Maravillosa postal: avistaron tres cachorros de gato montés en Neuquén

El registro se realizó este miércoles dentro del Área Natural Protegida Copahue. Las autoridades recordaron la necesidad de proteger la fauna silvestre.

Una maravillosa postal sorprendió este miércoles en el norte de Neuquén cuando tres cachorros de gato montés fueron avistados mientras jugaban dentro del Área Natural Protegida (ANP) Copahue. El hecho fue celebrado por las autoridades por su importancia ambiental, ya que pone en evidencia las condiciones favorables para la reproducción de este tipo de especies nativas.

Desde el área protegida recordaron que la conservación de la fauna depende en gran medida del comportamiento de quienes visitan estos espacios. Por este motivo, insisten en la importancia de circular únicamente por senderos habilitados, evitar ruidos innecesarios y no interferir con la vida silvestre.

"Es muy importante que cuidemos y respetemos los senderos señalizados". aseguraron.

El episodio generó entusiasmo entre los trabajadores del organismo, quienes destacaron que se trató de un “hermoso momento”. La presencia de las crías es interpretada como un indicador positivo del estado del ecosistema.

“Disfrutar de estos entornos implica hacerlo con responsabilidad”, señalaron. Al tiempo que remarcaron que cada acción individual contribuye a preservar el hábitat natural.

cachorros de gato montes Gentileza: northpatagonia4x4

Uno de los felinos más esquivos de la Patagonia

El gato montés (Leopardus geoffroyi) es uno de los felinos silvestres más representativos de la Patagonia y se encuentra presente en distintos ambientes de la provincia de Neuquén. Habita principalmente en las zonas de estepa, monte y sectores cordilleranos con escasa intervención humana.

Debido a sus hábitos nocturnos, su comportamiento solitario y su gran capacidad para ocultarse, los avistamientos no suelen ser frecuentes, por lo que cada registro es considerado un dato relevante para el monitoreo de la fauna regional.

Este pequeño depredador cumple un papel clave en el equilibrio del ecosistema, ya que se alimenta de roedores, aves y otros animales de menor tamaño, ayudando a controlar sus poblaciones. Sin embargo, la especie enfrenta amenazas como la pérdida de hábitat, la caza ilegal y los atropellamientos en rutas.

¿Qué hacer si ves un gato montés?

Especialistas recomiendan que, ante un encuentro con un gato montés, se mantenga distancia, no se lo alimente ni se intente capturarlo, y se avise a los guardafaunas o autoridades ambientales. La protección de su entorno resulta fundamental para garantizar la supervivencia de una de las especies más emblemáticas de la fauna neuquina.

Por este motivo, cuenta con protección legal tanto a nivel nacional como provincial. En Argentina, la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre prohíbe su caza, captura, comercialización y traslado, al considerarlo parte del patrimonio natural.

En Neuquén, la normativa ambiental (Ley N.º 2.539) también resguarda a las especies autóctonas y establece sanciones para quienes atenten contra ellas.