Un futbolista colgado por Marcelo Gallardo está a un paso de dejar River para jugar en el exterior

Marcelo Gallardo sigue pasando la escoba en River y continúa el plan de renovación en el plantel para intentar cambiarle la cara al equipo definitivamente, aunque en la actualidad se ve un funcionamiento diferente y mejorado en comparación a los meses anteriores. Luego de la llegada de varios refuerzos en el mercado de pases, el millonario empezó a desprenderse de futbolistas que no son tenido en cuenta con el entrenador.

Santiago Simón no ha encontrado su rol en el equipo y pareciera que no va a tener un espacio en el once titular ni tampoco un rol preponderante entre los suplentes. Es por eso que desde la institución de Núñez le buscarán una salida para que siga su carrera profesional en el exterior, siempre y cuando los números de la transacción sean beneficiosos para el club. Pareciera que es cuestión de días para que se concrete la operación.