Con la presencia de Javier Milei, juraron los 127 nuevos diputados en el Congreso

Live Blog Post

Quiénes son los nuevos diputados electos

La Libertad Avanza pasó de tener 37 a quedar con 93 bancas a partir del 10 de diciembre. En tanto, Fuerza Patria continúa siendo el espacio con más bancas en su poder, ya que tendrán 97 en la nueva cámara. Sin embargo, restaron cuatro lugares, por el hecho de que habían puesto en juego 48 y obtuvieron 44.Los nuevos en Cámara de Diputados.

Entre las nuevas figuras que se destacan, aparece Luis Petri, que dejará el Ministerio de Defensa; Virginia Gallardo, también de La Libertad Avanza; y Juan Grabois, por Fuerza Patria.

virginia gallardo

También entran en la puja Provincias Unidas, que responde a los gobernadores de la tercera vía y el otro espacio de los mandatarios del Norte Grande que buscan darle continuidad al espacio de Innovación Federal y no perder peso. Pero la novedad en las últimas horas fue un posible interbloque por conveniencia entre el PRO, la UCR y el MID, con el que podrían superar los 20 legisladores y quedarse con ese lugar estratégico, sobre todo para el reparto de las comisiones.

Entre los que regresan a la Cámara Baja destacan figuras de peso: el exministro de Defensa Luis Petri, el excanciller Agustín Rossi, Horacio Pietragalla, Teresa García, Juan Schiaretti, Gisela Scaglia y Martín Lousteau. Por el Frente de Izquierda vuelven Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Romina del Plá, además del mencionado Pitrola.

fuerza patria

Desde La Libertad Avanza ingresan figuras destacadas como Sebastián Pareja, Karen Reichardt, Alejandro Fargosi, Virginia Gallardo y Sergio “Tronco” Figluolo.Unión por la Patria incorpora a Juan Grabois, Jorge Taiana, Caren Tepp, Guillermo Michel, Kelly Olmos, Sebastián Galmarini, Jimena López, Hugo Moyano (h), Nicolás Trotta, Lucía Cámpora, Fernanda Miño y Adriana Serquis.

El PRO suma a Fernando De Andreis y Antonela Giampieri, mientras que en Innovación Federal debutará Oscar Herrera Ahuad.Entre quienes continúan en sus bancas se encuentran, por La Libertad Avanza, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Javier Sánchez Wrba, Florencia De Sensi, Alejandro Finocchiaro y Aníbal Tortoriello; y por Unión por la Patria, Itai Hagman, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Hugo Yasky y Agustina Propato. Además, Natalia de la Sota asumirá su banca por Defendamos Córdoba.