Pelos celeste y blanco: la increíble publicidad de Messi con Chat GPT que se volvió viral

El capitán de la Selección argentina apareció en una publicidad de la aplicación de Inteligencia Artificial (IA) y se convirtió en meme. El video.

Lionel Messi se prepara para una nueva Copa del Mundo , la sexta en su carrera deportiva, con la Selección argentina que buscará retener el título conseguido en Qatar durante 2022. Más allá del compromiso con el equipo que capitanea, su agenda laboral por fuera del combinado nacional continúa con diferentes anuncios.

En las últimas horas sorprendió con una publicación de la aplicación Chat GPT en la red social X (ex Twitter) donde compartió un particular video que protagoniza el propio jugador y fue el puntapié para un sinfín de memes que aparecieron por el mismo medio.

"Sube una foto tuya e intenta este prompt: “Haz que mi cabello tenga los colores de la bandera de mi país, pero que se vea natural. Si no se proporciona país o imagen, pregunta", escribió la empresa con el hashtag Modo Messi . En la representación visual se ve al jugador pidiéndole a la aplicación que lo muestre con el pelo teñido con los colores de Argentina.

Cumplido el pedido, luego las redes sociales estallaron con memes que no dejaron pasar una imagen que será un sticker recurrente en las aplicaciones de mensajería.

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Upload a photo of yourself and try this prompt: “Make my hair the colors of my country flag but keep it natural-looking. If no country or image is provided, ask." pic.twitter.com/T1DUgFdPC7 — ChatGPT (@ChatGPTapp) June 10, 2026

Una nota inolvidable: el emotivo gesto de Messi con un periodista con discapacidad

Algún refrán popular advierte y aconseja con contundencia "nunca conozcas a tus ídolos (o héroes)" por la imagen que puede generar si el trato no es como el admirador espera. No con todos los ídolos es necesario hacer caso a esta frase que se repite en todos lados, sino que Lionel Messi desterró esta frase con una acción luego de la victoria de la Selección argentina ante Islandia que no pasó desapercibida.

A la salida del estadio donde convirtió un tanto para colaborar con el 3-0 definitivo en el último amistoso previo al mundial, el capitán de la Scaloneta se frenó a la salida del estadio para firmar autógrafos. Entre ellos Messi divisó a un periodista con discapacidad y no dudó un segundo para brindarle una importante entrevista con la que le cumplió un sueño que no olvidará jamás.

El gesto de Messi

Mientras firmaba distintas remeras, camisetas, pelotas entre otras cosas que identifican al fútbol, el jugador vio que detrás del vallado estaba el periodista en silla de ruedas y era empujado, al parecer de forma involuntaria, por un hincha que quería una firma. Lionel lo vio y pidió que tenga un cuidado mayor ante la presencia del periodista.

Rápidamente, la reacción fue de alegría al terminar la entrevista con uno de los mejores jugadores del mundo que jugará el sexto mundial en su carrera. Lejos de intentar pasar desapercibido, el capitán tuvo un gesto noble que deja en claro los valores del seleccionado.