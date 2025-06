James Rodríguez y un picante comentario contra la Selección Argentina a horas del partido

A horas del partido, inmediatamente a uno se le viene a la memoria la recordada final entre ambos que definió la Copa América 2024 (1 a 0 para la Albiceleste), aunque los Cafeteros no la recuerdan de la mejor manera y, en marzo de este año, James Rodríguez hizo una acusación muy fuerte que no gustó en la Scaloneta.

A 9 meses de la final que ganó Argentina con gol de Lautaro Martínez en el segundo tiempo extra, el capitán colombiano arremetió contra el juez de aquel encuentro, el brasileño Rodolpho Toski: "El árbitro influyó mucho, favoreció a Argentina. No nos cobró uno o dos penales. Para mí, uno claro.". A lo que el 10 le agregó: "Hicimos una excelente Copa América, pero por cosas externas creo que no pudimos quedar campeones".

Sin ánimos de quedarse sobre ese molde, James Rodríguez le echó más leña al fuego y siguió: "Lo más raro es que todos los partidos han salido los audios del VAR y el de la final no. Eso es lo que digo, raro, curioso. Por qué no salieron si en todos los partidos han salido y en la final no, algo pasa ahí raro", expresó el futbolista en una entrevista con Edu Aguirre, periodista del programa 'El Chiringuito' de España.

La respuesta de De Paul a James

Estas declaraciones de James generaron mucha repercusión y llegaron rápidamente a los oídos de los jugadores argentinos. En ese sentido, el que salió al cruce, aunque de manera indirecta, fue Rodrigo De Paul: "Nosotros nunca le faltamos el respeto a nadie. A nosotros en todos estos años nos faltaron mucho el respeto. Nadie nos ayudó, todo lo conseguimos solos. Hace seis años que somos la mejor Selección de todas".

Por su parte, el motorcito de la Scaloneta agregó: "Hay algunos que nos quieren bajar un poco esa vara y esta Selección es muy grande. No nos importa quién está enfrente o qué nos jugamos, sino la camiseta que tenemos puesta y al país que representamos".

Así, la Selección Argentina y Colombia se enfrentarán esta noche por primera vez luego de ese fuego cruzado que sucedió en la fecha FIFA de marzo. Los dichos rivales son algo que están lejos de intimidar a la Scaloneta y eso ya quedó demostrado: ocurrió con Louis Van Gaal en el Mundial 2022, Raphinha previo a la goleada 4-1 ante Brasil por las Eliminatorias y hasta Arturo Vidal antes del partido del jueves en Chile.