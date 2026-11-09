El misterioso secreto tras una pared falsa en la mansión del expresidente de Paraguay

La policía encontró un compartimento oculto con tecnología israelí y sistemas de seguridad extremos, pero no pudieron abrirlo. La situción de Santiago Peña.

La bóveda estaba detrás de una pared falsa y la residencia quedó bajo investigación.

En las últimas horas se llevó adelante un allanamiento en la mansión de Santiago Peña, expresidente de Paraguay , en el marco de una investigación por el colapso de Ueno Bank, lo que llevó a una aprobación de juicio político en su contra y detención. Durante la inspección, Fiscalía encontró una bóveda oculta que no lograron abrir, ya que cuenta con una avanzada tecnología.

Fue una comitiva fiscal y policial quien ingresó este domingo al domicilio de Peña ubicado en Ciervo Cua, Cordillera, a 50 kilómetros de Asunción. Según informó el medio ABC Paraguay, la comitiva encontró la puerta oculta en una de las habitaciones y documentó que se puede acceder a ella a través de un pasillo.

Además, mostraron que está blindada y posee un sistema de seguridad de nivel 7, es decir, que para abrirla se necesitan al menos cuatro llaves diferentes: reconocimiento facial o de iris, huella dactilar, pin y llaves multilock de tecnología israelí , indicaron.

Durante la inspección, los fiscales Silvia González, Christian Benítez y Elena Fiore descubrieron esta construcción de la propiedad. Posteriormente compartieron un video donde se puede ver el espacio oculto destinado al compartimiento secreto.

El allanamiento se realizó "por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor", informó la fiscalía en un comunicado.

Una mansión financiada con préstamos de Ueno Bank

De acuerdo a la investigación, la residencia de verano del expresidente tuvo un costo aproximado de 7.700 millones de guaraníes que el mandatario financió con préstamos de Ueno Bank.

Se trata de dos préstamos simultáneos por 3.548.000.000 de guaraníes y las cuotas mensuales de ese préstamo eran de G. 239.000.000, equivalentes a seis veces su sueldo presidencial de G. 37.908.800.

El presidente, de 47 años, quedó el sábado en prisión preventiva en un regimiento militar de Asunción. El viernes había sido destituido de la Presidencia tras un acelerado juicio político en el Senado.

Este lunes, el mismo medio paraguayo reveló que Fiscalía analiza las posibildades de abrir la segunda puerta de la bóveda y así lograr entrar, ya que sólo consiguieron abrir la primera puerta para llegar a la bóveda, pero no pudieron superar la segunda barrera de seguridad.

El fiscal Christian Benítez anunció que solicitarán la asistencia de especialistas para determinar el procedimiento más adecuado y acceder al compartimento, indicó ABC Paraguay.

Una detonación controlada, el traslado de la ex primera dama, Leticia Ocampos, o la intervención de otros familiares son algunas de las alternativas que analiza el Ministerio Público.

Respecto a la posibilidad de una detonación, Benitez aclaró que “es un análisis nada más, los expertos van a ser los que nos van a decir cuál es la mejor manera de poder abrir eso. Todavía no hay una postura concreta".

Aún así, una de las posibilidades más certeras es el traslado de la exprimera dama, Leticia Campos, para comprobar si cuenta con autorización de acceso mediante los sistemas de reconocimiento de iris instalados en el compartimento.

"Creemos que es una posibilidad un poco más sencilla que un eventual traslado hasta el lugar del expresidente", dijo.

Benítez también mencionó que se podría consultar a otros familiares para determinar si alguno tiene acceso a la bóveda, aunque sostuvo que "el único inconveniente que tenemos es que ellos no están obligados a colaborar con nosotros. Sin embargo, estamos en conversaciones para poder ver si esa es una posibilidad factible".