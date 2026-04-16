La infantil reacción del Pity Martínez que le valió la expulsión en la Copa Sudamericana

Tigre cayó en la segunda fecha del certamen continental y perderá para el próximo partido al volante zurdo por la roja recibida.

Tigre perdió 1-0 ante Macará de Ecuador en el estadio José Dellagiovanna, por la segunda fecha del Grupo A d e la Copa Sudamericana 2026 , y complicó su arranque en el certamen continental, además de que sumó otro dolor de cabeza, que fue la roja al Pity Martínez por una infantil reacción.

El Matador venía de empatar en la primera fecha por 1-1 ante Alianza Atlético, y con esta derrota quedó en el último lugar del grupo A, aunque todavía quedan cuatro jornadas.

Tigre intentó asumir el protagonismo desde el arranque y generó algunas aproximaciones, aunque le faltó profundidad para romper la resistencia del conjunto ecuatoriano. Macará , más ordenado y práctico, golpeó en el complemento con la definición de Federico Paz y luego sostuvo la ventaja hasta el cierre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044928153152319496?s=20&partner=&hide_thread=false ¡MACARÁ SE LLEVÓ UN TRIUNFAZO DE ARGENTINA! Tigre pagó muy caro el error en la mitad de la cancha, Miranda encaró a la defensa del Matador y Federico Paz la puso contra un palo para que el conjunto ecuatoriano gane 1-0 y siga invicto en la #Sudamericana.



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La expulsión de Gonzalo Martínez en el segundo tiempo, fue un condicionante que terminó de inclinar el trámite en favor de la visita, en el intento del Matador de conseguir el empate.

El ex River recibió la roja tras la revisión de una acción en el área, en la que el volante tuvo una reacción infantil al intentar sacarse de encima a un rival, pegándole una cachetada. Aunque fue exagerada la caída del futbolista de Macará, el juez decidió expulsar al jugador de Tigre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2044919040913613014?s=20&partner=&hide_thread=false Pity Martínez PEGÓ UN MANOTAZO y se fue EXPULSADO ante Macará por Copa Sudamericana.



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Lanús sumó su primera victoria en Copa Libertadores

Lanús derrotó por 1 a 0 a Always Ready de Bolivia en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la segunda fecha del grupo G de la Copa Libertadores 2026. El Granate no pudo llevar al marcador la amplia diferencia que hubo en el trayecto del juego, pero logró los tres puntos que necesitaba luego de su derrota ante Mirassol en la primera jornada.

El local abrió el marcador a los 21 minutos de la segunda etapa, con un tiro libre bajo y al segundo palo del volante Marcelino Moreno que llegaba a las manos de Baroja, que dejó un rebote insólito y permitió que Valois lo empuje al gol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044920924667773423?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡BAILA YOSHAN, BAILA!! Valois capturó el rebote luego del tiro libre de Marcelino Moreno y anotó el 1-0 de Lanús vs. Always Ready en La Fortaleza.



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A tres minutos del final del tiempo reglamentario, el defensor Luis Caicedo vio la tarjeta roja por, según lo acusado por el árbitro Alexis Herrera, un exceso verbal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044925980314087442?s=20&partner=&hide_thread=false Luis Caicedo habló de más, se ganó la segunda amarilla y se fue expulsado en Lanús-Always Ready.



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Con el triunfo, el equipo que dirige el entrenador Mauricio Pellegrino se ubica en la segunda posición del grupo, con tres unidades, y relega al elenco boliviano a la última plaza, sin puntos tras dos derrotas. El martes, la Liga de Quito venció en Ecuador, 2-0 a Mirassol, permitiendo al Granate ubicarse en zona de clasificación por la diferencia de gol.

En este último punto, Lanús puede terminar lamentándose de las múltiples chances que no pudo concretar en este partido, siendo el equipo boliviano el más débil del grupo, y la posibilidad de sumar bastante diferencia en goles a favor.

En la próxima fecha, el Granate será local de Liga de Quito de Ecuador, el martes 28 de abril a partir de las 19:00, mientras que Always Ready visitará a Mirassol de Brasil el miércoles 29, en el mismo horario.