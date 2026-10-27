Los restos fueron hallados cerca de un camping y estaban en avanzado estado de descomposición. Hay dos detenidos por la desaparición de la mujer de 40 años.

Encontraron un cuerpo en el río y sospechan que podría ser el de una mujer desaparecida en Salta.

El cuerpo de una mujer fue encontrado este lunes en el río Juramento, en cercanías del camping Laguna Blanca, en Salta. Los investigadores sospechan que podría tratarse de Isabel Verónica Galbán, de 40 años, quien está desaparecida desde el jueves 22 de octubre. Sin embargo, todavía no pudieron confirmar la identidad de los restos debido al avanzado estado de descomposición.

El hallazgo se produjo en la zona de Joaquín V. González, en el departamento de Anta, luego de que dos pescadores advirtieran la presencia del cadáver en la orilla y alertaran a la Policía.

Tras la denuncia, efectivos policiales y personal especializado intervinieron en el lugar para preservar la escena, retirar el cuerpo y recolectar elementos de interés para la investigación. La causa quedó a cargo de la fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, hasta el momento solo se pudo establecer que se trata de una persona de sexo femenino. La fiscal dispuso el traslado del cuerpo al hospital de El Quebrachal para realizar la autopsia, que permitirá determinar la causa de muerte, el tiempo aproximado transcurrido desde el fallecimiento y otras circunstancias relevantes.

La desaparición de Isabel Galbán

Galbán fue vista por última vez durante la mañana del jueves 22 de octubre, cuando salió de su vivienda en el barrio Facundo Quiroga, en Joaquín V. González. De acuerdo con los datos difundidos en el pedido de localización, habría dicho que iba a visitar a su madre. Desde entonces, sus familiares no volvieron a tener contacto con ella.

La denuncia por su desaparición fue presentada el viernes 23 de octubre en la Comisaría 1 de la localidad. Durante las primeras averiguaciones, la Policía de Salta informó que una cámara de seguridad habría registrado a la mujer con un pantalón vaquero y zapatillas blancas, una vestimenta que no coincidía con la descripción inicial aportada por quien realizó la denuncia.

En los días posteriores, familiares y allegados cuestionaron públicamente la respuesta inicial de las autoridades. Según denunciaron, los rastrillajes se demoraron por una presunta falta de recursos y combustible.

Posteriormente, la Policía comunicó que el Distrito de Prevención 5 había organizado un operativo de búsqueda por disposición de la Fiscalía Penal 1. Las tareas incluyeron la participación de distintas áreas policiales y unidades especiales, además de rastrillajes y la recopilación de información sobre los últimos movimientos de la mujer, sus contactos y los lugares que podría haber visitado.

Dos detenidos y tres allanamientos

En paralelo con la búsqueda, la Fiscalía ordenó detener a dos personas investigadas por su posible vinculación con la desaparición. Entre ellas se encuentra el hombre que mantenía una relación de pareja con Galbán y otra mujer mayor de edad.

Las detenciones se dispusieron luego de que los investigadores detectaran contradicciones en declaraciones incorporadas a las primeras actuaciones. Según la información difundida, ambos serán imputados este martes, aunque todavía no se comunicaron oficialmente los delitos que se les atribuirán.

Además, el Ministerio Público Fiscal solicitó autorización judicial para realizar tres allanamientos en viviendas de Joaquín V. González. Los procedimientos contaron con la participación de efectivos policiales, especialistas de Criminalística y personal de la División Canes.

El objetivo fue secuestrar elementos que puedan aportar información relevante para esclarecer la desaparición.

Ahora, el resultado de la autopsia y las pericias de identificación serán determinantes para establecer si el cuerpo encontrado en el río Juramento pertenece a Isabel Galbán y avanzar en la investigación sobre lo ocurrido.