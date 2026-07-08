Operativo Aprender: se agrandó una brecha en el país y Neuquén no dio la nota

Los resultados de la evaluación nacional del 2025 muestran un mejoramiento en el rendimiento escolar, pero con diferencias en el nivel socioeconómico de los alumnos. Incógnita por las escuelas de la provincia.

El Operativo Aprender 2025 , que tuvo carácter censal para todos los estudiantes de sexto grado de la educación primaria en Argentina tanto en Lengua (comprensión lectora) y Matemática, arrojó una tendencia de mejora en ambas áreas en comparación con la última medición de 2023.

Los resultados, difundidos por el Ministerio de Capital Humano y la Fundación Argentinos por la Educación determinó un salto significativo en comprensión lectora y una recuperación más moderada en matemática. Entre 2023 y 2025 el porcentaje de estudiantes de primaria con buenos resultados -satisfactorio y avanzado- en Lengua aumentó 10,5 puntos porcentuales, pasando de 66,4% a 76,9%. En tanto, en Matemática se registró un aumento de 3,5 puntos porcentuales, en un ascenso de 51,5% a 55,0%, señala el informe.

En el dispositivo participaron 752.936 alumnos de 20.298 escuelas. La tasa total de respondientes fue de 84% (en 2023 había sido de 82,2%; en 2021, de 82,3%; en 2018, de 78,7%; y en 2016, del 70,8%).

Las jurisdicciones con mayor proporción de estudiantes con desempeño al menos satisfactorio en Lengua son la Ciudad de Buenos Aires (88,1%), Córdoba (82,4%) y Chubut (81,9%). En el otro extremo, se ubican Chaco (63,9%), Santiago del Estero (66,9%) y Tucumán (68,9%).

Mientras que las jurisdicciones con mayor proporción de estudiantes con desempeño al menos satisfactorio en Matemática son la Ciudad de Buenos Aires (74,5%), Córdoba (64,3%) y La Pampa (57,5%). En el fondo de la tabla se ubican Chaco (38,5%), Tucumán (44,7%) y Catamarca (45,8%).

Nivel socioeconómico

El informe de Argentinos por la Educación subraya que los resultados para el total del país muestran que tanto en Lengua como en Matemática los desempeños obtenidos por alumnos de los niveles socioeconómicos (NSE) más altos son mejores que aquellos de nivel socioeconómico más bajos.

En esa línea, explica que las diferencias en el desempeño entre alumnos de escuelas estatales y privadas podrían deberse a que los alumnos de establecimientos públicos tienen un menor nivel socioeconómico. “Los alumnos que asisten a escuelas de gestión privada tienen mayores niveles de aprendizaje que los estudiantes del sector estatal, aunque también tienen un mayor nivel socioeconómico”, remarca.

Mientras que solo 72% y 48,5% de los alumnos de escuelas estatales obtienen al menos satisfactorio en Lengua y Matemática, en escuelas privadas la proporción llega al 90,2% y 72,7%. “Dadas las diferencias en las características de los alumnos (nivel socioeconómico y otros factores que no se miden u observan), es difícil concluir qué parte de esta brecha se debe a diferencias en la calidad de la educación, y qué parte a características del alumnado que están fuera del control de las escuelas”, puntualiza el informe.

Neuquén afuera de la ponderación

Los resultados de las pruebas Aprender excluyen a Neuquén, debido a que su tasa de participación (23,2%) se ubicó críticamente por debajo del umbral mínimo requerido para garantizar representatividad estadística. Se trata de la única jurisdicción del país en la que el dispositivo no pudo llevarse a cabo normalmente.

El sindicato docente ATEN sostuvo hasta el año pasado su posición de no avalar este tipo de evaluaciones pues convoca activamente a un boicot del operativo en cada edición, instruyendo a sus afiliados a impartir clases normalmente sin aplicar las pruebas estandarizadas. El rechazo se fundamenta en que las evaluaciones de opción son consideradas un sistema "retrógrado" que “descontextualiza el aprendizaje, ignora las realidades socioeconómicas locales y reduce la labor pedagógica de los docentes a un rol de meros aplicadores de dispositivos".

Recorte de fondos

Los resultados de 2025 permitieron al Ministerio de Capital Humano atribuirse las mejoras en los resultados de la medición a sus políticas, especialmente a las del Plan Nacional de Alfabetización.

Sin embargo, en mayo pasado, mediante la Decisión Administrativa 20/2026, el Gobierno nacional le quitó al Plan de Alfabetización $ 35.288.051.713, con impacto directo sobre las transferencias a las provincias encargadas de ejecutarlo.

Pese al ajuste nacional en el sector educativo, el operativo muestra que la mayoría de las provincias pudo dar signos de avances frente a la adversidad presupuestaria planteada desde el gobierno de Javier Milei. Y, en el caso de Neuquén, su posible nota es una incógnita.