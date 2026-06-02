Femicidio de Agostina Vega: el relato de la dueña del Ford Ka en el que Barrelier trasladó el cuerpo

Soledad habló por primera vez tras el brutal femicidio de la adolescente. Se trata del auto en el que registraron al único imputado ingresando al descampado.

A tan solo tres días del hallazgo del cuerpo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue asesinada en Córdoba, se van conociendo detalles y testimonios que permiten conocer qué sucedió en torno al brutal femicidio .

Este martes, habló por primera vez Soledad , expareja de Claudio Barrelier - único detenido e imputado por el crimen - quien es dueña del Ford KA que es investigado por la justicia, ya que habría sido el vehículo en el que trasladó los restos de la menor .

La mujer relató que mantuvo una relación con Barrelier durante varios meses y que, aunque se habían distanciado días antes del hecho, el lunes feriado 25 de mayo él volvió a buscarla y le pidió prestado el auto.

Camara de seguridad Barreiler trasladando el cuerpo de Agostina

El pedido de Barrelier para usar el auto en el que ingresó al descampado tras asesinar a Agostina

“Nunca jamás me imaginé esto que pasó. La relación fueron un par de meses pero intensos. Ahora me doy cuenta el papel que jugó conmigo, que me mintió desde el primer momento, que siempre me usó”, dijo en diálogo con ElDoce TV.

“Era normal que usara mi auto, no me llamó la atención que me lo haya pedido ese día”, explicó Soledad. Sin embargo, admitió que sí le sorprendió el acercamiento porque hacía más de una semana que no se veían.

“Me dice que necesitaba llevarle ropa a un tío y me vuelve a pedir el auto prestado. Me mandó tres mensajes como insistiéndome, pero era la intensidad que él tenía, por eso no dudé en ese momento”, relató.

FEMICIDIO DE AGOSTINA habló la dueña del Ford Ka que usó Barrelier para descartar el cuerpo

La noche anterior ella se negó. Pero al día siguiente, el lunes 25 de mayo, finalmente accedió. “Me llamó y me dijo que iba hasta mi casa en Uber”, explicó.

Cuando llegó, Barrelier le contó que había ido a declarar porque había sido el último en ver a Agostina. “No indagué mucho en el tema, lo noté tranquilo, medio triste, pero porque hacía mucho no nos veíamos y por la pelea que habíamos tenido”, dijo.

“Yo no le quería prestar el auto porque tenía una fea sensación. Le insistí que se quede, pero se paró y se fue al auto al garaje”. “Yo no le quería prestar el auto porque tenía una fea sensación. Le insistí que se quede, pero se paró y se fue al auto al garaje”.

Según relató Soledad, el auto durante una hora no apareció. "No volvía, lo llamaba y no me respondía. Pensé que me había robado el auto, era mi sensación", afirmó. "El auto por dentro no se lavó o al menos yo no lo lavé", sumó en su declaración con ElDoce TV.

"Me arrepiento de haberlo conocido"

En otro pasaje de la entrevista, reveló que el padre de Agostina llamó a Barrelier cuando estaba junto a ella y fue hasta su casa para hablar con el sospechoso. "Yo estaba presente en la charla, me llamó la atención todo lo que él le contó. Él no titubeó en ningún momento, le contaba las cosas al padre de Agostina con mucha seguridad", señaló.

El padre le consultó si Melisa, la mamá de Agostina, estaba al tanto. "Claudio le dijo que sí. Yo hubiera hecho lo mismo que el padre de Agostina, desesperada, buscando en todos lados. La firmeza con la que hablaba él parecía verdad lo que decía", sostuvo.

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"Me arrepiento de haberlo conocido, mirá en el quilombo que me metió. Me arruinó la vida, arruinó mi trabajo, seis años en un bar para que ahora digan cualquier cosa de mí", expresó al final de la entrevista con su voz quebrada.

Asimismo, habló sobre el temor que siente durante estos días: "tengo mucho miedo, tengo miedo de las dos partes". Por último, pidió que Barrelier declare la verdad y despeje a las personas que quedaron involucradas sin saber lo que ocurría. "Solo quiero que él vaya y diga la verdad, que despegue a la gente que quedamos pegada de arriba", reclamó.

"Me arrepiento de haberlo ayudado estos meses, de haberle prestado el auto ese día", cerró su testimonio.