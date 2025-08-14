Quién es el nuevo amor cineasta del Turco Naim, el ex de Emilia Attias

En el programa de espectáculos LAM revelaron el nombre de la mujer con la que estaría saliendo Naím.

Las historias de amor se renuevan en el mundo del espectáculo y es moneda corriente que haya cambios de pareja casi a diario. No sorprenden si quienes están envueltos en nuevos romances son personajes que históricamente han hecho de esta personalidad un fuerte para ganar fama, pero si en las figuras que han mantenido una larga relación. Fue sorpresa cuando el Turco Naím y Emilia Attías confirmaron la separación después de 20 años de relación .

Hace apenas un año ambos confirmaron en sus redes sociales que dejaron atrás su vínculo como pareja de forma abrupta. Rápidamente la actríz de 38 años fue vista a los besos con un desconocido en un boliche, pero por otra parte al actor, de 59 años, recién un año después trascendió que estaría en una relación amorosa.

“Él va con ella hace un mes y pico a un bar. Mismo bar, misma mesa. Él es el famoso, el mundo de ella es el cine”, comenzaron a relatar en el programa de espectáculos LAM. Fue el periodista Pepe Ochoa quien se encargó de difundir la información que le llegó a sus manos sobre Naím .

Turco Naim-ecuador-home.jpg

Según revelaron la relación habría comenzado más de un año después de haber confirmado la separación con Attias. “Se conocieron por un proyecto, empezaron a reunirse y él está apostando de nuevo al amor”, contaron y revelaron la identidad de la nueva pareja:“Se llama Tamae y es directora de cine”.

La persona con la que estaría afrontando una nueva relación es Tamae Garateguy, una destacada y galardonada directora, guionista y productora de cine argentina, destacada por su labor y estilo en el cine de género. Si bien luego cosechó grandes logros como protagonista, al principio trabajando como camarógrafa, asistente de dirección y guionista.