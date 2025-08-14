La tremenda frase de Florentino Pérez elogiando a River en la presentación de Mastantuono

Florentino Pérez es uno de los dirigentes más importantes de la historia del deporte mundial. Comandando los hilos del club más grande del planeta, su gestión ha sido siempre elogiada, porque combina gasto en jugadores y entrenadores con títulos obtenidos. Incluso en la era más ganadora de su clásico rival con Lionel Messi a la cabeza, Real Madrid ha obtenido más trofeos que el Barcelona.

Buscando seguir por el mismo camino, el club merengue se ha reforzado tanto dentro como afuera de la cancha para la temporada que está por empezar. La llegada de Xabi Alonso al banquillo en lugar de Carlo Ancelotti también incluyó nuevas incorporaciones, entre las cuales se encuentra Franco Mastantuono.

Real Madrid pagará en tres cuotas la cláusula de rescisión del pibe argentino que acaba de cumplir 18 años y debutó con apenas 16 en la primera de River.

En la presentación del zurdo como nuevo refuerzo, Pérez elogió y valoró a la entidad del barrio porteño de Núñez, con la que el Madrid tiene varios puntos de contacto en la historia. El más fuerte es Alfredo Di Stéfano, ídolo histórico de la Casa Blanca.

florentino mastanuono

Además, el Millo fue campeón de la Copa Libertadores ante su clásico rival jugando en el Bernabéu, el estadio del merengue.

Qué dijo Florentino

"Quiero tener una mención especial para River Plate, un club centenario, legendario y uno de los más laureados de Argentina y de América. Este club, en el que has crecido y te has formado, tiene una vinculación histórica y sentimental con el Real Madrid por los muchos jugadores que hemos compartido. Todos nosotros sentimos una profunda admiración y también un enorme cariño por el club donde se forjaron muchas leyendas del Real Madrid, entre ellas, nuestro siempre querido y recordado Alfredo Di Stefano, quien fuera presidente de honor de Real Madrid. Estoy seguro de que hoy estaría muy orgulloso en este momento que une de alguna manera al Real Madrid con River Plate".