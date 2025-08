¿Vuelve? El llamativo posteo de un ex River que enloqueció a los hinchas

River se vio revolucionado en las últimas horas con un inesperado posteo en las redes sociales de un ex jugador de la institución que supo ser una gran promesa del club y que rápidamente, a una corta edad, emigró al fútbol europeo para dar un salto de calidad.

El gesto se magnificó al entender que el jugador estaría evaluando continuar su carrera afuera del equipo que conduce Pep Guardiola para sumar más minutos y empezar a nutrir de experiencia su carrera futbolística. Una de las variantes puede ser el Girona de España, club que al igual que los citizens pertenece al City Group. Más allá de la muestra de cariño y el deseo del hincha, en principio no hay intenciones ni negociaciones para que el jugador de 19 años regrese al elenco de Núñez.

Echeverri

El vicepresidente de River reveló que el Millonario estuvo a punto de traer una figura mundial

En los pasillos del Monumental no se detienen los sueños grandes. Como ya se ha vuelto costumbre, River continúa intentando atraer figuras de renombre internacional para reforzar su plantel. En ese contexto, se conoció un nuevo nombre de peso que estuvo en carpeta: nada menos que Sergio Ramos, campeón del mundo con España y uno de los centrales más emblemáticos del fútbol moderno.

El propio vicepresidente del club de Núñez, Matías Patanian, confirmó el dato en diálogo con Radio La Red: "Lo buscamos como refuerzo, pero no se pudo dar". La revelación se suma al ya comentado acercamiento que Marcelo Gallardo tuvo con Cristiano Ronaldo antes del Mundial de Clubes, en lo que se presume fue un intento informal por sumar al astro portugués.

River 1

En el caso de Ramos, el contacto fue más concreto y tuvo lugar durante la etapa de Martín Demichelis como entrenador del Millonario. El propio DT lo había adelantado tiempo atrás en una entrevista con Diario AS, en la que reveló que se comunicó directamente con el zaguero español: “A Sergio lo llamé personalmente el año pasado para llevarlo a River, cuando él ya era jugador libre. Me escuchó, lo pensó y a los días me lo agradeció, pero desestimó la propuesta”.

El intento se dio a mediados de 2023, cuando Ramos había quedado libre del París Saint-Germain y aún no definía su futuro. Si bien finalmente eligió regresar al Sevilla, su club de origen, no fue el único interesado en sumarlo. Boca Juniors también habría sondeado la posibilidad de contar con él, aunque todo quedó en meros intentos.

River 2

De posible refuerzo a verdugo en el Mundial de Clubes

La historia dio una vuelta inesperada meses después, cuando Ramos terminó fichando por Rayados de Monterrey, club en el que recaló tras una etapa de incertidumbre. Y el destino quiso que se cruzara con River en la fase de grupos del Mundial de Clubes. En ese torneo, el equipo mexicano —con Ramos como una de sus figuras— igualó 0-0 con el Inter y dejó afuera al Millonario por diferencia de puntos. "Monterrey empató con Inter y ese resultado nos complicó", reconoció Patanian sobre aquella eliminación.

Este tipo de apuestas muestran una tendencia clara: River se sigue posicionando como un destino de jerarquía para jugadores con trayectoria mundial, incluso aquellos sin pasado en el fútbol sudamericano. En el último año, el club incorporó a tres campeones del mundo con la Selección Argentina: Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Germán Pezzella, todos con pasado reciente en el fútbol europeo.