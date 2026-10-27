El adolescente fue embestido y arrastrado unos 50 metros. El conductor está acusado por el hecho. El auto pertenece a la pareja del "Rey de la Salada".

Un jubilado corría una picada en un Audi, atropelló a un chico y le provocó lesiones de extrema gravedad.

Un jubilado de 68 años quedó detenido tras atropellar a un adolescente de 14 años mientras, según la acusación judicial, corría una picada en un Audi Q7 . El hecho ocurrió el domingo por la tarde en Guernica, partido bonaerense de Presidente Perón. La víctima circulaba en bicicleta cuando fue embestida y arrastrada unos 50 metros. El chico sufrió lesiones de extrema gravedad y permanece bajo atención médica.

El conductor fue identificado como Miguel Ángel Monteferrante, domiciliado en Glew. La Policía Bonaerense lo detuvo en las últimas horas, luego de que se negara a declarar en la causa que investiga el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, titular de la UFI Descentralizada N° 1 de Presidente Perón.

El accidente se produjo en la intersección de las calles Eva Perón y 113. De acuerdo con la investigación, Monteferrante conducía un Audi Q7 modelo 2012 a alta velocidad y participaba de una picada con otro vehículo, un Peugeot 308.

El conductor de ese segundo automóvil también fue acusado en la causa, aunque no quedó detenido. La investigación busca establecer las circunstancias en las que se produjo el impacto y las responsabilidades de ambos automovilistas.

El fiscal Condomí Alcorta había solicitado que Monteferrante fuera imputado por tentativa de homicidio simple con dolo eventual. Sin embargo, el juez de la causa, Martín Miguel Rizzo, resolvió encuadrar el hecho como lesiones culposas agravadas por conducción temeraria.

El estado de salud del adolescente atropellado

Tras el choque, el chico fue trasladado por un patrullero al Hospital Cecilia Grierson. Según consta en la causa, los profesionales médicos diagnosticaron lesiones de suma gravedad.

La historia clínica detalló un traumatismo cerebral y múltiples traumatismos, además de lesiones por arrastre en el tórax, el abdomen y el flanco derecho, con equimosis y lesiones en la piel. También registró deterioro del sensorio y alteraciones neurológicas y respiratorias.

La gravedad de las lesiones forma parte de los elementos incorporados a la investigación judicial, que deberá determinar las responsabilidades penales por el episodio.

El Audi acumula casi 80 multas de tránsito

Otro dato que surgió durante la investigación es el historial de infracciones del Audi Q7. Según los registros asociados a la patente, el vehículo acumula casi 80 multas desde 2013, la mayoría por exceso de velocidad. Nueve de esas infracciones fueron registradas durante el mes del accidente. La deuda por las multas supera los 20 millones de pesos y varias de las infracciones fueron judicializadas.

El vehículo figura a nombre de Natalia Paola Luengo, quien registró un domicilio en Temperley. Luengo es pareja de Jorge Castillo, conocido como el “Rey de La Salada” por su vínculo con la feria de Lomas de Zamora.

Por el momento, no se estableció públicamente cuál es la relación entre Monteferrante y la titular del Audi. El jubilado no aparece mencionado en la investigación por los negocios de La Salada, de acuerdo con la documentación relevada en esa causa.

Quién es Natalia Luengo, la pareja de Jorge Castillo

Luengo fue detenida en 2025 junto con Castillo en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y evasión vinculada a los negocios de La Salada, a cargo de la fiscal federal Cecilia Incardona.

En ese expediente, la Justicia investigó una serie de adquisiciones millonarias que habrían sido realizadas con fondos de origen presuntamente ilícito. Entre los bienes mencionados figuraban casas, terrenos en barrios privados y un tractor valuado en unos 800.000 dólares. También se analizó la posible compra de un colegio privado en Luján.

La investigación incluyó gastos de viajes al exterior. Entre las operaciones relevadas figuró la compra de un paquete turístico para siete personas con destino a Dubái y las islas Maldivas, entre el 27 de diciembre de 2024 y el 20 de enero de 2025. El grupo estaba integrado por Castillo, Luengo, la madre de ella, Nilda Arrieta, y los cuatro hijos de la pareja.

Sin embargo, el 10 de abril de 2026, la Sala III de la Cámara Federal de La Plata dictó la falta de mérito para Luengo. La resolución cuestionó la fundamentación de la acusación fiscal y la vinculación de los elementos reunidos en más de 60 allanamientos con la responsabilidad que se le atribuía.