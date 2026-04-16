Repudiable: Vandalizaron un cartel en la ruta que recuerda a una víctima de siniestro vial

La agrupación Estrellas Amarillas de Centenario expresó su profunda preocupación y repudió un acto de vandalismo contra el cartel que recuerda a una víctima de un siniestro vial.

Se trata de Micaela Blanco, la joven que murió tras ser atropellada por un conductor alcoholizado mientras circulaba en bicicleta.

El hecho fue advertido el miércoles 15 de abril, cuando integrantes de la organización y vecinos detectaron daños en la señal que está ubicada sobre la ruta que une Centenario con Cinco Saltos, a la altura del barrio Villa Obrera. Se trata de una estrella amarilla con su nombre, colocada en el lugar exacto donde ocurrió el trágico siniestro vial.

Desde la agrupación recordaron que estos carteles no son solo símbolos de memoria, sino también señales viales protegidas por la Ley Nacional de Tránsito N.° 24.449, por lo que su destrucción o alteración constituye una infracción.

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“Es un llamado de atención a la sociedad”

A través de un comunicado, Estrellas Amarillas fue contundente al referirse al hecho: “Es un llamado de atención a la sociedad donde en este lugar se perdió una vida, en un hecho totalmente evitable, donde todavía su familia espera justicia”.

Además, remarcaron el impacto emocional que genera este tipo de acciones: “Se daña a la familia que con todo el dolor ha realizado este cartel en memoria de su ser querido. Apelamos a la sociedad a preservar y denunciar si observan que lo están vandalizando”.

Un caso que aún espera justicia

El siniestro ocurrió el 9 de noviembre de 2024 y conmocionó a la comunidad. Micaela fue atropellada por un hombre que conducía una camioneta Volkswagen Saveiro bajo los efectos del alcohol. Tras el impacto, el conductor se dio a la fuga y fue encontrado horas más tarde en su vivienda, donde un test confirmó que aún estaba alcoholizado.

La joven, que regresaba de su trabajo en el casino de la ciudad, sufrió heridas gravísimas. Mientras era trasladada de urgencia hacia un hospital en Neuquén capital, ocurrió un segundo episodio dramático: una camioneta chocó la ambulancia del Hospital de Centenario en pleno centro, provocando su vuelco y generando nuevas lesiones en el personal de salud.

En ese contexto, la agrupación anticipó que en los próximos días podría haber novedades judiciales en la causa, lo que mantiene en vilo a la familia y a toda la comunidad.

Memoria y concientización en las rutas

Las Estrellas Amarillas buscan visibilizar los puntos donde ocurrieron tragedias viales y generar conciencia sobre la importancia de respetar las normas de tránsito. Por eso, el ataque a estos símbolos no solo afecta a las familias, sino también a una política de prevención construida desde el dolor.