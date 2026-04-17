Platense histórico: venció a Peñarol de visitante y sumó su primera victoria en Copa Libertadores

El Calamar jugó un partidazo, aguantó en el final la embestida y dio la sorpresa ante el multi campeón uruguayo.
Platense le ganó a Peñarol por 2 a 1 en el estadio Campeón del Siglo, por la segunda fecha del grupo E de la Copa Libertadores 2026. El Calamar se plantó ante uno de los equipos más grandes del continente y se llevó tres puntos de oro pensando en la clasificación a la siguiente fase.
Los goles del conjunto argentino fueron convertidos por los extremos Guido Mainero, a los 21 minutos del primer tiempo, y Franco Zapiola, de penal en 17 del segundo, mientras que la igualdad parcial llegó con un tanto del delantero Matías Arezo, en 12 del complemento.
Así fue el partido entre Platense y Peñarol
El equipo argentino abrió el marcador a los 21 minutos, con un buen centro del lateral Tomás Silva al punto del penal para el cabezazo del delantero Guido Mainero, autor del gol del campeonato de Platense en el Apertura y el primero en su historia en la Libertadores, que puso un gran cabezazo, ajustado contra el poste izquierdo de Britos.
El local alcanzó la igualdad a los 12 minutos del segundo tiempo, mediante un nuevo desborde por derecha de Angulo, que terminó en un centro atrás para la definición de primera de Arezo, que entró baja por el rincón izquierdo de Borgogno.
El Calamar volvió a ponerse en ventaja a los 17 minutos, mediante un penal conseguido por una mano del mediocampista Eric Remedi dentro del área y que fue cambiado por gol por Zapiola, abriendo el pie derecho con un tiro bajo.
En el sexto minuto de descuento, el defensor Franco Escobar fue expulsado por doble amarilla, luego de una infracción cercana a su propio córner.
Con el triunfo, el Calamar se ubicó en la segunda posición del grupo con tres puntos, mientras que el equipo que dirige el exentrenador de San Lorenzo Diego Aguirre es tercero con una única unidad.
En la próxima fecha, Platense será local de Independiente Santa Fe de Colombia, el miércoles 29 de abril a las 19:00, mientras que el elenco uruguayo visitará al Corinthians brasileño, el jueves 30 desde las 21:00.
Con el triunfo del conjunto de Vicente López, se dio un dato alentador para el fútbol argentino: en esta segunda fecha, los seis equipos que disputan la Copa Libertadores sumaron triunfos.
San Lorenzo sumó su primera victoria en Copa Sudamericana
San Lorenzo venció 2-0 a Deportivo Cuenca en el Nuevo Gasómetro y sumó su primera victoria en el grupo D en la Copa Sudamericana, quedando en el primer puesto con cuatro puntos.
A pesar de un arranque complicado del grupo, con el empate 1-1 ante Recoleta en Uruguay, el Ciclón se recuperó con una gran victoria contundente. El primer gol llegó a los 15 del segundo tiempo, con un cabezazo perfecto de Romaña, quien festejó efusivo ante su gente.
Tan solo diez minutos después, una jugada por izquierda de Reali terminó en centro atrás perfecto para Tripichio, que llegó a la medialuna desde el otro lado del área y definió de primera al palo derecho del arquero para el 2-0.
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