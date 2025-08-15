La dura confesión de un ex River al anunciar su retiro del fútbol profesional

Un futbolista confesó el duro proceso que tuvo que atravesar en la última etapa para atravesar las lesiones que sufrió en su carrera.
El futbolista Erik Lamela le puso punto final a su carrera como futbolista profesional luego de un recorrido de 11 años donde pasó por clubes como River, Tottenham, Roma, Sevilla de España y AEK Atenas. La decisión llegó a sus 33 años en medio e un sinfín de dolores corporales producto de lesiones.
Tras haber hecho oficial su decisión, el futbolista lanzó un emotivo comunicado en sus redes sociales contando cómo fueron los últimos años donde lesiones complicadas marcaron su carrera. "Hace cinco años que tomo pastillas antes de cada partido para poder competir en mejores condiciones, empezando con la menor dosis y este último tiempo tomando el máximo ya dos días antes del partido para poder estar", reveló Lamela en parte de su comunicado.
El comunicado completo
Hola a todos. Les quiero contar que tomé la decisión de terminar con mi carrera profesional, es una decisión que la pensé mucho tiempo y, bueno, finalmente llegó la hora.
Para los que no saben tengo problemas en las caderas, hace 11 años que comenzaron y en el 2017 fui operado de ambas, siendo la izquierda la más afectada. Fue un año difícil, tenía mucho miedo... pensé que podía ser el final de mi carrera y tenía 25 años.
Luego de que salieran bien las operaciones me dieron cuatro años más de carrera.
Me dijeron que con el tiempo iba a volver a empeorar y eso es lo que estoy viviendo ahora. Con mucho sacrificio, pasando horas con fisios, fortaleciendo en el gimnasio, infinitas inyecciones y tratamientos, logré jugar más del doble.
Eso sí, fue un esfuerzo que solo los que estuvieron cerca lo saben realmente. Nada fue fácil. Tener dolor, jugar y entrenar con molestias pasó a ser algo normal en mi día a día.
Hace cinco años que tomo pastillas antes de cada partido para poder competir en mejores condiciones, empezando con la menor dosis y este último tiempo tomando el máximo ya dos días antes del partido para poder estar.
Hoy decido ponerle fin a todo esto, hoy se termina todo este esfuerzo.
Este año fue muy difícil para mí ir a cada partido entrenándome en la bicicleta y en el gimnasio. Aprovecho para agradecer en público a Matías Almeyda por permitirlo y a mis compañeros por aceptarlo.
Este año cambiaron las cosas, no aceptaron mi manera de entrenar y lo entiendo perfectamente, por eso mi acuerdo mutuo con el club para terminar de la mejor manera.
De esta manera esto se termina, tengo la tranquilidad de haber ido hasta el final y de no haberme guardado nada.
Gracias al fútbol conocí lo que es subirse a un avión. Conocí distintos países, culturas, religiones... conocí lugares y viví momentos que jamás hubiese imaginado.
Quiero agradecer a todos los clubes donde jugué por haber confiado en mí y abrirme las puertas de sus países. A River que fue el que me formó dándome desde la comida hasta una escuela, no me olvido de nada, tengo memoria de quienes me ayudaron.
Nada de todo lo que logré hubiese sido posible sin ustedes. Agradezco a todos los trabajadores que se cruzaron por mi camino, a mis ex compañeros y entrenadores, fisios, a toda mi familia, a mi agente Pablo Sabbag por haberme acompañado toda mi carrera, a mis padres por estar siempre y por haberme llevado a cada partido y entrenamiento cada vez que podían para que pudiera llegar a primera.
A mi mujer incondicional por haber estado durmiendo a mi lado en la cama del hospital, incluso en mis peores momentos... por haberme ayudado día a día este último tiempo.
A mis hijos, que son mis fans número 1, que fueron mis fuerzas y energía para seguir adelante. Los amo.
Se termina este viaje que lo disfruté muchas veces y otras no tanto pero sin duda que el fútbol me enseñó a ser una persona más fuerte y a no bajar los brazos nunca.
Una parte de mí está triste porque ya no voy a jugar más profesionalmente. Salir a la cancha, levantar la cabeza y ver a la gente, festejar un gol, disputar una pelota... es una adrenalina que difícilmente la vuelva a encontrar en mi cuerpo. Dejar lo que me apasiona y lo que hice durante casi toda mi vida.
Otra parte de mí siente alivio, hoy me quito esa mochila tan pesada que significa tener que estar cada partido sin importar en las condiciones que esté. De tener que estar concentrado con dolor y saber que un estadio lleno me espera para exigirme en cada pelota.
Me acostumbré a eso, pero a partir de hoy cuidaré de mi salud.
Estoy orgulloso de cómo terminé esta temporada, compitiendo y marcando goles en partidos importantes a pesar de todo.
Son recuerdos que estarán por siempre en mi corazón y en mi cabeza.
Gracias fútbol por todo lo que me regalaste y por supuesto gracias a toda la gente que me apoyó todo este tiempo y sobre todo a los que disfrutaron viéndome jugar!
Gracias River Plate, Roma, Tottenham Hotspur, Sevilla y AEK, tendrán por siempre un lugar en mi corazón
Te puede interesar...
Leé más
Sorpresivo: Erik Lamela anunció su retiro y será ayudante de un DT en el fútbol español
La histórica estadística que favorece a River en los octavos de final de la Copa Libertadores
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario