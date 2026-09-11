Resultados de las quinielas de hoy viernes 11 de septiembre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Viernes, 11 de septiembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 0160
1° 0160, 2° 0555, 3° 1302, 4° 8964, 5° 8215, 6° 7519, 7° 3166, 8° 3978, 9° 6972, 10° 9303, 11° 3380, 12° 9464, 13° 1093, 14° 6882, 15° 7889, 16° 9744, 17° 3262, 18° 8525, 19° 9178, 20° 9781
El Primero
Cabeza: 0292
1° 0292, 2° 0910, 3° 1431, 4° 1971, 5° 5343, 6° 2695, 7° 3472, 8° 5731, 9° 4167, 10° 9323, 11° 5195, 12° 5175, 13° 6012, 14° 3093, 15° 1268, 16° 7666, 17° 0447, 18° 8984, 19° 9342, 20° 9770
La Matutina
Cabeza: 0068
1° 0068, 2° 1446, 3° 8107, 4° 4260, 5° 2030, 6° 7786, 7° 3482, 8° 3588, 9° 4200, 10° 4661, 11° 5496, 12° 9843, 13° 6872, 14° 6706, 15° 7290, 16° 7840, 17° 2015, 18° 7772, 19° 9328, 20° 9745
La Vespertina
Cabeza: 0346
1° 0346, 2° 0899, 3° 1341, 4° 1723, 5° 8222, 6° 2688, 7° 8401, 8° 4929, 9° 4221, 10° 4659, 11° 5385, 12° 2444, 13° 6332, 14° 6693, 15° 7226, 16° 9917, 17° 8172, 18° 8987, 19° 0413, 20° 2860
La Nocturna
Cabeza: 1323
1° 1323, 2° 4110, 3° 1194, 4° 7877, 5° 2146, 6° 2800, 7° 0571, 8° 0506, 9° 4417, 10° 2479, 11° 4611, 12° 4062, 13° 6237, 14° 6611, 15° 5990, 16° 7698, 17° 8450, 18° 8603, 19° 9421, 20° 9917
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 8304
1° 8304, 2° 7684, 3° 9989, 4° 7860, 5° 6990, 6° 6024, 7° 4307, 8° 1732, 9° 6819, 10° 4826, 11° 6884, 12° 1922, 13° 1661, 14° 8014, 15° 9249, 16° 4935, 17° 5894, 18° 8030, 19° 8046, 20° 9373
El Primero
Cabeza: 5945
1° 5945, 2° 4139, 3° 4877, 4° 3906, 5° 8982, 6° 3876, 7° 1039, 8° 6372, 9° 6384, 10° 3212, 11° 8239, 12° 9170, 13° 5404, 14° 6134, 15° 6914, 16° 5598, 17° 4631, 18° 8436, 19° 7339, 20° 3493
La Matutina
Cabeza: 5279
1° 5279, 2° 5068, 3° 4783, 4° 5078, 5° 6665, 6° 9288, 7° 5170, 8° 5322, 9° 8016, 10° 7601, 11° 5806, 12° 4796, 13° 2861, 14° 3974, 15° 5398, 16° 5788, 17° 3980, 18° 7375, 19° 6031, 20° 0080
La Vespertina
Cabeza: 7405
1° 7405, 2° 6617, 3° 4090, 4° 6698, 5° 7905, 6° 3654, 7° 3702, 8° 4867, 9° 1668, 10° 8339, 11° 6770, 12° 2945, 13° 6642, 14° 5364, 15° 8287, 16° 7558, 17° 7325, 18° 9673, 19° 4323, 20° 8189
La Nocturna
Cabeza: 4162
1° 4162, 2° 5638, 3° 0729, 4° 6268, 5° 0636, 6° 0031, 7° 0419, 8° 1040, 9° 4966, 10° 8947, 11° 3203, 12° 4200, 13° 8338, 14° 7157, 15° 7226, 16° 3539, 17° 5030, 18° 2715, 19° 9958, 20° 5161
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 7838
1° 7838, 2° 6413, 3° 5432, 4° 1054, 5° 7621, 6° 9016, 7° 4965, 8° 2374, 9° 4682, 10° 8959, 11° 9234, 12° 0294, 13° 0871, 14° 4329, 15° 8167, 16° 2137, 17° 0977, 18° 5218, 19° 4545, 20° 9789
El Primero
Cabeza: 7918
1° 7918, 2° 5730, 3° 4384, 4° 1395, 5° 4842, 6° 3036, 7° 0791, 8° 0611, 9° 7394, 10° 4820, 11° 0980, 12° 9072, 13° 7371, 14° 8498, 15° 4512, 16° 6236, 17° 6763, 18° 8123, 19° 0182, 20° 6127
La Matutina
Cabeza: 9296
1° 9296, 2° 1035, 3° 2737, 4° 5243, 5° 7968, 6° 6228, 7° 7277, 8° 1866, 9° 4726, 10° 0671, 11° 4529, 12° 0627, 13° 9313, 14° 3765, 15° 4701, 16° 0638, 17° 1679, 18° 5671, 19° 6862, 20° 6124
La Vespertina
Cabeza: 4147
1° 4147, 2° 0480, 3° 5732, 4° 6161, 5° 6704, 6° 4943, 7° 9433, 8° 1162, 9° 8120, 10° 5326, 11° 4293, 12° 2829, 13° 1660, 14° 7109, 15° 9835, 16° 9013, 17° 1831, 18° 7856, 19° 1669, 20° 1311
La Nocturna
Cabeza: 9085
1° 9085, 2° 9793, 3° 5611, 4° 8939, 5° 1815, 6° 9204, 7° 8602, 8° 0499, 9° 3488, 10° 2114, 11° 1362, 12° 8299, 13° 3639, 14° 5188, 15° 8600, 16° 2613, 17° 3958, 18° 3623, 19° 0857, 20° 2538
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 7049
1° 7049, 2° 4238, 3° 9272, 4° 6229, 5° 0238, 6° 1676, 7° 2056, 8° 5467, 9° 2023, 10° 4412, 11° 9457, 12° 7236, 13° 0527, 14° 0945, 15° 2510, 16° 7453, 17° 7231, 18° 5600, 19° 8311, 20° 3536
El Primero
Cabeza: 2825
1° 2825, 2° 6264, 3° 4033, 4° 9059, 5° 8136, 6° 3017, 7° 0493, 8° 4126, 9° 0520, 10° 7819, 11° 1742, 12° 5098, 13° 1897, 14° 1153, 15° 7851, 16° 3748, 17° 7510, 18° 1741, 19° 6491, 20° 8627
La Matutina
Cabeza: 0814
1° 0814, 2° 7981, 3° 3250, 4° 0964, 5° 0799, 6° 5560, 7° 1530, 8° 3905, 9° 2843, 10° 3209, 11° 6714, 12° 3913, 13° 0552, 14° 1700, 15° 7198, 16° 0815, 17° 4556, 18° 3983, 19° 3461, 20° 5853
La Vespertina
Cabeza: 5769
1° 5769, 2° 2038, 3° 2973, 4° 6290, 5° 2576, 6° 3532, 7° 5340, 8° 0300, 9° 7707, 10° 0591, 11° 6974, 12° 1578, 13° 7035, 14° 5358, 15° 6158, 16° 5391, 17° 9968, 18° 8671, 19° 1438, 20° 6393
La Nocturna
Cabeza: 1855
1° 1855, 2° 5575, 3° 3664, 4° 2617, 5° 9085, 6° 9664, 7° 8304, 8° 1677, 9° 9038, 10° 6301, 11° 2864, 12° 8298, 13° 4875, 14° 7150, 15° 2555, 16° 9297, 17° 9266, 18° 8046, 19° 1995, 20° 4278
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 3901
1° 3901, 2° 8410, 3° 6652, 4° 8990, 5° 3530, 6° 8377, 7° 9029, 8° 2506, 9° 7480, 10° 6713, 11° 1961, 12° 0873, 13° 4346, 14° 7041, 15° 6137, 16° 6508, 17° 2938, 18° 6431, 19° 7070, 20° 7851
El Primero
Cabeza: 5844
1° 5844, 2° 6949, 3° 9130, 4° 8729, 5° 0237, 6° 0097, 7° 9908, 8° 4036, 9° 1298, 10° 8728, 11° 7878, 12° 2232, 13° 3572, 14° 9692, 15° 7879, 16° 9036, 17° 2502, 18° 8812, 19° 9810, 20° 2596
La Matutina
Cabeza: 5421
1° 5421, 2° 0313, 3° 4797, 4° 6511, 5° 6702, 6° 5081, 7° 0430, 8° 6352, 9° 5314, 10° 5894, 11° 9081, 12° 9868, 13° 4598, 14° 2994, 15° 7543, 16° 7007, 17° 1842, 18° 3054, 19° 4348, 20° 1565
La Vespertina
Cabeza: 9746
1° 9746, 2° 2381, 3° 5887, 4° 9349, 5° 4029, 6° 9893, 7° 9037, 8° 0184, 9° 3723, 10° 9440, 11° 2812, 12° 4665, 13° 8843, 14° 9069, 15° 6962, 16° 1336, 17° 6075, 18° 0213, 19° 1037, 20° 4127
La Nocturna
Cabeza: 0642
1° 0642, 2° 6277, 3° 3063, 4° 0394, 5° 3828, 6° 1604, 7° 7011, 8° 8570, 9° 3887, 10° 2870, 11° 2766, 12° 9279, 13° 6287, 14° 7158, 15° 0373, 16° 0245, 17° 0361, 18° 6721, 19° 1964, 20° 6263
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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