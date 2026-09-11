La complicada situación de Callejero Fino: qué reveló la pericia del arma que tenía en su camioneta.

El artista de música urbana, Callejero Fino , recibió una mala noticia: el domingo se vencía su prisión preventiva y, por ende, creía que podría recuperar la libertad, pero en las últimas horas, el fiscal que entiende la causa, pidió una prórroga, por lo cual seguiría detenido.

Recientemente se conoció el resultado del peritaje de la Glock calibre 40 que le encontraron en su camioneta y que tenía la numeración limada. En Desayuno Americano informaron que los peritos llegaron a conocer ese dato y que el dueño de la armería “va a ser registrado en breve”.

Un punto clave de la pericia es que se determinó que el arma estaba completa y apta para el disparo. Por este motivo, el fiscal mandó a realizar un análisis de la vaina testigo para compararla con el Sistema Nacional Automatizado de Identificación Balística (SAIB) y detectar si el arma fue utilizada en otros delitos. A estas alturas también se han logrado reunir elementos para reconstruir los hechos previos a la detención como horarios de ingreso y egreso de Callejero Fino al barrio privado en el que vive, ya que tienen las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y los pases de los peajes.

Recordemos además que esta semana, la Justicia rechazó nuevamente el pedido de excarcelación presentado por los abogados del músico ya que se considera que aún existe riesgo de fuga y un posible entorpecimiento de la investigación. El periodista Carlos Salerno explicó en Desayuno que los abogados de Callejero Fino estaría preparando un nuevo argumento para ayudar a la liberación del artista.

"El argumento de él es que había recibido amenazas para él y para su hijo. Su defensa podría ser entonces que llevaba el arma para proteger su vida. Es una posibilidad", opinó. La hipótesis, por ahora, no tuvo ningún anclaje real ya que no hubo información oficial al respecto.

Callejero Fino sigue preso: qué pasó con su debut actoral

Callejero Fino continúa detenido luego de haber sido arrestado en Villa La Ñata, Tigre, durante un operativo policial que comenzó por una infracción de tránsito. El cantante de RKT circulaba en una Volkswagen Amarok sin chapas patente y viajaba acompañado por otro joven cuando los efectivos decidieron detener el vehículo para identificar a sus ocupantes y realizar una requisa.

En el interior de la camioneta, los agentes encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida y un cargador con doce municiones. La causa quedó en manos del fiscal Cosme Iribarren, quien agravó la imputación inicial por tenencia a portación ilegal de arma de guerra. El artista declaró ante la Justicia y aseguró que el arma no era de su propiedad.

El episodio también impactó directamente en los compromisos profesionales que el referente del RKT tenía por delante. Según informó La Pavada de Diario Crónica, estaba previsto que diera un nuevo paso en su carrera con una participación actoral en la ficción Transas, proyecto que ahora quedó completamente frenado por su situación judicial. El debut frente a las cámaras deberá esperar hasta que pueda resolverse el escenario que atraviesa.