Un argentino detenido en una redada narco en México: la denuncia de su esposa

El hombre permanece detenido desde el 8 de noviembre, luego de una redada que capturó a un lider regional del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Sabrina Rivero denunció que su esposo, el argentino Jordan Alejandro C. (cuyo apellido se reserva conforme al criterio que rige en México para proteger la identidad de los detenidos), fue detenido durante el operativo contra Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, un importante líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que fue detenido en el restaurante Sabea, ubicado entre los límites de Zapopan y Guadalajara, Jalisco.

La mujer sostuvo que su esposo trabajaba como jefe de barra cuando ocurrió el operativo encabezado por la Secretaría de Marina. Según su relato, otros empleados del bar también permanecieron dentro del lugar porque no se les permitió salir antes del enfrentamiento entre civiles armados y militares.

Los mensajes difundidos por familiares y amigos refieren que Jordan llevaba aproximadamente un mes en el restaurante, tiempo que tiene abierto el negocio. Sabrina Rivero afirmó que perdió contacto con él cerca de las 14 horas del domingo 8 de noviembre y que, tras su detención, no pudo verlo ni comunicarse con él.

La esposa aseguró que es incorrecto que se les llame “delincuentes” a los detenidos junto con Álvarez Ayala, ya que incluyeron a personas que, según su versión, sólo cumplían con su jornada laboral. “Él está entre los detenidos que se llevaron del staff del restaurante; es el jefe de barra. Los privaron de su libertad. Sólo estaban haciendo su trabajo, y a pesar de los diferentes intentos por irse, siempre se los negaron”, escribió en redes sociales.

Rivero acusó que la detención de su esposo no fue notificada a la embajada de Argentina en México ni a un consulado de su país. La familia pidió una investigación individualizada y el respeto al debido proceso, al sostener que el trabajador no tenía vínculos con la persona buscada por las autoridades.

El operativo dejó detenidos a presuntos mandos, empleados y músicos

El operativo se desarrolló en el restaurante Sabea, ubicado en avenida México 2789, en la colonia Vallarta Norte de Guadalajara, cerca de los límites con Zapopan. Rafael Álvarez Ayala, “R2″, llegó al sitio alrededor de las 18:00 horas del sábado 7 de noviembre, acompañado por su círculo de seguridad y otros presuntos integrantes de “Los Rs”, célula relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el grupo permaneció cerca de 20 horas en el establecimiento, donde había una fiesta amenizada por la agrupación norteña Los Arras. Al mediodía del domingo, trabajadores habrían pedido a los asistentes que se retiraran, pero Álvarez Ayala presuntamente se negó y habría impedido la salida de quienes se encontraban en el lugar.

Cerca de las 14:00 horas, elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Semar ingresaron al restaurante tras labores de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia y datos compartidos por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos. El grupo que acompañaba a “R2” respondió con disparos, lo que desencadenó un enfrentamiento sobre la avenida México.

El narcotraficante mexicano recibió al menos tres impactos de bala en el abdomen, el brazo derecho y la pierna izquierda. Un elemento de la Marina también resultó lesionado; posteriormente se informó que su evolución era favorable. Dentro del restaurante fueron aseguradas armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano, 30 envoltorios con metanfetamina y tres vehículos.

"R2" fue intervenido quirúrgicamente tras haber recibido varios disparos.

La FGR trasladó a 19 detenidos hacia Puente Grande

Tras el operativo, las autoridades mexicanas informaron, en un primer momento, sobre la detención de 21 personas, entre ellas presuntos mandos regionales del CJNG, empleados del restaurante, músicos y personal técnico de la agrupación.

La Fiscalía General de la República trasladó el 11 de noviembre a 19 detenidos desde sus instalaciones en Guadalajara hacia el penal de Puente Grande, Jalisco, bajo un despliegue integrado por vehículos blindados, tanquetas, motocicletas, elementos de la Guardia Nacional, Ejército, Marina y Policía estatal.

Familiares y conocidos de los empleados insistieron en que varios de los detenidos prestaban servicios en el restaurante y desconocían la identidad de los clientes. Además de Jordan Alejandro C, señalaron a Jonathan Axel Sandoval, jefe de piso; Josué Hernández y Ángel Jaziel Rivera, meseros; Jaime Ramos, bartender, y Eduardo Araujo Jr., gerente del negocio.

Los allegados de esos trabajadores pidieron que las autoridades determinen la situación jurídica de cada persona de manera individual. Rivero afirmó que ella y la familia de Jordan Alejandro, tanto en México como en Argentina, buscaban demostrar su inocencia para que pudiera volver con su esposa y su hija de tres años.

Rafael Álvarez Ayala no formó parte de ese traslado porque permaneció internado en terapia intensiva del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, donde fue sometido a cirugías por las heridas que sufrió durante su captura. Un convoy federal se desplegó en los accesos del hospital para movilizarlo a Puente Grande, pero el traslado fue suspendido debido a su condición médica.