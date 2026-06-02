Chau al viejo recibo de sueldo: el Gobierno obliga a cambiar el formato y tendrá un "gráfico de torta" con los descuentos

A través del Decreto 407/2026, el Gobierno nacional oficializó el nuevo diseño obligatorio para el pago de salarios en todo el país.

El nuevo recibo de sueldo busca brindar mayor transparencia sobre la composición del salario y el costo total que afrontan los empleadores.

El nuevo recibo de sueldo busca brindar mayor transparencia sobre la composición del salario y el costo total que afrontan los empleadores.

El recibo de sueldo tendrá un nuevo formato obligatorio en toda Argentina. A través de una reglamentación publicada por el Gobierno nacional, las empresas deberán liquidar los salarios a través de recibos con un nuevo formato.

La normativa, enmarcada en la Ley de Modernización Laboral 27.802 fue publicada este lunes 1° de junio en el Boletín Oficial a través del Decreto 407/2026.

La medida obliga incorporar información más detallada sobre los descuentos, aportes y contribuciones vinculados a cada relación laboral, con el objetivo de brindar mayor transparencia sobre la composición del salario y el costo total que afrontan los empleadores.

Los nuevos detalles del recibo de sueldo

La principal innovación del documento es la incorporación obligatoria de un gráfico circular, conocido como "gráfico de torta", en el anverso del comprobante.

Este diagrama mostrará visualmente la composición total del costo laboral, dividida con claridad en porcentajes según cada rubro.

Recibo de sueldo. (1)

Los trabajadores podrán observar los montos destinados a aportes sindicales, seguridad social, obra social, PAMI y ART, entre otros conceptos.

Cuatro secciones obligatorias

El nuevo recibo deberá estructurarse en cuatro bloques bien diferenciados para facilitar la lectura y comprensión del empleado.

El primero contendrá los datos personales y laborales, mientras que el segundo detallará todas las contribuciones a cargo de la empresa.

Las últimas dos secciones especificarán la remuneración bruta con sus respectivas deducciones, hasta llegar al salario neto final o de bolsillo.

Plazos de adaptación para las empresas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y los empleadores tendrán un plazo máximo de 120 días para adecuar sus sistemas.

Durante este período de transición, las compañías que proveen software de liquidación de haberes deberán ajustar sus plataformas tecnológicas. La exigencia alcanza a todas las empresas e instituciones, sin importar su tamaño, que operen bajo la Ley de Contrato de Trabajo.

La postura oficial sobre la medida

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida y destacó el enfoque en la transparencia de los datos.

“Durante años se ’carancheó’ la relación laboral, cargando costos que a la postre pagaba el empleado”, expresó el funcionario a través de sus redes sociales.

Recibo de sueldo. (2)

En esa línea, Sturzenegger aseguró que ahora “todo aquello que le sacan al trabajador va a quedar registrado, explicitado y hecho visible”.

Principales cambios en la Ley de Reforma Laboral

Nuevo cálculo de indemnizaciones

El esquema modifica la base para calcular las indemnizaciones por despido sin causa. Solo se tomará en cuenta la remuneración mensual, normal y habitual

Banco de horas y vacaciones

Se autoriza la creación de un banco de horas por acuerdo escrito entre empleador y trabajador para compensar horas extras, respetando los descansos legales. El período de vacaciones seguirá entre octubre y abril, pero las partes podrán acordar fechas distintas. Además, se permite dividir el período vacacional en tramos de al menos siete días consecutivos.

reforma laboral

Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

Se propone la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con una contribución mensual de los empleadores. Las grandes empresas aportarán el 1% de las remuneraciones y las MiPyMEs el 2,5 por ciento.

Fondos de cese por convenio

Se habilita que los convenios colectivos establezcan fondos de cese laboral con capitalización individual. El empleador realiza aportes mensuales y, en caso de desvinculación, el trabajador recibe el monto acumulado. Esta opción se pacta en paritarias y no puede implicar pérdida de derechos adquiridos.

Período de prueba extendido

El período de prueba se amplía a seis meses para la mayoría de los trabajadores. En empresas de hasta cinco empleados puede alcanzar los ocho meses. Durante este lapso, la relación laboral puede finalizarse sin indemnización, aunque el empleador debe registrar el vínculo y cumplir con los aportes desde el inicio.

Reducción de cargas sociales e incentivos a la inversión

El Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión apunta a promover la tecnología y el crecimiento empresarial. Se prevé una reducción de las contribuciones patronales: 1 punto para grandes empresas y 2,5 puntos para MiPyMEs, con posibilidad de aumento hasta 1,5% y 3% si el Ejecutivo lo decide y el Congreso lo aprueba.