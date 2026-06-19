Actualizar el DNI con el formato nuevo: quiénes deben renovarlo en 2026 y cuál es el precio

El flamante modelo anunciado por el Renaper ya está en vigencia. Qué modificaciones hubo, quiénes están obligados a cambiarlo y cómo tramitarlo.

Actualizar el DNI con el formato nuevo en 2026

El Gobierno nacional lanzó en febrero pasado el nuevo formato del Documento Nacional de Identidad ( DNI ) . Pero cuatro meses después, siguen surgiendo las mismas dudas: ¿ es obligatorio reemplazarlo si tengo un modelo viejo? ¿ Cuánto cuesta el trámite? ¿ Cómo se hace ? A continuación, una guía que responde todos los interrogantes.

El flamante formato, presentado por el Registro Nacional de las Personas ( Renaper ), busca adecuarse a e stándares internacionales de seguridad, con el objetivo de reducir los riesgos de fraude documental, agilizar los controles de identidad y modernizar el sistema .

La implementación del nuevo modelo no invalida automáticamente a los anteriores . Es decir, quienes ya cuenten con el DNI y el pasaporte vigentes, no deberán renovarlos ni reemplazarlos , salvo algunos casos puntuales para los que sí será obligatorio. Entre los que se encuentran:

Quienes cumplan 5, 8 o 14 años, en el marco de las actualizaciones obligatorias.

Personas que tengan el DNI vencido o esté próximo a vencer.

Quienes necesiten rectificar datos personales.

Casos de pérdida, robo o daño.

nuevo dni Todos los detalles del nuevo modelo de DNI.

Cuánto cuesta sacar el nuevo DNI en 2026

En marzo último, el Gobierno anunció una suba en el precio para sacar el DNI. Según argumentó, el incremento de los valores tuvo como objetivo sostener la eficiente prestación de todos los servicios brindados por el Renaper.

De esta manera, los valores para tramitar en el nuevo DNI varían según los casos y son los siguientes:

Nacidos en el territorio nacional de 0 a 18 años de edad (Art. 13 Decreto N° 415/2006): sin cargo.

Por identificación tardía e inscripción tardía: sin cargo.

Carta de Ciudadanía: $10.000.

Opción de Nacionalidad: $10.000.

Actualización de 5/8 años: $10.000.

Actualización de 14 años: $10.000.

Ejemplar nuevo (actualizaciones posteriores/ rectificación de datos/ cambio de domicilio/ canje de LE o LC por DNI/ otros ejemplares de DNI/ adopción): $10.000.

DNI exprés: $26.000. Con entrega en domicilio dentro de las 96 horas hábiles posteriores al trámite.

DNI 24 hs: $41.000. Se retira en oficina de origen en 24 horas hábiles.

DNI al instante: $57.000. Se entrega en el acto -entre 2 a 6 horas hábiles- sólo en oficinas habilitadas a tal fin.

DNI nuevo modificaciones Así se ve el nuevo modelo de DNI de ambos lados.

DNI para extranjeros:

Primera identificación: $20.000.

Actualización de 5/8 años: $20.000.

Actualización de 14 años: $20.000.

Ejemplar nuevo(actualizaciones posteriores/ rectificación de datos/ cambio de domicilio/ cambio de categoría/ prórroga/ otros ejemplares de DNI): $20.000.

Cómo tramitar el nuevo DNI

Para tramitar el nuevo modelo, se deben seguir los siguientes pasos:

Seleccionar un Registro Civil dentro de tu jurisdicción o sacar turno en un Centro de Documentación Renaper desde Mi Argentina.

Presentarse en la fecha asignada con la constancia de turno, en caso de corresponder.

Conservar la constancia de solicitud para hacer el seguimiento del trámite online en renaper.gob.ar mediante el ID.

El DNI será entregado en tu domicilio o en la oficina elegida; deberá recibirlo el titular o un mayor de 18 años con la constancia.

Si el trámite es para menores de 14 años, deben asistir acompañados por su representante legal, con DNI.

nuevo dni Renaper está a cargo de realizar los cambios en los DNI y los pasaportes.

Cuáles fueron los cambios en el DNI

El nuevo modelo oficializado por el Renaper está fabricado en policarbonato, cuenta con grabado láser y suma un chip sin contacto con información biométrica, lo que dificulta su falsificación y mejora la protección de los datos personales. Esto, según explicaron, busca cumplir con los estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

En cuanto a las características del nuevo DNI electrónico, incorpora elementos gráficos como la escarapela que enmarca el retrato, estrellas argentinas, el Sol de Mayo, glaciares, cordillera y mapa bicontinental, además de un holograma transparente renovado, impresión en iris, una ventana transparente y estampados táctiles.

Los documentos para personas extranjeras mantienen el mismo formato, con la incorporación de datos vinculados a la naturalización o residencia. Y los excombatientes de Malvinas conservan la leyenda identificatoria correspondiente.