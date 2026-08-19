La abogada, expareja de un exasesor del Presidente argentino rompió el silencio. Y brindó información sobre hechos corrupción en Argentina y Bolivia.

"La corrupta es la hermana de Javier Milei": la revelación de Nadia Beller, la ex de Cerimedo atacada a balazos.

Un violento e impactante ataque tuvo como protagonista a Nadia Beller , expareja de Fernando Cerimedo, quien se desempeñaba como asesor del Presidente Javier Milei. La abogada y activista sufrió un ataque a balazos en manos de dos sicarios, quienes estaban vestidos como repartidores de entregas a domicilio. Todo quedó grabado.

El brutal intento de asesinato tuvo lugar en la puerta de un hotel de lujo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia . Horas después de permanecer internada con pronóstico reservado, Beller acusó al consultor político de haber orquestado el crimen. Según trascendió, se negó a declarar ante la Justicia por ser el presunto autor intelectual del ataque.

En declaración exclusiva al canal de televisión boliviano DTV, Beller calificó el episodio como "una tentativa de feminicidio". "Si no fingía estar muerta, me remataban. Fui descubriendo situaciones. Yo sospecho que ellos tuvieron un contubernio para deshacerse de mi", expresó.

Este miércoles, desde la clínica de Santa Cruz de la Sierra donde permanece internada, la mujer habló con diario La Nación y brindó detalles de hechos de corrupción en los cuales estuvo involucrado su expareja pero además mencionó a Karina Milei, secretaria general de la presidencia en Argentina.

"Fernando me dijo que la hermana de Milei estaba involucrada con la corrupción", afirmó haciendo mención a presuntos negocios entre su expareja y el gobierno argentino.

La versión de Beller sobre los audios de Spagnuolo y el escándalo de ANDIS

De acuerdo con su relato, Cerimedo le habría manifestado que se había alejado del Presidente porque consideraba que tenía "un entorno demasiado podrido".

Según dio a entender Beller, la relación entre Cerimedo con Milei y su espacio político se rompió cuando él y su esposa, ambos trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), filtraron los audios en los que Diego Spagnuolo hablaba de sobornos en ese organismo.

"Fernando me dijo que los audios eran reales y que los habían filtrado para que el caso no quedara impune. Que su mujer no era corrupta y que por eso inmediatamente después ella renunció", relató.

"Cuando yo cuestioné la moral de ella como corrupta, me dijo que ella fue la que denunció y filtró los audios y que la corrupta era la hermana de Javier Milei", dijo.

Beller dijo que no sabe cómo se hicieron de los audios ni con quién hablaba Spagnuolo. "Solo sé, por boca de él, que estaba involucrada la hermana de Javier Milei. Supuestamente, con la filtración se rompe la relación", sostuvo.

Por otra parte, la abogada contó que la relación más cercana de Cerimedo con el gobierno argentino "era con Patricia Bullrich, con quien coordinaba cuestiones de seguridad" y que uno de los trabajos que hizo para la gestión de Milei fue "una campaña para anular a la vicepresidenta", Victoria Villarruel.

Otra de las denuncias que realizó Beller es por presunto lavado de dinero. En su diálogo con el diario argentino, indicó que el exasesor "recibía dinero de la corrupción del gobierno de Paz y lo lavaba en la Argentina".

A través de empresas truchas, el ahora asesor del presidente de Bolivia hacía lavado de dinero. "Él decía que facturaba 800.000 dólares mensuales. Lo que yo sé es que en el departamento donde vivíamos había mucho dinero. Una vez atiné a sacarle fotos, pero solo a uno de los cajones. No sé cuánto dinero había. Él además guardaba dinero en maletas", respondió.

La idea de Cerimedo era quedarse únicamente con una de las empresas, Numen, y las demás dejárselas a su esposa para separarse definitivamente, reveló el diario.

"Me dijo que se iba a instalar conmigo en Bolivia. Ahora tengo la plena certeza de que fue todo mentira, de que nunca hubo amor. Me quiso matar", concluyó la abogada y activista que recibió cuatro disparos.