Imperdible: todo lo que trae el último fin de semana de la Feria del Libro en Neuquén
La Feria del Libro en Neuquén llega a su fin pero todavía queda un fin de semana cargado de propuestas para toda la familia.
El domingo 21 de septiembre, con la llegada de la primavera, Neuquén se despedirá de la edición 2025 de la Feria del Libro. Sin embargo, aún quedan algunos días por delante para que los vecinos de la región puedan disfrutar de todas las propuestas que ofrece el evento.
Bajo el lema "Con el viento en la voz, la ciudad cuenta”, la tradicional Feria del Libro —que comenzó el pasado 12 de septiembre—, está llegando a su fin. El evento se celebra en el predio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y todavía quedan tres jornadas con presentaciones y espectáculos imperdibles.
La grilla completa de todas las actividades para el último fin de semana:
Feria del Libro: Viernes 19 de septiembre
Auditorio Marcelo Martín Berbel
17:00 hs: Presentaciones de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), Filial Neuquén.
18:00 hs: Juana Mabel Miranda presenta "La infancia que me dió raíces".
19:00 hs: La escritora y periodista Verónica Boix presenta su novela "La estrategia de la rana".
20:00 hs: El escritor y guionista Eduardo Sacheri presenta su novela "Demasiado lejos".
Auditorio Irma Cuña
17:00 hs: Gustavo Lupano presenta "En Zapala debe estar nevando".
18:00 hs: Vilma Llamazares presenta "Nacho tiene un cromosoma de más y sabe cómo usarlo".
19:00 hs: Santa Editorial presenta su catálogo junto a su editora Francisla Marós y los autores Carla Rojkind y Rafael Urretabizaya.
20:00 hs: Diana Cristina Masini presenta el poemario "Casita".
Domo María Elena Walsh
17:00 hs: Raúl Mansilla presenta "La física en el barrio San Lorenzo", poesía y prosa.
18:00 hs: María Dolores Duarte y María E. L. de Almada presentan el libro "Leer, enseñar y pensar la literatura".
19:00 hs: La comisión de Diversidad e Inclusión de la SPE presenta la antología de relatos "El Maravilloso Mundo de Oleum".
Escenario Con el viento en la voz, la ciudad cuenta
21:00 hs: Romeluz.
22:00 hs: Samanta Juncos.
Feria del Libro: Sábado 20 de septiembre
Auditorio Marcelo Martín Berbel
16:00 hs: Espectáculo de títeres "Vairoleto, pechito libertario", a cargo de La Pelela Títeres.
17:00 hs: Tomás Watkins presenta su poemario "Nueva Mitología".
18:00 hs: La Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Neuquén presenta el 2º Premio en Novela FEN.
19:00 hs: Homenaje a la trayectoria de la escritora Matilde Salcedo de Facal.
Auditorio Irma Cuña
18:00 hs: Rosana Zeballos presenta su libro "Cicatrices".
Domo María Elena Walsh
18:00 hs: Charla "Memoria y fantasía en los relatos de Felisberto Hernández", por la Dra. Enriqueta Morillas Ventura.
Escenario Con el viento en la voz, la ciudad cuenta
16:00 hs: Los Musis de Prófica.
21:00 hs: Delta Calibre.
22:00 hs: La gente no lee.
Feria del Libro: Domingo 21 de septiembre
Auditorio Marcelo Martín Berbel
- 16:00 hs: Santiago Rosa presenta "Los misteriosos libros de leyendas del Neuquén" (NyA Ediciones). Escenario Con el viento en la voz, la ciudad cuenta
- 17:00 hs: Germán Gorosito presenta "Lolín, la dulura revolucionaria" (Puntoaparte) investigación. Presentación músico-literaria del autor y la cantante Devra.
- 18:00 hs: Gabriel Rafart presenta su libro "Emilio Belenguer: un gobernador obrero" (Educo)
- 19:00 hs: El escritor Patricio Zunini presentasu libro "Borges enamorado" (Galerna).
- 20:00 hs: "El Eternauta: ¿sigue nevando ahí afuera?", charla del escritor Luciano Saracino acerca de la novela gráfica de H. G. Oesterheld y F. Solano López (Planeta).
Auditorio Irma Cuña
- 18:00 hs: Carla Rojkind presenta "De amor y otras violencias" (Cabure) cuentos
- 19:00 hs: Maria Cristina Bosque presenta "Todas somos un poco brujas (Autores de Argentina)
Domo María Elena Walsh
- 18:00 hs: Docentes del Jardin N° 76 de la ciudad de Neuquén, presentan, "Dejando huellas, siendo huellas..."
- 19:00 hs: Julieta Berriel presenta "Sin miedo y a los ojos" (Ediciones Migrantes) poesía
Escenario Con el viento en la voz, la ciudad cuenta
16:00 hs: Los Rockan (espectáculo infantil María Elena Walsh).
21:00 hs: Manga de agua.
22:00 hs: El peligro de los vientos.
