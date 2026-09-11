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Resultados de las quinielas de hoy jueves 10 de septiembre 2026

Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.

Por Héctor Bolillo
Resultados de las quinielas de hoy jueves 10 de septiembre 2026

Resultados de las quinielas de hoy jueves 10 de septiembre 2026

Repasá los resultados de la jornada del Jueves, 10 de septiembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.

La Neuquina

La Previa

Cabeza: 0164
1° 0164, 2° 7478, 3° 1362, 4° 9341, 5° 1841, 6° 2598, 7° 5835, 8° 3990, 9° 4348, 10° 5598, 11° 5479, 12° 5774, 13° 6295, 14° 6779, 15° 7207, 16° 5007, 17° 1671, 18° 5382, 19° 9024, 20° 5986

El Primero

Cabeza: 9607
1° 9607, 2° 0550, 3° 5887, 4° 9578, 5° 2534, 6° 2984, 7° 3009, 8° 3974, 9° 3693, 10° 6578, 11° 5639, 12° 5536, 13° 6367, 14° 6997, 15° 7348, 16° 7975, 17° 8243, 18° 3822, 19° 9228, 20° 9651

La Matutina

Cabeza: 6307
1° 6307, 2° 0767, 3° 0762, 4° 8023, 5° 4092, 6° 2790, 7° 3479, 8° 3609, 9° 4454, 10° 4924, 11° 5385, 12° 5536, 13° 8070, 14° 8470, 15° 7395, 16° 5708, 17° 8214, 18° 5655, 19° 6009, 20° 9743

La Vespertina

Cabeza: 0171
1° 0171, 2° 0624, 3° 3836, 4° 7875, 5° 1116, 6° 3210, 7° 3468, 8° 3279, 9° 8047, 10° 9876, 11° 3761, 12° 3431, 13° 6477, 14° 2775, 15° 7181, 16° 3556, 17° 8409, 18° 0558, 19° 2787, 20° 0022

La Nocturna

No se registraron resultados para este sorteo.

La Rionegrina

La Previa

Cabeza: 7729
1° 7729, 2° 2995, 3° 7974, 4° 2016, 5° 7940, 6° 1004, 7° 5195, 8° 8908, 9° 0735, 10° 2354, 11° 1481, 12° 5464, 13° 2632, 14° 8804, 15° 2036, 16° 1892, 17° 8758, 18° 1114, 19° 1407, 20° 7791

El Primero

Cabeza: 4170
1° 4170, 2° 9693, 3° 5162, 4° 6346, 5° 0813, 6° 4392, 7° 1096, 8° 9469, 9° 4405, 10° 6326, 11° 4228, 12° 0839, 13° 6988, 14° 3212, 15° 4688, 16° 2171, 17° 3031, 18° 1386, 19° 7388, 20° 5762

La Matutina

Cabeza: 1709
1° 1709, 2° 0257, 3° 5680, 4° 3755, 5° 4497, 6° 9914, 7° 1480, 8° 8578, 9° 7958, 10° 5438, 11° 4771, 12° 3911, 13° 5720, 14° 1080, 15° 4553, 16° 4651, 17° 9376, 18° 7396, 19° 9019, 20° 7582

La Vespertina

Cabeza: 8911
1° 8911, 2° 0570, 3° 8391, 4° 5252, 5° 0393, 6° 0957, 7° 4398, 8° 7846, 9° 1074, 10° 5081, 11° 1720, 12° 0750, 13° 0356, 14° 8167, 15° 9583, 16° 9052, 17° 0019, 18° 3482, 19° 4016, 20° 4051

La Nocturna

Cabeza: 3819
1° 3819, 2° 2529, 3° 3060, 4° 0674, 5° 6754, 6° 8861, 7° 0319, 8° 6161, 9° 9361, 10° 4353, 11° 1070, 12° 5636, 13° 1360, 14° 9680, 15° 1230, 16° 0616, 17° 6080, 18° 2488, 19° 0088, 20° 0353

Quiniela de la Ciudad

La Previa

Cabeza: 5075
1° 5075, 2° 0103, 3° 4141, 4° 1430, 5° 0418, 6° 4284, 7° 0080, 8° 6277, 9° 4331, 10° 9828, 11° 1633, 12° 0253, 13° 2047, 14° 5105, 15° 6343, 16° 1252, 17° 8077, 18° 7653, 19° 8616, 20° 6423

El Primero

Cabeza: 3015
1° 3015, 2° 1834, 3° 5844, 4° 0686, 5° 7152, 6° 4515, 7° 4197, 8° 5393, 9° 4128, 10° 2151, 11° 9508, 12° 0291, 13° 9573, 14° 5515, 15° 1245, 16° 2057, 17° 6258, 18° 1752, 19° 8829, 20° 4512

La Matutina

Cabeza: 0340
1° 0340, 2° 6166, 3° 8664, 4° 0123, 5° 4434, 6° 1042, 7° 5960, 8° 2159, 9° 0574, 10° 2796, 11° 3144, 12° 9726, 13° 2557, 14° 0981, 15° 3473, 16° 5708, 17° 8702, 18° 4901, 19° 7193, 20° 0656

La Vespertina

Cabeza: 0755
1° 0755, 2° 2778, 3° 6255, 4° 6107, 5° 7950, 6° 1407, 7° 6911, 8° 0088, 9° 2130, 10° 0634, 11° 5112, 12° 1211, 13° 9144, 14° 5549, 15° 2880, 16° 7318, 17° 5581, 18° 6070, 19° 2591, 20° 4223

La Nocturna

Cabeza: 2266
1° 2266, 2° 0169, 3° 8740, 4° 6366, 5° 5412, 6° 9674, 7° 1192, 8° 0175, 9° 2652, 10° 6105, 11° 3994, 12° 1484, 13° 3644, 14° 4037, 15° 9848, 16° 2328, 17° 4951, 18° 0341, 19° 7232, 20° 5188

Quiniela de Provincia

La Previa

Cabeza: 8107
1° 8107, 2° 7418, 3° 8795, 4° 3611, 5° 6761, 6° 3671, 7° 0006, 8° 6054, 9° 6203, 10° 7229, 11° 7293, 12° 3025, 13° 1092, 14° 7413, 15° 5436, 16° 8762, 17° 8781, 18° 5737, 19° 4539, 20° 2858

El Primero

Cabeza: 8384
1° 8384, 2° 2604, 3° 4272, 4° 6806, 5° 0266, 6° 7481, 7° 6416, 8° 3553, 9° 1695, 10° 9894, 11° 9089, 12° 0330, 13° 0567, 14° 5719, 15° 9500, 16° 0566, 17° 0563, 18° 2799, 19° 9618, 20° 1058

La Matutina

Cabeza: 8589
1° 8589, 2° 4230, 3° 6051, 4° 3997, 5° 3683, 6° 2394, 7° 8316, 8° 8704, 9° 3281, 10° 1496, 11° 6839, 12° 9457, 13° 7567, 14° 0176, 15° 4331, 16° 4739, 17° 3896, 18° 4898, 19° 4469, 20° 3397

La Vespertina

Cabeza: 6026
1° 6026, 2° 3827, 3° 0792, 4° 9742, 5° 4777, 6° 5342, 7° 0403, 8° 5646, 9° 4057, 10° 0893, 11° 9789, 12° 8703, 13° 9986, 14° 5444, 15° 6731, 16° 4387, 17° 9108, 18° 0452, 19° 6053, 20° 4371

La Nocturna

Cabeza: 5160
1° 5160, 2° 6842, 3° 1168, 4° 7353, 5° 7814, 6° 3316, 7° 2213, 8° 5934, 9° 0293, 10° 6170, 11° 6791, 12° 4277, 13° 3613, 14° 3245, 15° 2862, 16° 0650, 17° 1249, 18° 3817, 19° 1428, 20° 8236

Quiniela de Córdoba

La Previa

Cabeza: 5850
1° 5850, 2° 5312, 3° 4312, 4° 3715, 5° 2317, 6° 3038, 7° 6342, 8° 5752, 9° 5647, 10° 1842, 11° 5601, 12° 6036, 13° 9558, 14° 8545, 15° 9105, 16° 7363, 17° 6799, 18° 3900, 19° 9396, 20° 4306

El Primero

Cabeza: 2526
1° 2526, 2° 8496, 3° 2071, 4° 0701, 5° 1243, 6° 3054, 7° 5047, 8° 4018, 9° 9280, 10° 8070, 11° 1043, 12° 5767, 13° 9053, 14° 2433, 15° 2961, 16° 7712, 17° 3310, 18° 5753, 19° 6717, 20° 3789

La Matutina

Cabeza: 4762
1° 4762, 2° 4950, 3° 6755, 4° 8308, 5° 0070, 6° 9778, 7° 5233, 8° 2834, 9° 8775, 10° 8802, 11° 4262, 12° 2729, 13° 8917, 14° 1351, 15° 1625, 16° 3817, 17° 9731, 18° 9963, 19° 7332, 20° 7751

La Vespertina

Cabeza: 3906
1° 3906, 2° 3574, 3° 1475, 4° 7048, 5° 1014, 6° 0817, 7° 5853, 8° 0690, 9° 8585, 10° 8766, 11° 0638, 12° 7642, 13° 1998, 14° 0221, 15° 0487, 16° 5385, 17° 0147, 18° 7401, 19° 7581, 20° 3234

La Nocturna

Cabeza: 4921
1° 4921, 2° 6144, 3° 3395, 4° 9257, 5° 0078, 6° 8920, 7° 5767, 8° 8687, 9° 2608, 10° 9220, 11° 2190, 12° 8387, 13° 3864, 14° 2508, 15° 9361, 16° 4375, 17° 4766, 18° 1629, 19° 8003, 20° 1905

Juego responsable

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

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