El insólito caso de un club que podría hacer jugar a su presidente de 51 años en la Copa Sudamericana

Un club que enfrentará a San Lorenzo en el torneo internacional anotó a su presidente en la lista de buena fe para poder jugar. Qué dijo el entrenador.

La Copa Sudamericana podría ser el escenario de un momento histórico y llamativo que podría involucrar, indirectamente, a San Lorenzo de Almagro . Es que Recoleta, el club paraguayo que juega la copa Sudamericana, tiene un particular plan donde el presidente del club podría debutar con el primer equipo.

El elenco que comparte equipo con el cuervo, Santos de Brasil y Deportivo Cuenca anotó en la lista de buena fe a su presidente Luis Viale, de 51 años, y en un caso de extrema necesidad o donde no haya compromiso por conseguir un resultado obligatorio, podría hacer su ingreso.

No es casualidad esta posibilidad. En la última fecha del Torneo Clausura de Primera División de Paraguay 2025 ingresó por decisión del entrenador Jorge González, quien lo hizo debutar a los 91 minutos generando que quede en la historia por ser el futbolista de mayor edad en disputar un partido en ese país. Ese récord lo consiguió con 51 años, 11 meses y 20 días.

Presidente Recoleta

"No es la primera vez que nuestro presidente disputa un partido local. Él ya estuvo jugando en otros equipos. Es un presidente atípico, pero conoce muy bien nuestro fútbol. Es alguien positivo, está en los entrenamientos, los chicos lo respetan y lo quieren. Somos uno de los pocos clubes en Paraguay que tiene todo pago al día. Está en la lista de la Sudamericana, pero me pidió solamente sumar minutos en un caso extremo. Solo si estamos clasificados, él podría jugar”, dijo el entrenador González en diálogo con DSports Radio.

Por otra parte, analizó sobre el elenco argentino: "¿San Lorenzo? Jugamos contra un equipo grande de Argentina, campeón de la Libertadores. Tiene buena dinámica, estamos trabajando para contrastar sus buenas acciones. Somos un equipo rápido, joven. Tenemos chicos adelante que están muy dulces con los goles, somos fuertes en todas las líneas. Le estamos dando una fortaleza mental para afrontar este partido".

Recoleta y San Lorenzo serán rivales en el debut del certamen internacional que tendrá lugar este miércoles desde las 19 en Paraguay.

Copa Libertadores, Sudamericana y Champions: la cargadísima agenda deportiva de la semana

Comienza una semana llena de fútbol en el ámbito internacional. Los mejores torneos del mundo tendrán actividad con el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo mismo para la Copa Sudamericana y arrancan los cuartos de final de la Champions League en Europa.

Claro que no todos los partidos tienen el mismo impacto.

La acción arrancará el martes por la tarde con una final anticipada de Champions en el Bernabéu, con Real Madrid recibiendo a Bayern Munich. Serán los primeros 90' de la serie.

Boca será el primero de los equipos argentinos en saltar al campo esta semana, cuando el martes por la noche visite a la Universidad Católica en Chile por Libertadores.

Ubeda Aplauso Portada

Barcelona-Atlético y PSG-Liverpool también prometen para la tarde del miércoles en el Viejo Continente, mismo día en el que River juega por Sudamericana en Bolivia frente a Blooming.

Además se estarán presentando otros nueve equipos argentinos por torneos internacionales de Conmebol. Además de los debuts en ese ámbito de Barracas Central y Deportivo Riestra por Sudamericana, se dará el cruce nunca visto entre Platense y Corinthians en Vicente López.

Así será la agenda de la semana

Martes

Copa Libertadores

21.30 / Universidad Católica vs. Boca / Telefé

Copa Sudamericana

19.00 / Independiente Petrolero vs. Racing Club / ESPN

19.00 / Barracas Central vs. Vasco Da Gama / DirectTV

23.00 / Alianza Atlético vs. Tigre / DirectTV

Champions League

16.00 / Sporting Lisboa vs. Arsenal / FOX

16.00 / Real Madrid vs. Bayern Munich / ESPN

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Miércoles

Copa Libertadores

19.00 / Mirassol vs. Lanús / FOX

21.00 / Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata / FOX

Copa Sudamericana

19.00 / Deportivo Riestra vs. Palestino / ESPN2

19.00 / Recoleta FC vs. San Lorenzo / ESPN

21.30 / Blooming vs. River / DirectTV

Champions League

16.00 / Barcelona vs. Atlético de Madrid / FOX

16.00 / PSG vs. Liverpool / ESPN

Jueves

Copa Libertadores

19.00 / Rosario Central vs. Independiente del Valle / FOX

21.00 / Platense vs. Corinthians / FOX