Resultados de las quinielas de hoy jueves 10 de septiembre 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Jueves, 10 de septiembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 0164
1° 0164, 2° 7478, 3° 1362, 4° 9341, 5° 1841, 6° 2598, 7° 5835, 8° 3990, 9° 4348, 10° 5598, 11° 5479, 12° 5774, 13° 6295, 14° 6779, 15° 7207, 16° 5007, 17° 1671, 18° 5382, 19° 9024, 20° 5986
El Primero
Cabeza: 9607
1° 9607, 2° 0550, 3° 5887, 4° 9578, 5° 2534, 6° 2984, 7° 3009, 8° 3974, 9° 3693, 10° 6578, 11° 5639, 12° 5536, 13° 6367, 14° 6997, 15° 7348, 16° 7975, 17° 8243, 18° 3822, 19° 9228, 20° 9651
La Matutina
Cabeza: 6307
1° 6307, 2° 0767, 3° 0762, 4° 8023, 5° 4092, 6° 2790, 7° 3479, 8° 3609, 9° 4454, 10° 4924, 11° 5385, 12° 5536, 13° 8070, 14° 8470, 15° 7395, 16° 5708, 17° 8214, 18° 5655, 19° 6009, 20° 9743
La Vespertina
Cabeza: 0171
1° 0171, 2° 0624, 3° 3836, 4° 7875, 5° 1116, 6° 3210, 7° 3468, 8° 3279, 9° 8047, 10° 9876, 11° 3761, 12° 3431, 13° 6477, 14° 2775, 15° 7181, 16° 3556, 17° 8409, 18° 0558, 19° 2787, 20° 0022
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 7729
1° 7729, 2° 2995, 3° 7974, 4° 2016, 5° 7940, 6° 1004, 7° 5195, 8° 8908, 9° 0735, 10° 2354, 11° 1481, 12° 5464, 13° 2632, 14° 8804, 15° 2036, 16° 1892, 17° 8758, 18° 1114, 19° 1407, 20° 7791
El Primero
Cabeza: 4170
1° 4170, 2° 9693, 3° 5162, 4° 6346, 5° 0813, 6° 4392, 7° 1096, 8° 9469, 9° 4405, 10° 6326, 11° 4228, 12° 0839, 13° 6988, 14° 3212, 15° 4688, 16° 2171, 17° 3031, 18° 1386, 19° 7388, 20° 5762
La Matutina
Cabeza: 1709
1° 1709, 2° 0257, 3° 5680, 4° 3755, 5° 4497, 6° 9914, 7° 1480, 8° 8578, 9° 7958, 10° 5438, 11° 4771, 12° 3911, 13° 5720, 14° 1080, 15° 4553, 16° 4651, 17° 9376, 18° 7396, 19° 9019, 20° 7582
La Vespertina
Cabeza: 8911
1° 8911, 2° 0570, 3° 8391, 4° 5252, 5° 0393, 6° 0957, 7° 4398, 8° 7846, 9° 1074, 10° 5081, 11° 1720, 12° 0750, 13° 0356, 14° 8167, 15° 9583, 16° 9052, 17° 0019, 18° 3482, 19° 4016, 20° 4051
La Nocturna
Cabeza: 3819
1° 3819, 2° 2529, 3° 3060, 4° 0674, 5° 6754, 6° 8861, 7° 0319, 8° 6161, 9° 9361, 10° 4353, 11° 1070, 12° 5636, 13° 1360, 14° 9680, 15° 1230, 16° 0616, 17° 6080, 18° 2488, 19° 0088, 20° 0353
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 5075
1° 5075, 2° 0103, 3° 4141, 4° 1430, 5° 0418, 6° 4284, 7° 0080, 8° 6277, 9° 4331, 10° 9828, 11° 1633, 12° 0253, 13° 2047, 14° 5105, 15° 6343, 16° 1252, 17° 8077, 18° 7653, 19° 8616, 20° 6423
El Primero
Cabeza: 3015
1° 3015, 2° 1834, 3° 5844, 4° 0686, 5° 7152, 6° 4515, 7° 4197, 8° 5393, 9° 4128, 10° 2151, 11° 9508, 12° 0291, 13° 9573, 14° 5515, 15° 1245, 16° 2057, 17° 6258, 18° 1752, 19° 8829, 20° 4512
La Matutina
Cabeza: 0340
1° 0340, 2° 6166, 3° 8664, 4° 0123, 5° 4434, 6° 1042, 7° 5960, 8° 2159, 9° 0574, 10° 2796, 11° 3144, 12° 9726, 13° 2557, 14° 0981, 15° 3473, 16° 5708, 17° 8702, 18° 4901, 19° 7193, 20° 0656
La Vespertina
Cabeza: 0755
1° 0755, 2° 2778, 3° 6255, 4° 6107, 5° 7950, 6° 1407, 7° 6911, 8° 0088, 9° 2130, 10° 0634, 11° 5112, 12° 1211, 13° 9144, 14° 5549, 15° 2880, 16° 7318, 17° 5581, 18° 6070, 19° 2591, 20° 4223
La Nocturna
Cabeza: 2266
1° 2266, 2° 0169, 3° 8740, 4° 6366, 5° 5412, 6° 9674, 7° 1192, 8° 0175, 9° 2652, 10° 6105, 11° 3994, 12° 1484, 13° 3644, 14° 4037, 15° 9848, 16° 2328, 17° 4951, 18° 0341, 19° 7232, 20° 5188
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 8107
1° 8107, 2° 7418, 3° 8795, 4° 3611, 5° 6761, 6° 3671, 7° 0006, 8° 6054, 9° 6203, 10° 7229, 11° 7293, 12° 3025, 13° 1092, 14° 7413, 15° 5436, 16° 8762, 17° 8781, 18° 5737, 19° 4539, 20° 2858
El Primero
Cabeza: 8384
1° 8384, 2° 2604, 3° 4272, 4° 6806, 5° 0266, 6° 7481, 7° 6416, 8° 3553, 9° 1695, 10° 9894, 11° 9089, 12° 0330, 13° 0567, 14° 5719, 15° 9500, 16° 0566, 17° 0563, 18° 2799, 19° 9618, 20° 1058
La Matutina
Cabeza: 8589
1° 8589, 2° 4230, 3° 6051, 4° 3997, 5° 3683, 6° 2394, 7° 8316, 8° 8704, 9° 3281, 10° 1496, 11° 6839, 12° 9457, 13° 7567, 14° 0176, 15° 4331, 16° 4739, 17° 3896, 18° 4898, 19° 4469, 20° 3397
La Vespertina
Cabeza: 6026
1° 6026, 2° 3827, 3° 0792, 4° 9742, 5° 4777, 6° 5342, 7° 0403, 8° 5646, 9° 4057, 10° 0893, 11° 9789, 12° 8703, 13° 9986, 14° 5444, 15° 6731, 16° 4387, 17° 9108, 18° 0452, 19° 6053, 20° 4371
La Nocturna
Cabeza: 5160
1° 5160, 2° 6842, 3° 1168, 4° 7353, 5° 7814, 6° 3316, 7° 2213, 8° 5934, 9° 0293, 10° 6170, 11° 6791, 12° 4277, 13° 3613, 14° 3245, 15° 2862, 16° 0650, 17° 1249, 18° 3817, 19° 1428, 20° 8236
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 5850
1° 5850, 2° 5312, 3° 4312, 4° 3715, 5° 2317, 6° 3038, 7° 6342, 8° 5752, 9° 5647, 10° 1842, 11° 5601, 12° 6036, 13° 9558, 14° 8545, 15° 9105, 16° 7363, 17° 6799, 18° 3900, 19° 9396, 20° 4306
El Primero
Cabeza: 2526
1° 2526, 2° 8496, 3° 2071, 4° 0701, 5° 1243, 6° 3054, 7° 5047, 8° 4018, 9° 9280, 10° 8070, 11° 1043, 12° 5767, 13° 9053, 14° 2433, 15° 2961, 16° 7712, 17° 3310, 18° 5753, 19° 6717, 20° 3789
La Matutina
Cabeza: 4762
1° 4762, 2° 4950, 3° 6755, 4° 8308, 5° 0070, 6° 9778, 7° 5233, 8° 2834, 9° 8775, 10° 8802, 11° 4262, 12° 2729, 13° 8917, 14° 1351, 15° 1625, 16° 3817, 17° 9731, 18° 9963, 19° 7332, 20° 7751
La Vespertina
Cabeza: 3906
1° 3906, 2° 3574, 3° 1475, 4° 7048, 5° 1014, 6° 0817, 7° 5853, 8° 0690, 9° 8585, 10° 8766, 11° 0638, 12° 7642, 13° 1998, 14° 0221, 15° 0487, 16° 5385, 17° 0147, 18° 7401, 19° 7581, 20° 3234
La Nocturna
Cabeza: 4921
1° 4921, 2° 6144, 3° 3395, 4° 9257, 5° 0078, 6° 8920, 7° 5767, 8° 8687, 9° 2608, 10° 9220, 11° 2190, 12° 8387, 13° 3864, 14° 2508, 15° 9361, 16° 4375, 17° 4766, 18° 1629, 19° 8003, 20° 1905
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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