En este artículo, te contamos cuál es la nueva tendencia que ahorra espacio y mejora el orden del hogar. ¿Adiós al ténder tradicional?

Supera al tender tradicional: la nueva estrategia que ahorra espacio y seca la ropa mucho más rápido

Es sabido que los ténderes o tendederos tradicionales son realmente muy útiles siempre y cuando contemos con el espacio suficiente en el ambiente del hogar en el que deseemos colocarlos. Si ello no ocurre, se pueden transformar en armatostes molestos o en generadores de humedad, entre otras incomodidades. En esta nota, te contamos sobre la nueva tendencia que ahorra espacio y, sin dudas, mejora el orden del hogar.

A la hora de secar la ropa, también existen otras opciones más allá del ténder , como, por ejemplo, acercar las prendas a una fuente de calor como calefactores portátiles o radiadores eléctricos de bajo consumo. Sin embargo, con la llegada de las altas temperaturas, esta alternativa no es viable.

El ténder vertical , que permite colgar nuestra ropa sin por ello obstruir el paso, es la nueva tendencia que ahorra espacio y mejora el orden del hogar. ¿Adiós al ténder tradicional ?

Lo cierto es que los ténderes verticales son una opción válida para solucionar los inconvenientes de no contar con el espacio que deseamos para colgar todo tipo de prendas, desde aquellas con mayor longitud como camisas, abrigos de mujer u hombre, pantalones deportivos o ropa de cama, por citar algunos ejemplos, hasta las más pequeñas.

Entre las principales ventajas de contar con un ténder vertical, podemos enumerar las siguientes:

Se ahorra espacio: al ténder vertical es posible ubicarlo en distintos ambientes de la casa, aprovechando también rincones o paredes.

es posible ubicarlo en distintos ambientes de la casa, aprovechando también rincones o paredes. Cuenta con mayor capacidad: permite colgar varias prendas a la vez sin superponerlas.

Presenta una estética moderna: su diseño se integra fácilmente a cualquier estilo de decoración.

Una durabilidad mayor: están fabricados en materiales resistentes como acero inoxidable o aluminio.

Si bien existen numerosos modelos de ténderes verticales en el mercado, mencionaremos a continuación algunos de los disponibles en algunas plataformas de comercio electrónico y sus respectivos precios:

Ténder Vertical 3 Niveles De Pie Vitta Celeste Plegable Color Blanco Con Azul: $24.000.

3 Niveles De Pie Vitta Celeste Plegable Color Blanco Con Azul: $24.000. Ténder Pie Ropa 3 Niveles Fanpro 4 Ruedas Vertical Portátil Blanco/azul: $19.000.

Ropa 3 Niveles Fanpro 4 Ruedas Vertical Portátil Blanco/azul: $19.000. Tendedero Colgador Ropa 3 Niveles 4 Ruedas Vertical Portátil Blanco: $28.400.

Colgador Ropa 3 Niveles 4 Ruedas Vertical Portátil Blanco: $28.400. Ténder Ropa Vertical 3 Niveles Ruedas Reforzado 173x 75x 62 Negro: $48.600.

3 Niveles Ruedas Reforzado 173x 75x 62 Negro: $48.600. Set Ténder Vertical Y Organizador De Ropa Zapatos 5 Niveles Negro: $42.000.

El sitio especializado Candela acota que el ténder vertical está pensado para facilitar el secado de la ropa y optimizar el espacio del hogar o lugar de trabajo. Su diseño vertical permite aprovechar al máximo áreas reducidas, ideal para departamentos, lavaderos pequeños o cualquier ambiente donde el espacio es limitado.

Asimismo, destaca cuáles son las principales características del ténder vertical: