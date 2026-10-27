Acuerdo técnico con el FMI: Argentina avanza hacia un desembolso de US$900 millones

El FMI destacó las políticas macroeconómicas y la acumulación de reservas de Argentina, a la espera de la aprobación final del Directorio.

Kristalina Georgieva se reunió con un funcionario del FMI para avanzar hacia un desembolso clave.

Kristalina Georgieva se reunió con un funcionario del FMI para avanzar hacia un desembolso clave.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y las autoridades argentinas alcanzaron un acuerdo a nivel técnico para completar la tercera revisión del programa de 48 meses firmado bajo el Servicio Ampliado del organismo. El entendimiento habilita el avance hacia un desembolso de aproximadamente US$900 millones , aunque todavía resta la aprobación final del Directorio Ejecutivo.

En un comunicado oficial, el organismo destacó los resultados de las políticas económicas implementadas por el Gobierno y sostuvo que el programa de estabilización continúa mostrando avances, pese a un contexto internacional más complejo. La revisión sería tratada por el Directorio a principios de diciembre.

“El programa de las autoridades, respaldado por el FMI, continúa arrojando resultados impresionantes, a pesar de un contexto global más complejo”, señaló el organismo en su comunicado.

El Fondo atribuyó esos resultados a las políticas fiscales y monetarias, que contribuyeron a sostener el proceso de desinflación y las compras de divisas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

“Las políticas macroeconómicas disciplinadas y las reformas orientadas al mercado continúan respaldando el proceso de desinflación y las mejoras de la posición externa de Argentina, y la acumulación de reservas supera los compromisos asumidos en el marco del programa”, agregó el comunicado.

Según la información difundida, el BCRA compró cerca de US$16.000 millones en lo que va de 2026. El FMI consideró que el fortalecimiento de las reservas internacionales seguirá siendo un componente central del programa económico.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, también se refirió al avance del plan oficial. “Avanza el programa de estabilización, creando bases sólidas para el crecimiento sostenido, sin desequilibrios, para ayudar a toda la población”, afirmó.

El superávit fiscal, otro de los puntos destacados

En materia fiscal, el FMI señaló que el superávit primario equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) previsto para 2026 continuará siendo fundamental para el cumplimiento de los objetivos económicos.

Para 2027, el organismo espera un esfuerzo fiscal similar, en línea con el proyecto de Presupuesto que el Gobierno envió al Congreso. De concretarse esa meta, sería el cuarto año consecutivo de orden en las cuentas públicas.

Sede del Banco Central en Buenos Aires, epicentro de las decisiones que marcan el pulso de la economía en medio de la tensión cambiaria.

“La disciplina en el gasto y las reformas a los marcos tributario y fiscal impulsarán aún más los esfuerzos de consolidación, al tiempo que se protege el gasto prioritario en infraestructura y servicios sociales”, indicó el Fondo.

El organismo también remarcó la importancia de sostener las políticas que permitan fortalecer la posición externa del país y mantener la acumulación de reservas.

Cuándo llegaría el desembolso de US$900 millones

El acuerdo técnico representa un paso clave para completar la tercera revisión del programa, pero no implica que los fondos se transfieran de manera inmediata. El Directorio Ejecutivo del FMI debe aprobar formalmente el resultado de la evaluación para habilitar el desembolso pendiente.

El monto previsto ronda los US$900 millones, equivalentes a 600 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG).

La aprobación difícilmente llegue antes del próximo vencimiento que enfrenta la Argentina con el organismo. El Gobierno debe afrontar el lunes un pago de aproximadamente US$800 millones en concepto de intereses, de acuerdo con la información difundida.