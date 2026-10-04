Elecciones en Brasil: todo se encamina a un balotaje entre Lula y Bolsonaro

Cerraron las urnas en Brasil y comenzó el conteo. Las cifras muestran una elección más ajustada de lo esperado entre Lula y Flávio Bolsonaro.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se enfrentan en las elecciones de Brasil, en una jornada marcada por la fuerte polarización política.

La jornada electoral en Brasil llegó a su fin y el país quedó a la espera de conocer quién se impondrá en una elección marcada por la fuerte polarización y un escenario más parejo de lo que anticipaban algunas proyecciones.

Con el cierre de los comicios comenzó el escrutinio y las cifras oficiales muestran una ventaja para Flávio Bolsonaro , aunque todavía resta contabilizar una gran cantidad de votos.

Con cerca del 64% de las mesas escrutadas, el candidato vinculado al bolsonarismo alcanzaba el 49,58% , mientras que el Partido de los Trabajadores (PT), liderado por el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva , obtenía el 42,25% .

Una diferencia que podría achicarse

La distancia inicial debe ser tomada con cautela debido al orden en el que comenzaron a ingresar los datos. En primer lugar se contabilizaron votos provenientes de Brasilia y de estados del sur, regiones donde el bolsonarismo mantiene un fuerte respaldo.

Por eso, a medida que avance el escrutinio, la diferencia entre ambos candidatos podría reducirse considerablemente.

Las primeras estimaciones apuntan a que el resultado final podría quedar separado por apenas dos o tres puntos, en un escenario mucho más competitivo que el previsto por algunas encuestas.

Todo queda abierto hasta el último voto

Las cifras todavía son preliminares y deberán ser completadas y validadas por la autoridad electoral brasileña. La atención está puesta ahora en el ingreso de los resultados de los distritos que todavía no fueron contabilizados.

Una diferencia estrecha podría abrir la puerta a pedidos de revisión, reclamos o impugnaciones, aunque cualquier definición dependerá del escrutinio oficial.

La fuerte polarización que atraviesa Brasil convierte cada voto y cada acta en piezas centrales para definir quién gobernará el país.

Qué dijo Lula antes de votar

Antes del cierre de las urnas, Lula había planteado que Brasil definía este domingo entre "la democracia y el atraso".

El presidente también relativizó el peso de las encuestas previas y sostuvo que los desafíos estructurales de Brasil requieren políticas sostenidas en el largo plazo.

Además, afirmó que el resultado de las elecciones deberá ser respetado y que la verdadera definición llegaría cuando se abrieran las urnas.

La presencia argentina en el búnker de Lula

Desde Argentina también siguieron de cerca la jornada electoral. Legisladores del ámbito kirchnerista viajaron a Brasil y permanecen en el búnker oficialista.

Entre ellos se encuentran el senador nacional Eduardo "Wado" de Pedro y la diputada peronista Victoria Tolosa Paz, quienes acompañan al espacio de Lula durante la espera por los resultados definitivos.