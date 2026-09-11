Un mes de búsqueda de Maira Cabrera: más pistas y citan a declarar a camioneros de distintos puntos del país

La joven de 27 años fue vista por última vez el 10 de agosto. La Justicia analiza celulares, cámaras y recorridos de camioneros para reconstruir sus últimos movimientos.

Hace un mes que la familia de Maira Romina Cabrera vive con la incertidumbre de no saber dónde está. La joven, de 27 años, fue vista por última vez el 10 de agosto en la localidad de Casa de Piedra y, desde entonces, su desaparición mantiene activa una investigación judicial que busca establecer qué ocurrió con ella.

La causa avanzó en los últimos días con nuevas citaciones y peritajes destinados a reconstruir los movimientos de Maira durante las horas previas a su desaparición. Entre las medidas adoptadas, la Justicia puso especial atención en los vehículos que circulaban por el corredor vial durante ese período.

Una de las principales líneas apunta a los camioneros que transitaban por la zona. Los investigadores buscan establecer sus recorridos, horarios y eventuales paradas para determinar si alguno pudo haber tenido contacto con la joven en inmediaciones de la ruta nacional 60.

El último rastro: un viaje para encontrarse con su expareja

El último recorrido conocido de Maira la ubica en Telarito. Según relató su madre, Nancy Beatriz Cabrera, en declaraciones radiales, la joven había viajado hasta ese lugar para encontrarse con Eduardo Cejas, su expareja y padre de su hija.

De acuerdo con el relato familiar, Maira salió únicamente con su teléfono celular y la ropa que llevaba puesta, ya que tenía previsto regresar ese mismo día. Sin embargo, ese regreso nunca ocurrió y desde entonces no volvieron a tener contacto con ella.

Un chofer de la empresa de colectivos 25 de Agosto declaró que Maira descendió en Telarito. Según su testimonio, una persona la esperaba cerca de la garita.

Esta versión coincide con otros testimonios que fueron incorporados al expediente, aunque hasta el momento los investigadores no pudieron establecer oficialmente qué ocurrió después de que la joven bajó del colectivo.

La denuncia por su desaparición fue radicada tres días después de que la familia perdiera contacto con ella. Desde entonces, sus allegados aportaron fotografías y documentación para facilitar las tareas de búsqueda y permitir la identificación de la joven durante los operativos.

La Justicia citó a camioneros de cuatro provincias

Como parte de las nuevas medidas, la Fiscalía citó para la próxima semana a distintos camioneros que circulaban por la zona al momento de la desaparición.

Los trabajadores convocados son oriundos de Mendoza, San Luis, Jujuy y Buenos Aires. Su identificación se realizó con la colaboración de las Divisiones Trata de Personas de las provincias involucradas.

La Justicia busca determinar si alguno de ellos transitó por los sectores donde fue vista Maira, qué recorrido realizó y si realizó paradas que puedan aportar información sobre los últimos movimientos conocidos de la joven.

Además, los investigadores continúan intentando localizar a otros dos camioneros que podrían contar con información relevante para la causa.

La ronda de testimonios podría ampliarse si durante las próximas medidas aparecen nuevos nombres vinculados al corredor vial o surgen datos que permitan establecer otros recorridos de interés para la investigación.

Celulares, antenas y cámaras: las otras pistas

En paralelo, el análisis de dispositivos electrónicos ocupa un lugar central en la investigación. Entre las medidas realizadas se encuentra el estudio de los celulares y otros equipos que fueron secuestrados durante los operativos.

La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema remitió información relacionada con llamadas, geolocalizaciones y el impacto de distintas líneas telefónicas en antenas de telefonía celular.

El objetivo es cruzar esos datos para determinar qué teléfonos estuvieron activos en Casa de Piedra, Telarito y las zonas cercanas durante el período que abarca la desaparición.

La información podría permitir establecer coincidencias de ubicación y aportar elementos para orientar nuevos rastrillajes en sectores considerados de interés para la causa.

También se analizan registros de cámaras de seguridad. Los investigadores trabajan con imágenes de la terminal de ómnibus de Recreo y de comercios ubicados en las inmediaciones.

Ese material está siendo procesado por el Laboratorio Satélite, con el objetivo de establecer horarios, recorridos y posibles medios de transporte utilizados por Maira.

Las imágenes podrían ser determinantes para reconstruir qué ocurrió después de que la joven descendió del colectivo y establecer hacia dónde se dirigió.

Un nuevo fiscal se sumó a la investigación

La causa incorporó además un refuerzo para las próximas medidas. El fiscal de Instrucción N° 9, Luis Eduardo Córdoba Andreatta, fue designado como coadyuvante para colaborar con la fiscal Jorgelina Sobh.

Su intervención estará especialmente vinculada con las medidas previstas en Telarito y en otros sectores considerados relevantes para la investigación.

Mientras avanzan las pericias, las citaciones y el análisis de registros telefónicos y audiovisuales, la búsqueda de Maira Cabrera continúa. A un mes de su desaparición, la Justicia intenta reconstruir sus últimas horas y determinar qué ocurrió después de aquel viaje que debía ser, según su familia, de apenas un día.