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Resultados de las quinielas de hoy viernes 11 de septiembre de 2026

Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.

Por Héctor Bolillo
Resultados de las quinielas de hoy viernes 11 de septiembre 

Resultados de las quinielas de hoy viernes 11 de septiembre 

Repasá los resultados de la jornada del Viernes, 11 de septiembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.

La Neuquina

La Previa

Cabeza: 0160
1° 0160, 2° 0555, 3° 1302, 4° 8964, 5° 8215, 6° 7519, 7° 3166, 8° 3978, 9° 6972, 10° 9303, 11° 3380, 12° 9464, 13° 1093, 14° 6882, 15° 7889, 16° 9744, 17° 3262, 18° 8525, 19° 9178, 20° 9781

El Primero

Cabeza: 0292
1° 0292, 2° 0910, 3° 1431, 4° 1971, 5° 5343, 6° 2695, 7° 3472, 8° 5731, 9° 4167, 10° 9323, 11° 5195, 12° 5175, 13° 6012, 14° 3093, 15° 1268, 16° 7666, 17° 0447, 18° 8984, 19° 9342, 20° 9770

La Matutina

Cabeza: 0068
1° 0068, 2° 1446, 3° 8107, 4° 4260, 5° 2030, 6° 7786, 7° 3482, 8° 3588, 9° 4200, 10° 4661, 11° 5496, 12° 9843, 13° 6872, 14° 6706, 15° 7290, 16° 7840, 17° 2015, 18° 7772, 19° 9328, 20° 9745

La Vespertina

Cabeza: 0346
1° 0346, 2° 0899, 3° 1341, 4° 1723, 5° 8222, 6° 2688, 7° 8401, 8° 4929, 9° 4221, 10° 4659, 11° 5385, 12° 2444, 13° 6332, 14° 6693, 15° 7226, 16° 9917, 17° 8172, 18° 8987, 19° 0413, 20° 2860

La Nocturna

Cabeza: 1323
1° 1323, 2° 4110, 3° 1194, 4° 7877, 5° 2146, 6° 2800, 7° 0571, 8° 0506, 9° 4417, 10° 2479, 11° 4611, 12° 4062, 13° 6237, 14° 6611, 15° 5990, 16° 7698, 17° 8450, 18° 8603, 19° 9421, 20° 9917

La Rionegrina

La Previa

Cabeza: 8304
1° 8304, 2° 7684, 3° 9989, 4° 7860, 5° 6990, 6° 6024, 7° 4307, 8° 1732, 9° 6819, 10° 4826, 11° 6884, 12° 1922, 13° 1661, 14° 8014, 15° 9249, 16° 4935, 17° 5894, 18° 8030, 19° 8046, 20° 9373

El Primero

Cabeza: 5945
1° 5945, 2° 4139, 3° 4877, 4° 3906, 5° 8982, 6° 3876, 7° 1039, 8° 6372, 9° 6384, 10° 3212, 11° 8239, 12° 9170, 13° 5404, 14° 6134, 15° 6914, 16° 5598, 17° 4631, 18° 8436, 19° 7339, 20° 3493

La Matutina

Cabeza: 5279
1° 5279, 2° 5068, 3° 4783, 4° 5078, 5° 6665, 6° 9288, 7° 5170, 8° 5322, 9° 8016, 10° 7601, 11° 5806, 12° 4796, 13° 2861, 14° 3974, 15° 5398, 16° 5788, 17° 3980, 18° 7375, 19° 6031, 20° 0080

La Vespertina

Cabeza: 7405
1° 7405, 2° 6617, 3° 4090, 4° 6698, 5° 7905, 6° 3654, 7° 3702, 8° 4867, 9° 1668, 10° 8339, 11° 6770, 12° 2945, 13° 6642, 14° 5364, 15° 8287, 16° 7558, 17° 7325, 18° 9673, 19° 4323, 20° 8189

La Nocturna

Cabeza: 4162
1° 4162, 2° 5638, 3° 0729, 4° 6268, 5° 0636, 6° 0031, 7° 0419, 8° 1040, 9° 4966, 10° 8947, 11° 3203, 12° 4200, 13° 8338, 14° 7157, 15° 7226, 16° 3539, 17° 5030, 18° 2715, 19° 9958, 20° 5161

Quiniela de la Ciudad

La Previa

Cabeza: 7838
1° 7838, 2° 6413, 3° 5432, 4° 1054, 5° 7621, 6° 9016, 7° 4965, 8° 2374, 9° 4682, 10° 8959, 11° 9234, 12° 0294, 13° 0871, 14° 4329, 15° 8167, 16° 2137, 17° 0977, 18° 5218, 19° 4545, 20° 9789

El Primero

Cabeza: 7918
1° 7918, 2° 5730, 3° 4384, 4° 1395, 5° 4842, 6° 3036, 7° 0791, 8° 0611, 9° 7394, 10° 4820, 11° 0980, 12° 9072, 13° 7371, 14° 8498, 15° 4512, 16° 6236, 17° 6763, 18° 8123, 19° 0182, 20° 6127

La Matutina

Cabeza: 9296
1° 9296, 2° 1035, 3° 2737, 4° 5243, 5° 7968, 6° 6228, 7° 7277, 8° 1866, 9° 4726, 10° 0671, 11° 4529, 12° 0627, 13° 9313, 14° 3765, 15° 4701, 16° 0638, 17° 1679, 18° 5671, 19° 6862, 20° 6124

La Vespertina

Cabeza: 4147
1° 4147, 2° 0480, 3° 5732, 4° 6161, 5° 6704, 6° 4943, 7° 9433, 8° 1162, 9° 8120, 10° 5326, 11° 4293, 12° 2829, 13° 1660, 14° 7109, 15° 9835, 16° 9013, 17° 1831, 18° 7856, 19° 1669, 20° 1311

La Nocturna

Cabeza: 9085
1° 9085, 2° 9793, 3° 5611, 4° 8939, 5° 1815, 6° 9204, 7° 8602, 8° 0499, 9° 3488, 10° 2114, 11° 1362, 12° 8299, 13° 3639, 14° 5188, 15° 8600, 16° 2613, 17° 3958, 18° 3623, 19° 0857, 20° 2538

Quiniela de Provincia

La Previa

Cabeza: 7049
1° 7049, 2° 4238, 3° 9272, 4° 6229, 5° 0238, 6° 1676, 7° 2056, 8° 5467, 9° 2023, 10° 4412, 11° 9457, 12° 7236, 13° 0527, 14° 0945, 15° 2510, 16° 7453, 17° 7231, 18° 5600, 19° 8311, 20° 3536

El Primero

Cabeza: 2825
1° 2825, 2° 6264, 3° 4033, 4° 9059, 5° 8136, 6° 3017, 7° 0493, 8° 4126, 9° 0520, 10° 7819, 11° 1742, 12° 5098, 13° 1897, 14° 1153, 15° 7851, 16° 3748, 17° 7510, 18° 1741, 19° 6491, 20° 8627

La Matutina

Cabeza: 0814
1° 0814, 2° 7981, 3° 3250, 4° 0964, 5° 0799, 6° 5560, 7° 1530, 8° 3905, 9° 2843, 10° 3209, 11° 6714, 12° 3913, 13° 0552, 14° 1700, 15° 7198, 16° 0815, 17° 4556, 18° 3983, 19° 3461, 20° 5853

La Vespertina

Cabeza: 5769
1° 5769, 2° 2038, 3° 2973, 4° 6290, 5° 2576, 6° 3532, 7° 5340, 8° 0300, 9° 7707, 10° 0591, 11° 6974, 12° 1578, 13° 7035, 14° 5358, 15° 6158, 16° 5391, 17° 9968, 18° 8671, 19° 1438, 20° 6393

La Nocturna

Cabeza: 1855
1° 1855, 2° 5575, 3° 3664, 4° 2617, 5° 9085, 6° 9664, 7° 8304, 8° 1677, 9° 9038, 10° 6301, 11° 2864, 12° 8298, 13° 4875, 14° 7150, 15° 2555, 16° 9297, 17° 9266, 18° 8046, 19° 1995, 20° 4278

Quiniela de Córdoba

La Previa

Cabeza: 3901
1° 3901, 2° 8410, 3° 6652, 4° 8990, 5° 3530, 6° 8377, 7° 9029, 8° 2506, 9° 7480, 10° 6713, 11° 1961, 12° 0873, 13° 4346, 14° 7041, 15° 6137, 16° 6508, 17° 2938, 18° 6431, 19° 7070, 20° 7851

El Primero

Cabeza: 5844
1° 5844, 2° 6949, 3° 9130, 4° 8729, 5° 0237, 6° 0097, 7° 9908, 8° 4036, 9° 1298, 10° 8728, 11° 7878, 12° 2232, 13° 3572, 14° 9692, 15° 7879, 16° 9036, 17° 2502, 18° 8812, 19° 9810, 20° 2596

La Matutina

Cabeza: 5421
1° 5421, 2° 0313, 3° 4797, 4° 6511, 5° 6702, 6° 5081, 7° 0430, 8° 6352, 9° 5314, 10° 5894, 11° 9081, 12° 9868, 13° 4598, 14° 2994, 15° 7543, 16° 7007, 17° 1842, 18° 3054, 19° 4348, 20° 1565

La Vespertina

Cabeza: 9746
1° 9746, 2° 2381, 3° 5887, 4° 9349, 5° 4029, 6° 9893, 7° 9037, 8° 0184, 9° 3723, 10° 9440, 11° 2812, 12° 4665, 13° 8843, 14° 9069, 15° 6962, 16° 1336, 17° 6075, 18° 0213, 19° 1037, 20° 4127

La Nocturna

Cabeza: 0642
1° 0642, 2° 6277, 3° 3063, 4° 0394, 5° 3828, 6° 1604, 7° 7011, 8° 8570, 9° 3887, 10° 2870, 11° 2766, 12° 9279, 13° 6287, 14° 7158, 15° 0373, 16° 0245, 17° 0361, 18° 6721, 19° 1964, 20° 6263

Juego responsable

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

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