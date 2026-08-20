El hombre que usó una Hilux robada en una persecución policial quedó detenido: arrastró a una moto 30 metros

El acusado intentó chocar a un policía motorizado que alcanzó a descender de la moto. También fue imputado por el hurto de la camioneta.

El temerario conductor que se movilizaba en una Hilux robada quedó detenido e imputado.

Dos días después de la cinematográfica secuencia de persecución policial el protagonista fue acusado por la Fiscalía y quedó detenido en prisión preventiva por un mes. Durante la formulación de cargos expusieron que chocó a una moto y la arrastró 30 metros .

El fiscal del caso Horacio Maitini y la asistente letrada Nadia Pérez representaron al Ministerio Público Fiscal (MPF) durante la audiencia de formulación de cargos de este jueves realizada en Ciudad Judicial.

El hombre, Juan Jesús , quedó acusado por dos hechos: el hurto de una camioneta Toyota Hilux y su posterior utilización durante una persecución policial.

El temerario conductor que se movilizaba en una Hilux robada permanece en el hospital Heller pero va a quedar detenido. Sebastián Fariña Petersen

La gravedad de la acusación residió en que durante el raíd que se extendió 14 kilómetros por Neuquén hasta finalizar en el barrio Valentina Sur el imputado embistió a cuatro vehículos de la Policía de Neuquén.

Además, Maitini y Pérez pidieron que el imputado permanezca detenido en prisión preventiva por el plazo de un mes. Para ello, argumentaron que existe peligro de fuga y riesgo de entorpecimiento de la investigación.

"Total desprecio por la vida y los bienes"

Los funcionarios de la fiscalía detallaron como antecedentes procesales del imputado que no tiene documento, no tiene domicilio fijo, estaba en rebeldía por hechos similares, que ya obtuvo una suspensión de juicio a prueba en otro caso y que, de ser condenado nuevamente, la pena deberá ser obligatoriamente de cumplimiento efectivo.

Finalmente, el fiscal y la asistente señalaron que, en los hechos atribuidos hoy, “quedó demostrado el riesgo para terceros que implicó la huida, con total desprecio por la vida y los bienes”.

Sin oposición de la defensa, el juez de garantías Juan Kees, que estuvo a cargo de la audiencia, tuvo por formulados los cargos de acuerdo a la acusación del MPF y fijó la prisión preventiva por un mes. Además, se indicó que el documento de identidad del acusado se está tramitando por orden judicial.

El robo de la camioneta Hilux

Durante una audiencia realizada hoy en la Ciudad Judicial, los representantes del Ministerio Público Fiscal le atribuyeron distintos delitos. El primer hecho ocurrió el 30 de julio de 2026, cerca de las 19:30, frente a un comercio y una panadería ubicados en la intersección de las calles El Chocón y Darwin de la ciudad de Neuquén.

Según la acusación, de esa manera el acusado sustrajo la camioneta Hilux que utilizaría en los hechos del 18 de agosto. Jesús y otra persona, ingresaron a la panadería y, luego de realizar una compra, salieron a la vía pública. Entonces, se dividieron las tareas para llevar a cabo el robo.

Mientras su acompañante permanecía en las inmediaciones haciendo de “campana”, J.J. se dirigió hacia una Toyota Hilux que había sido estacionada por su propietario, abrió la puerta del conductor, encontró las llaves en el interior y se apoderó del vehículo. La maniobra quedó registrada por las cámaras de seguridad.

Por este hecho, la fiscalía atribuyó a J.J. el delito de hurto doblemente calificado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública y con llave verdadera, en concurso real con supresión de dominio.

La persecución policial de más de 14 kilómetros

La camioneta fue recuperada el 18 de agosto, cuando J.J. fue demorado luego de una persecución de más de 14 kilómetros que según la acusación se inició cuando hizo caso omiso a un control policial. El vehículo tenía colocada una patente distinta de la original.

Fue ese día cuando ocurrió el segundo hecho, cerca de las 11: J.J. circulaba por la zona de Valentina Norte Rural a bordo de la misma camioneta Toyota Hilux que había sido sustraída el 30 de julio.

La camioneta ya era sospechosa: no tenía chapa patente trasera ni espejos retrovisores y realizaba maniobras imprudentes. Por este motivo, al aproximarse a la intersección de Río Colorado y Chivilcoy, efectivos de la División Tránsito Rural le hicieron señas para que detuviera la marcha.

Según la acusación, el imputado no detuvo el vehículo, aceleró en dirección a los policías —que debieron apartarse de la calzada— y comenzó una huida por distintas calles de la ciudad.

Durante la persecución, cruzó semáforos en rojo y en la intersección de Bajada de Maida y calle Esperanza impactó contra un Volkswagen Gol Trend.

Luego, ingresó al barrio Valentina Sur y, en la calle San Javier, embistió con la camioneta a un móvil policial Ford Ranger.

Intentó chocar a policías motorizados y arrastró una moto 30 metros

Tras iniciar la marcha en reversa, impactó contra una motocicleta Honda Tornado conducida por otro efectivo, que logró arrojarse al suelo antes del impacto. La camioneta arrastró la moto unos 30 metros.

Inmediatamente después, el imputado impactó contra otra moto policial y tiró al suelo a otro efectivo. Continuó la marcha e impactó contra una camioneta Volkswagen Amarok del Departamento Sustracción Automotores, hasta que finalmente detuvo la marcha luego de chocar.

J.J. fue aprehendido en el lugar y presentaba una herida de arma de fuego en uno de sus brazos, por lo que fue trasladado al hospital Horacio Heller.

Por este hecho, Maitini y Pérez le atribuyeron el delito de resistencia a la autoridad en concurso real con daño agravado por haber sido cometido contra un bien de uso público —cuatro hechos—, en carácter de autor.