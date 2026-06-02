"Me siento responsable": la palabra del remisero que llevó a Agostina a la casa de Barrelier

Ariel habló sobre la noche de la desaparición de la adolescente y la conversación que mantuvieron durante el viaje. Y contó la angustia que atraviesa.

El remisero que la llevó a la casa de Barrelier se sienta con una gran culpa tras conocer el trágico final.

La conmoción por el brutal femicidio de Agostina Vega en Córdoba continúa y la reconstrucción de aquel día de su desaparición sigue siendo un punto clave para los investigadores. Lo que está confirmado hasta el momento es que el sábado 23 de mayo por la noche, la adolescente de 14 años se trasladó en remis hacia la casa de Claudio Barrelier, sospechoso y único detenido por el crimen.

Con el paso de las horas y a medida que se conocen mayores detalles sobre el brutal crimen , aparecen testimonios clave. Uno de ellos es el de Ariel, el remisero que llevó a la menor a la casa del barrio Cofico donde vivía Barrelier. El hombre reconstruyó los últimos momentos en los que vio con vida a la joven y cómo se siente tras conocer el terrible final.

En diálogo con C5N, Ariel dijo que "es triste cómo terminó todo. Estoy muy dolido . No se puede creer, pensábamos que podía ser una travesura, pero pasó el tiempo y esto no tiene fin. Lo que vive la familia no tiene nombre".

Según relató, esa noche de la desaparición y muerte, Agostina subió al vehículo sin mostrar señales de preocupación y durante todo el trayecto se mostró alegre. "La nena me dijo que iba a recibir una sorpresa para la madre. Fue contenta y feliz por el momento. Iba confiada. Fue un engaño", afirmó.

remisero caso agostina (1)

Su conversación clave con la madre de Agostina

En otra entrevista ofrecida a TN y eltrece, el chofer dijo que en el entretiempo del partido entre Belgrano-River, entró a sus redes sociales y se encontró con una publicación de gente buscando a Agostina. Rápidamente, se contactó a través de Messenger con Melisa, madre de la adolescente, a quien conoce del barrio.

"Yo le dije a la flaca que la llevé anoche como a las 23 horas a la calle Fragueiro y Campillo. Le dije que la recibió una persona mayor, entre 30-35 años. Me preguntó como era y le dije que tiene rasgos como De Paul, de la Selección Argentina", explicó. "Ella se dio cuenta en el acto porque conoce la casa y quien era la persona, ella me dice que sabe quien es", sumó Ariel.

casa barrelier femicida

"Me siento un poco responsable, me cuesta dormir"

Este intercambio se volvió una pista fundamental, ya que hasta ese momento no se tenía datos de dónde podría estar la menor de edad ni con quién, por lo que esto permitió hacer una reconstrucción de sus últimos minutos con vida.

“Desde el inicio del viaje me dio una sensación media extraña porque era una niña, ni siquiera una adolescente. Tenía un cuerpito de niña, muy chiquita. Por eso le pregunté cómo se llamaba, cuántos años tenía y de dónde era”, relató.

"Me siento un poco responsable, me cuesta dormir, no estoy tranquilo. Es difícil trabajar también", expresó conmovido el hombre. Pese a su testimonio clave, Ariel comenzó a sentirse culpable por aquel viaje: "Me dicen que fue útil mi información en la policía, pero lo útil hubiera sido no dejar bajar a la nena".

"No parecía nerviosa ni mucho menos, estaba contenta por la sorpresa que le iba a dar a su mamá", dijo sobre cómo se encontraba Agostina durante el recorrido.

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"Cuando encontraron a la nena, me crucé a saludar a Miguel. Es muy difícil para la familia, están destruidos”, dijo sobre lo que hizo tras conocer la lamentable noticia.