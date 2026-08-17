Javier Milei en el acto de San Martín: "Algunos quieren que vuelva el pasado, pero tenemos que defender la libertad"

El presidente Javier Milei encabezó este lunes el acto en homenaje al 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín .

Milei reapareció luego de varios días alejado de la agenda pública. Del acto también participan el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri. La ceremonia se realizó en el Monumento al Libertador de la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro.

Previo a su discurso, el mandatario colocó una ofrenda floral a los pies del monumento del Padre de la Patria. “La gesta sanmartiniana es una fuente de inspiración para todo mi gobierno. Y tenemos claro que los enemigos de la libertad existen y no descansan”, indicó.

“Vamos a dar la batalla por la libertad donde sea necesario, sin importar el costo, porque eso es lo que el país hoy necesita: libertad, crecimiento, orden y prosperidad, y un gobierno comprometido con defender estos principios aun cuando todo el mundo se oponga a ellos, porque son verdaderos y son la única forma de hacer a nuestra nación grande nuevamente. Y aún quedan fronteras por cruzar, porque Argentina todavía no es el país más libre del mundo, pero sí puede serlo”, señaló el Presidente.

"Fue su compromiso con defender nuestra libertad hasta la muerte, lo que dio lugar a la declaración de nuestra independencia, Y nos dejó un legado inmortal en una frase: Seamos libres que lo demás no importa nada", dijo destacando la figura de San Martín.

"Cuántas veces como Nación tratamos con indiferencia a quienes más nos dieron, para honrarlos recién cuando ya no pueden escucharnos. Poco a poco fuimos aprendiendo nuestra libertad para comercializar, para emprender, para soñar con un futuro mejor, nuestra libertad para criticar a quienes suprimían nuestras libertades. Como nos enseñaron nuestros libertadores, la libertad es una conquista sobre aquellos que buscan oprimirnos".

"Hoy nos vemos en una encrucijada para continuar este legado, hoy la libertad se enfrenta a nuevos enemigos. Hoy tenemos el desafío de retomar la protección de nuestras fronteras, de elegir bien nuestras alianzas geopolíticas, de luchas contra todas las formas de terrorismo y de pararnos siempre del lado de la democracia", dijo.

"Internamente la libertad requiere de un pueblo próspero y pujante. Nuestra misión es proveer a la ciudadanía de estabilidad y crecimiento necesario para planificar su vida familiar y personal, y debemos dar la batalla cultural para explicar que la prosperidad depende de los valores que nos hicieron grandes", aseveró.

"Defender la libertad es defender nuestras ideas y valores contra aquellos que intentan socavarlos. El país necesita libertad, crecimiento, orden y prosperidad y un gobierno comprometido con defender estos principios, que son la única forma de hacer nuestra nación grande nuevamente", agregó.

"Sabemos que este camino es arduo y que algunos quieren que vuelva el pasado en el que vivíamos, porque, si bien una mayoría se empobreció con el modelo anterior, una minoría se benefició enormemente. Cuando la voluntad es firme y la dirección es clara, no hay más opción que seguir adelante. Tenemos que tener a la libertad como mandato y seguir el camino de nuestro padre fundador", afirmó.