiere enfermos y animémonos a ser Vida”, concluyó. En mayo de este año, Samir Jaliff subió a su perfil oficial de Instagram una publicación especial para celebrar su primer aniversario junto a Virginia Da Cunha, en la que dio detalles sobre la relación.

“Hoy se cumple un año desde que te conocí y es curioso que sea el primer posteo que hago. Han pasado cosas, hemos compartido tanto, 365 días que me dan mucha alegría de saber que te crucé en mi camino”, escribió en primer lugar.

Tras destacar que su vínculo atravesó “cosas hermosas y no tan hermosas”, como un “yin y yang”, finalmente reflexionó: “Una historia que va más allá de lo cursi del amor, trasciende a algo un poco más elevado que eso; yo lo percibo como almas destinadas a encontrarse… vos con 44 y yo con 25 años, porque el espíritu no entiende de cálculos ni de estereotipos”.