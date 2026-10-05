ATEN exige la apertura de la paritaria 2027 y pide un salario acorde al costo de vida

Además salió al cruce con la ministra de Educación luego de que brindó los datos del aumento del presentismo y le reclamó que se hable más de enseñanza.

La dirigencia de la Asociación de los Trabajadores de la Educación de Neuquén ( ATEN ) aseguró este lunes que "ya es hora de hablar de salario " y exigió al gobierno provincial la convocatoria urgente a la discusión de la paritaria 2027. También acusó al Ejecutivo de apuntar al "presentismo" en vez de hablar de la importancia de la tarea docente.

Fany Mansilla , secretaria general del gremio docente, valoró los acuerdos logrados hasta el momento, pero insistió en que "ya es momento para discutir un salario acorde a la realidad económica de la provincia producto de los recursos provenientes de Vaca Muerta".

"Es la hora del salario de los y las trabajadoras de la educación, sin educación, no hay futuro posible", afirmó la dirigente, quien recordó que si bien está vigente el acuerdo salarial habían hablando con anterioridad que la convocatoria se daría en octubre.

El último acuerdo salarial del Ejecutivo y ATEN está vigente hasta enero del 2027, no obstante para evitar inconvenientes en el inicio del ciclo lectivo del año que viene la secretaria general del sindicato de educación destacó la importancia de sentarse antes a negociar.

Además, mencionó que por su parte el resto de los sindicatos estatales ya acordaron una actualización del 4% que empezarán a cobrar con el salario de noviembre, porcentaje que entiende también deberán pagar a los maestros.

"El salario docente es el reconocimiento de la sociedad a quienes desarrollamos la irremplazable tarea de enseñar", insistió la sindicalista, quien dijo que están a la espera del llamado a la mesa de negociación.

Cruce con la ministra

Por otra parte, Mansilla salió al cruce de la ministra de Educación, Soledad Martínez, tras sus declaraciones a LM Neuquén sobre la baja en la cantidad de días de licencia que se tomaron los docentes en Neuquén a partir del pago del presentismo.

Claudio Espinoza

Según confirmó la ministra de Educación entre el 1 de septiembre de 2025 y el 1 de septiembre de 2026 se contabilizaron 114.743 días menos de licencia médica en la provincia.

Esos números significan que se registraron 300 certificados menos por día y 9.500 ausencias menos por mes. Martínez aseguró que, medido en términos presupuestarios, el impacto acumulado de la reducción de licencias llega a $28.000 millones hasta septiembre de 2026, desde que asumió la actual gestión provincial.

"El gobierno provincial, a través de su ministra, sale a vanagloriarse de los resultados de su gestión sobre la reducción de nuestro "ausentismo", y de la inversión en infraestructura", afirmó la dirigente, quien además aseguró que "son dos obligaciones que tiene el Gobierno, una es el control sin afectación de derechos y la otra es garantizar condiciones materiales para que se desarrolle el proceso de enseñanza y aprendizaje, sobre lo que aún falta y mucho".

Mansilla aseguró que a los maestros y profesores se les exige formación inicial, de cuatro años de carrera, formación permanente, para estar actualizados ante los cambios tecnológicos, pedagógicos y sociales e ingreso y ascenso por concurso público, cuidado de los niños, jóvenes y adultos, que están bajo su custodia, dedicación, planificación, evaluación e involucramiento en las diversas realidades de nuestros estudiantes.

"Sin embargo, a la hora de hablar de nuestros salarios surgen todas las críticas. No alcanza con difundir que nuestros salarios son los más altos de la Argentina, cuando los salarios docentes en las otras provincias se desplomaron por el brutal ajuste a la inversión educativa del gobierno nacional y en nuestra provincia los costos de vida se disparan al ritmo de las cuantiosas ganancias de la actividad petrolera que queda en pocas manos", destacó.