El escalofriante perfil psicopático de Claudio Barrelier, el femicida de Agostina Vega

Así describen el comportamiento, actitudes y los antecedentes del asesino de la adolescente de 14 años. Un crimen que afirman habría sido planificado.

El femicidio de Agostina Vega conmociona a Córdoba mientras los investigadores intentan reconstruir cada paso del principal acusado.

El femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que buscaron intensamente durante una semana y encontraron sin vida en un descampado, todavía tiene en shock a Córdoba y todo el país. A medida que avanzan las pericias y se conocen nuevos detalles de la causa, especialistas comienzan a aportar elementos para precisar cómo fue el brutal crimen, como así también el escalofriante perfil del femicida.

Uno de ellos es el perito forense y criminalístico Fernando Cardini, quien analizó la conducta del principal acusado y el único imputado por femicidio, Claudio Barrelier , la preservación de la escena donde habría ocurrido el asesinato y la importancia de las pruebas tecnológicas para reconstruir los hechos.

Cardini sostuvo que el comportamiento atribuido a Barrelier presenta características compatibles con una personalidad manipuladora, orientada a engañar y desviar la atención de los investigadores.

Según el especialista, el detenido presenta rasgos compatibles con una personalidad psicopática, caracterizada por la manipulación y la mentira constante ante los investigadores.

"Lo que diga un imputado es cartón pintado; no te va a decir lo que él quiere y vas a perder tiempo buscando pistas que te va a distraer", indicó en diálogo con diario La voz.

barrelier femicidio agostina La causa por el crimen de Agostina mantiene la atención de Córdoba y avanza con nuevas pericias y análisis forenses.

También recordó que el detenido registraba antecedentes por una causa de privación ilegítima de la libertad ocurrida durante 2025, un dato que considera relevante para comprender determinadas conductas investigadas en el expediente actual.

Para Cardini, ese antecedente podría reflejar un patrón basado en el aislamiento y sometimiento de las víctimas, una hipótesis que forma parte de las líneas de análisis que siguen los investigadores.

El perito señaló además que algunos delincuentes con este tipo de características suelen construir relatos convincentes para ocultar información o dificultar la reconstrucción de los hechos.

La hipótesis sobre cómo fue el asesinato de Agostina

Otro de los puntos abordados por el especialista estuvo relacionado con la mecánica del crimen. Los primeros resultados de la autopsia indicaron que la adolescente murió por asfixia y confirmaron indicios de abuso sexual, aunque los estudios complementarios todavía podrían aportar nuevos elementos para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento.

Cardini explicó que estos criminales suelen utilizar drogas de sumisión para retener y abusar de las víctimas durante varios días, tal como ocurrió en un caso previo el año pasado.

"Él planificó el engaño, llevarla a la casa y el sometimiento, pero improvisó la muerte y el deshacerse del cuerpo", analizó el perito sobre la desprolijidad del hallazgo.

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Asimismo, planteó que los peritajes toxicológicos tendrán un papel central en esta etapa de la investigación. Según explicó, los análisis permitirán establecer si existió la presencia de sustancias capaces de alterar la voluntad o el estado de conciencia de la víctima antes de su muerte.

El experto remarcó que este tipo de pruebas suelen ser determinantes para comprender la secuencia completa de los hechos y reconstruir el tiempo transcurrido entre el último contacto conocido de la víctima y el hallazgo del cuerpo.

A criterio del especialista, el plan inicial del acusado habría estado orientado a captar y retener a la adolescente mediante engaños. Sin embargo, consideró que la muerte y las acciones posteriores para ocultar el cuerpo podrían haber respondido a una situación distinta y menos planificada.

Para sostener esta interpretación, mencionó que la forma en que fueron encontrados distintos elementos de interés para la causa reflejaría cierto grado de improvisación.

La preocupación por los allanamientos y las pruebas tecnológicas

Uno de los aspectos que más inquietud generó en el análisis de Cardini fue la preservación de la vivienda donde presuntamente ocurrió el crimen.

El especialista advirtió que cualquier alteración producida en una escena bajo investigación puede convertirse en un punto de discusión dentro del proceso judicial.

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Entre distintos procedimientos realizados en el inmueble existió un período durante el cual otras personas habrían tenido acceso a la propiedad. Esa situación podría ser utilizada por la defensa para cuestionar la validez o el origen de determinadas evidencias.

Por ese motivo, insistió en que la conservación estricta de los lugares investigados resulta fundamental para evitar controversias posteriores durante un eventual juicio. Frente a esas dificultades, Cardini destacó la importancia de las herramientas tecnológicas disponibles para los investigadores.