El impactante derrumbe en un estadio de la Liga Nacional de básquet

La caída repentina del techo de una cancha importante del interior del país generó sorpresa en el ambiente deportivo. No hubo heridos.

Un derrumbe en el estadio de básquet del Club de Regatas de Corrientes generó conmoción el miércoles por la tarde, aunque afortunadamente no se registraron heridos. El colapso del techo y parte de un muro se produjo mientras se realizaban obras de remodelación en el emblemático predio ubicado frente al parque Mitre.

Según supo Noticias Argentinas, el club fue evacuado de inmediato y permanecerá cerrado por precaución. La noticia más importante la confirmó el intendente y presidente de la institución, Eduardo Tassano : " No hubo ninguna víctima ".

El jefe de Bomberos Voluntarios, Daniel Bertorello , advirtió a Diario Época que existe "peligro de más desmoronamientos" y que el sector más afectado fue la cancha de básquet.

regatas estadio 2

La promesa del gobernador: "Un estadio a nuevo"

Tras el siniestro, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, recorrió el lugar y se comprometió a ayudar en la reconstrucción. "Vamos a aprovechar para hacer un estadio a nuevo con las estructuras", afirmó el mandatario en diálogo con La Red Deportiva de Corrientes.

Valdés detalló que la inversión buscará modernizar las estructuras metálicas y refaccionar la totalidad de la cancha, a la que consideró un "símbolo" para la ciudad y la provincia. "Ya estamos manos a la obra con todas las cuestiones de seguridad posible", agregó.

Investigan las causas

Las causas del derrumbe aún se investigan, aunque algunas teorías apuntan a la antigüedad de la estructura original, que dataría de 1971. El plan, según adelantó Tassano, es demoler la parte dañada y "rearmar todo nuevo".

El Club Regatas emitió un comunicado para llevar tranquilidad a la comunidad, confirmando que solo hubo daños materiales y que se está trabajando con los organismos correspondientes para evaluar los pasos a seguir.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gravep/status/1955708884804419881&partner=&hide_thread=false Tremendo el derrumbe de la estructura y el techo en el Club Regatas Corrientes. Sin heridos. Estaban en obras. Tendrá que dar alguna explicación el arquitecto o encargado de la obra... pic.twitter.com/fO2CFpXXUv — Pablo Gravellone (@gravep) August 13, 2025

El presidente del Club Regatas y actual intendente de la ciudad, Eduardo Tassano, envió un mensaje a través de las redes sociales para llevar calma, remarcar la ausencia de víctimas y confirmar que ya se trabaja en la recuperación del estadio que se derrumbó.

El desmoronamiento parcial del techo del Estadio José Jorge Contte ocurrió mientras se realizaban trabajos de refacción, y afortunadamente no se registraron heridos.

“Estamos muy dolidos, pero sin ninguna duda ya estamos trabajando activamente para recuperar nuestro estadio”, expresó Tassano, quien no ocultó la tristeza y bronca por el momento en que se produjo el incidente.

El dirigente agradeció especialmente a la Policía de Corrientes, a los bomberos, a todos los que se solidarizaron con el club y al gobernador Gustavo Valdés, quien comprometió apoyo para agilizar las obras de reparación.

Dirigiéndose a los socios, el presidente confirmó que se están evaluando todas las zonas de riesgo y que la prioridad es garantizar la seguridad antes de reanudar cualquier actividad.

El club emitió un comunicado oficial en el que informó que permanecerá cerrado hasta el viernes 15, siguiendo las recomendaciones de los organismos de seguridad. Además, ratificó que todas las actividades quedan suspendidas como medida preventiva.

El Estadio José Jorge Contte, emblema del básquet correntino, estaba atravesando un proceso de mejoras en su infraestructura. Ahora, el objetivo de la dirigencia es acelerar las tareas para que el club vuelva a abrir sus puertas y se reanude la vida deportiva lo antes posible. “Rápidamente, vamos a ir restaurando las actividades para que puedan seguir disfrutando del club”, concluyó Tassano.