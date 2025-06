El inesperado elogio de James Rodríguez a Franco Mastantuono por su llegada al Real Madrid

El empate entre Argentina y Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 no solo dejó un 1-1 vibrante en el Estadio Monumental, con goles de Luis Díaz y Thiago Almada, sino que también encendió el foco sobre una de las grandes promesas del fútbol argentino: Franco Mastantuono. Aunque esta vez no sumó minutos en cancha, el juvenil de River Plate fue tema de conversación incluso después del partido, y nada menos que por boca de un exReal Madrid como James Rodríguez.

Embed "CUANDO LLEGÁS A REAL MADRID ES MUCHO MÁS FÁCIL TODO"



Los consejos de James Rodríguez para Franco Mastantuono, que se sumará al plantel del Merengue después del Mundial de Clubes. pic.twitter.com/qxFtChWejv — TyC Sports (@TyCSports) June 11, 2025

James Rodríguez habló de Franco Mastantuono

A pesar de que no se cruzaron en cancha —ya que Lionel Scaloni decidió no darle minutos a Mastantuono en este encuentro—, el colombiano no dudó en alabar sus condiciones. “Es un jugador con mucha calidad, esperemos que pueda hacer un buen papel en el Real Madrid”, agregó el zurdo de la Tricolor, en declaraciones posteriores al duelo disputado en Núñez.