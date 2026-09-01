Tras 39 meses, dos exjefes del Ejército al banquillo por la muerte del soldado Pablo Córdoba: quiénes son

A más de tres años, su mamá anunció que el 9 de septiembre deberán dar explicaciones ante la Justicia dos tenientes coroneles que eran jefes de la Guarnición cuando su hijo apareció con dos disparos en la cabeza.

Pablo Córdoba fue asesinado de dos disparos, pese a que en un momento se abonó la hipótesis del suicidio.

¿Qué misterios envolvieron la muerte de Pablo Córdoba ? Esa es la pregunta que retumba desde el 1 de junio de 2023 en el Grupo de Artillería 16 de Zapala. A las 6 de la mañana, el soldado voluntario Pablo Córdoba , de 21 años, apareció agonizando frente al casino de oficiales, con dos disparos de fusil FAL en la cabeza y su arma sobre el pecho. Murió horas después.

La versión oficial que llegó a su familia fue que "se habría quitado la vida" . Una versión que se derrumbó sola. Dos balazos, la falta de huellas en el fusil, la ausencia de pólvora en sus manos y una pericia psicológica que descartó cualquier conducta suicida - Pablo organizaba un asado y se había comprado ropa para el Día del Soldado - encendieron todas las alarmas.

Rápidamente, el caso encendió un recuerdo doloroso en todo el país: la muerte de Omar Carrasco en 1994, en ese mismo regimiento, el crimen que terminó con el servicio militar obligatorio. Del 94 al 2026, pasaron 32 años. La historia se repite. Una familia comenzó a llorar la muerte de un hijo, pero a la par debió llorar las injusticias de una investigación que no avanzaba.

Gentileza Darío Martínez/Zapala 8340

Una lucha contra viento y marea

Hoy se cumplen 39 meses sin Pablo. 39 meses de espera agónica, como escribió Natalia Uribe en sus redes sociales. "39 meses esperando justicia, recibiendo, muchas veces, apenas migajas de esa justicia que debería haber llegado mucho antes", dijo.

A diferencia del caso Carrasco, que conmocionó a todo un país, la familia de Pablo sintió muchas veces el peso de la indiferencia. ¿Qué pasó en la sociedad?. ¿Qué pasó en el medio para que este caso no tuviera el mismo acompañamiento?. Esa indiferencia golpeó de lleno el corazón de los deudos, que sin embargo no cejaron en su lucha y arremetieron contra todos para que el nombre de Pablo no quedara perdido en un expediente.

"Ya es hora de que alguien empiece a responder", escribió Natalia. Y esa hora llegó.

Gentileza Darío Martínez/Zapala 8340

El 9 de septiembre, la fecha clave

Después de mucha lucha, de insistir, de golpear puertas, la Justicia Federal de Zapala citó a indagatoria para el próximo 9 de septiembre a dos personas que, para la familia, debieron ser llamadas mucho antes.

No son ajenos a lo ocurrido. Eran jefes. Eran autoridades. Eran quienes tenían responsabilidades dentro de la Guarnición Militar de Zapala cuando asesinaron a Pablo.

La investigación sostiene que ambos conocían la existencia de las cámaras de seguridad y el tiempo limitado en que las imágenes permanecían almacenadas. Sin embargo, las grabaciones del período que interesaba investigar se perdieron por sobregrabación. "Eso no es un detalle menor. Una prueba que podía aportar información para saber qué ocurrió con Pablo no puede simplemente desaparecer", denunció Uribe.

Gentileza Darío Martínez/Zapala 8340

¿Quiénes deberán rendir cuentas?

Germán Isidro Green: teniente coronel, era el jefe del Grupo de Artillería 16, la unidad donde Pablo cumplía guardia. Fue quien llamó a la Policía Federal en la mañana del hecho para reportar que el joven se habría quitado la vida, a pesar de presentar dos disparos.

Enrique Rafael Lamas: teniente coronel, era el jefe de la Base de Apoyo Logístico de Zapala y superior jerárquico del padre de la víctima, el suboficial Juan José Córdoba Salto.

"La responsabilidad también empieza por arriba. No queremos venganza. Queremos responsabilidad", dijo Natalia. "Pablo no era un número. Es mi hijo", añadió.

El 9 de septiembre no termina la historia. Empieza a escribirse la parte que durante 39 meses la familia exigió: que cada uno responda por lo que hizo, por lo que no hizo y, sobre todo, por qué no lo hizo. -