Los 5 partidos más atractivos de la fase de grupos: los más esperados del arranque del Mundial 2026

La primera ronda del Mundial 2026 tendrá varios encuentros para no dejarlos pasar. Todos los detalles de la fase de Grupos y cuáles son los partidos más esperados.

Choque de dos campeones del mundo. Duelo entre potencias europeas. Cruce de selecciones que prometen llegar lejos. El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá tendrá partidos de alto vuelo desde su primera ronda , tanto por los equipos que se enfrentarán como por las figuras que estarán cara a cara.

Sudamericanos y africanos se enfrentarán en el debut de ambos en la Copa del Mundo, por lo que el resultado podría marcar su futuro en el Grupo C que comparten con Escocia y la débil Haití . Los pentacampeones no llegan en un buen momento : fueron quintos en las Eliminatorias Sudamericanas) y no cuentan con un plantel de estrellas como en otras épocas.

Sin embargo, el arribo de Carlo Ancelotti como entrenador renovó los aires de una potencia que necesita volver a los primeros planos a casi 25 años de su último título mundial. Vinicius, Raphinha y Neymar serán los encargados de hacer realidad el sueño verdeamarelo.

Los Leones del Atlas, en cambio, fueron la sensación del pasado Mundial de Qatar, donde finalizaron cuartos después de eliminar a España y Portugal, logrando el mejor resultado de una selección africana en una Copa del Mundo. Además, son los campeones vigentes de su continente, pese a caer en la final del certamen ante Senegal pero luego dar vuelta el resultado en el escritorio con una sanción a su rival. Entre sus figuras se destacan Hakimi (bicampeón de la Champions League con el PSG) y Brahim Díaz, del Real Madrid.

Ficha del partido

Fecha 1 del Grupo C

del Día : 13 de junio

: 13 de junio Horario : 19:00 (hora de Argentina)

: 19:00 (hora de Argentina) Sede: MetLife Stadium (EE.UU.)

Posibles formaciones:

Brasil : Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Raphinha, Lucas Paquetá (o Neymar), Vinícius Júnior; y Matheus Cunha: DT: Carlo Ancelotti

: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Raphinha, Lucas Paquetá (o Neymar), Vinícius Júnior; y Matheus Cunha: DT: Carlo Ancelotti Marruecos: Yassine Bounou (Bono); Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Chadi Riad (o Romain Saïss), y Noussair Mazraoui; Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi y Brahim Díaz; Ilias Akhomach (o Hakim Ziyech), Abde Ezzalzouli (o Eliesse Ben Seghir) y Youssef En-Nesyri. DT: Mohamed Ouahbi

España vs Uruguay: duelo de campeones del mundo

Señalado como el mejor partido de la primera ronda, este encuentro cerrará el Grupo H que también integran Arabia Saudita y la debutante Cabo Verde. Vigente campeona de Europa, la Furia Roja llega como uno de los grandes candidatos a quedarse con el título. Y tiene material de sobra para lograrlo: Pedri, Rodri, Nico Williams y Lamine Yamal tendrán la responsabilidad de llevar a su selección a su segunda estrella.

lamine yamal2 Lamine Yamal, estrella de España y marcado como una de las posibles figuras del Mundial.

Con Marcelo Bielsa como líder desde el banco, Uruguay transita un ciclo que viene de mayor a menor, incluso con cruces entre el propio entrenador argentino y referentes de su plantel. Para este torneo, el DT eligió un plantel con mucha experiencia, encabezado por Fede Valverde, estrella del Real Madrid.

Ficha del partido

Fecha 3 del Grupo H

del Día : 26 de junio

: 26 de junio Horario : 21:00 (hora de Argentina)

: 21:00 (hora de Argentina) Sede: Estadio Guadalajara (México)

Posibles formaciones:

España : Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente

: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente Uruguay: Muslera o Rochet; Varela, Giménez (o Cáceres), Araujo y Olivera; Fede Valverde, Ugarte, Bentancur y Maxi Araujo; Núñez y Arrascaeta (en duda por lesión). DT: Marcelo Bielsa.

Francia vs Noruega o Mbappé vs Haaland

El cruce de europeos marcará el cierre de ambos en el Grupo I que también integran Irak y Senegal. Por pasado inmediato y presente demoledor, Francia es otra de las principales favoritas a quedarse con el título. Los galos vienen de ser campeones en Rusia 2018 y segundos en Qatar 2022. Sus jóvenes figuras como Mbappé, Dembélé, Olise y Doué alimentan el sueño de conseguir su tercera copa.

Mbappé 1.jpg Mbappé viene de jugar dos finales consecutivas con Francia.

Noruega, en tanto, también se ilusiona con llegar lejos de la mano de su generación dorada, encabezada por Haaland, Ødegaard y Sørloth. Para los Vikingos Rojos será su vuelta a una Copa del Mundo después de su participación en Francia 98. En las Eliminatorias Europeas, lideraron de forma invicta su grupo y enviaron a Italia al repechaje.

Ficha del partido

Fecha 3 del Grupo I

del Día : 26 de junio

: 26 de junio Horario : 16:00 (hora de Argentina)

: 16:00 (hora de Argentina) Sede: Gillette Stadium (Massachusetts, EE.UU.)

Posibles formaciones:

Francia : Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano (o Ibrahima Konaté) y Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot (o N'Golo Kanté) y Warren Zaïre-Emery (o Manu Koné); Ousmane Dembélé, Michael Olise (o Désiré Doué) y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano (o Ibrahima Konaté) y Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot (o N'Golo Kanté) y Warren Zaïre-Emery (o Manu Koné); Ousmane Dembélé, Michael Olise (o Désiré Doué) y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps. Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem y David Møller Wolfe; Oscar Bobb, Sander Berge, Martin Ødegaard y Antonio Nusa; Erling Haaland y Alexander Sørloth. DT: Ståle Solbakken

Portugal vs Colombia: un candidato y... ¿una sorpresa?

Uno de los encuentros más prometedores de la primera ronda, será el cierre del Grupo K que también tiene a Uzbekistán y a la República Democrática del Congo. Los lusos buscarán lograr su primer Mundial de la mano de Cristiano Ronaldo y una generación de puro talento que incluye a Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Rafael Leão, entre varias figuras.

Cristiano Ronaldo Portugal Portada Cristiano Ronaldo se convertirá en récord al disputar su sexto Mundial.

Con el entrenador argentino Néstor Lorenzo como estratega, los cafeteros atraviesan un buen presente que los invita a soñar con superar los cuartos de final por primera vez en su historia. Uno de los principales responsables para lograrlo será Luis Díaz, de gran momento en el Bayern Múnich.

Ficha del partido

Fecha 3 del Grupo K

del Día : 27 de junio

: 27 de junio Horario : 20:30 (hora de Argentina)

: 20:30 (hora de Argentina) Sede: Miami Stadium (EE.UU.)

Posibles formaciones:

Portugal : Diogo Costa; Diogo Dalot (o João Cancelo), Gonçalo Inácio, Rúben Dias y Nuno Mendes; Vitinha, João Neves y Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Pedro Neto (o Rafael Leão) y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez

: Diogo Costa; Diogo Dalot (o João Cancelo), Gonçalo Inácio, Rúben Dias y Nuno Mendes; Vitinha, João Neves y Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Pedro Neto (o Rafael Leão) y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica; Richard Ríos y Gustavo Puerta; Jhon Arias, Luis Díaz y James Rodríguez; y Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Inglaterra vs Croacia: choque de potencias europeas

Otro cruce de europeos, en este caso por la apertura del Grupo L que comparten con Ghana y Panamá. De insinuar mucho y concretar poco, los ingleses quieren cambiar esa imagen con un plantel que mezcla talento y experiencia. El peso de Bellingham, el desequilibrio de Saka y el poder de gol de Harry Kane serán la clave para llegar lejos.

Harry Kane. Harry Kane, el gran goleador del conjunto inglés.

Acostumbrada a hacer buenos papeles en los Mundiales, Croacia apunta a la madurez para lograr otra gran actuación, tras el subcampeonato en Rusia 2018 y el tercer puesto en Qatar 2022. La avanzada edad de algunos de sus referentes, como Modric (40) y Perisic (37), marcará una incógnita con el correr de los partidos.

Ficha del partido

Fecha 1 del Grupo L

del Día : 17 de junio

: 17 de junio Horario : 17:00 (hora de Argentina)

: 17:00 (hora de Argentina) Sede: Seattle Stadium (EE.UU.)

Posibles formaciones: