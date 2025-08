Lo buscan: un club que ya contrató a un ex River quiere a un jugador de Boca y compite con un europeo

Zeballos El Changuito Zeballos

Luego de la consagración del equipo en la Supercopa Internacional, en julio de este año, el mellizo dijo sobre el jugador: "Sí, obvio (que me gusta). Son jugadores distintos, que por distintas circunstancias no están impactando de la manera que lo pueden hacer". Luego, agregó: "No me corresponde opinar de otro equipo, y más de un club donde estuve, porque no gusta cuando otro opina, pero me gusta. Creo que es un jugador bárbaro",

Sin embargo deberá batallar en las negociaciones con el Elche de España que también puso el ojo sobre el extremo y tiene intenciones de cerrar la contratación. Más allá de haber trascendido esta posibilidad, aún no se ha hecho una oferta concreta por el jugador. Sin embargo si llegara a la institución, el xeneize no vería con mala cara iniciar negociaciones y desprenderse del jugador. Cabe recordar que la cláusula de rescisión del jugador supera los 15 millones de dólares y mantiene contrato hasta 2026.

Cuántos millones le dio a Vélez su semillero en los últimos años

Es sabido que Vélez tiene una de las mejores inferiores del país. El Fortín, año a año, pelea, y hasta gana, los torneos de reservas. Y hasta logra nutrir su plantel profesional con jugadores salidos de sus inferiores. Sin ir más lejos, el campeonato logrado por el equipo de Liniers el año pasado contó con varias figuras salidas del riñón fortinero.

Pero tras lucirse con la camiseta de Vélez, varios de esos jugadores logran emigrar a otras ligas, tanto de Europa cómo de América, y generan ingresos millonarios para el Fortín. En ese sentido, la venta más cara de Vélez en los últimos siete años, y la segunda de su historia, fue la de Thiago Almada al Atlanta United de la MLS en 16 millones de dólares en 2022. Quedó a medio millón de alcanzar la cifra por la que fue vendido Mauro Zárate al Al-Sadd de Qatar en 2008.

Thiago Almada también está en la órbita del Barcelona.

A la de Almada, campeón del mundo con Argentina, le sigue la venta de Maximiliano Romero al PSV holandés en 2018 por 13 millones de euros. En tercer lugar aparece Santi Castro, vendido al Bologna de Italia en 12 millones de euros. Luego está la venta de Christian Ordoñez al Parma del calcio por 10,8 millones de euros. Y completando el top cinco, está la venta de Matías Vargas en 2019 al Espanyol de España por 10,5 millones de euros.

Pero la lista no se detiene ahí. Vélez también vendió a Santi Cáseres al Villarreal por 9,9 millones de euros y a Máximo Perrone al Manchester City 9,2 millones de euros. Una de las últimas ventas fue la de Gianluca Prestiani, quién jugó el Mundial de Clubes con Benfica, en 9 millones de euros.

El millonario semillero de Vélez

Otras ventas a destacar de juveniles de Vélez es la de Álvaro Montoro, quién emigró al Botafogo de Brasil por 8 millones de dólares. Luego aparece Valentín Gómez quién en los últimos días fue vendido al Betis de España por 7,5 millones de dólares. Mientras que otro jugador que fue del Fortín al Bologna de Italia fue Nicolás Dominguez y por la suma de 7,3 millones de euros.

Julián Fernández, al igual que Thiago Almada, fue a parar a la MLS cuándo fue vendido por Vélez, más precisamente al New York City por 5 millones de dólares. Francisco Ortega fue vendido al Olympiacos de Grecia en 4,2 millones de dólares. Mientras que Luca Robertone fue comprado por el Almería de España en una operación de 3,2 millones de euros.

Valentín Gómez

Completan la lista: Luca Orellano al Vasco da Gama de Brasil por 3 millones de dólares, Álvaro Barreal al Cincinnati de la MLS en 1,5 millones de dólares, Brian Cufré al Mallorca por 1,2 millones de dólares y Mateo Pellegrino al Parma de Italia por la misma cifra.

La suma de todas estas ventas dan un total de 132,5 millones de dólares. Sin lugar a dudas, números que casi ninguna otra de las inferiores del país ha podido lograr en los últimos años lo que deja a Vélez en el podio de los mejores semilleros del país en la actualidad.