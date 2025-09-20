Día del Estudiante y una primavera esquiva, pese al golpe a los vetos de Milei

Las universidades nacionales se encaminar a cerrar uno de los peores años de su historia. El 2026 no emergería con buenos augurios presupuestarios.

El Día del Estudiante, que se conmemora este domingo, no está relacionado necesariamente con la llegada de la tan esperada primavera, sino por la coincidencia con un 21 de septiembre de 1902, en ocasión del primer homenaje -que tuvo lugar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires- a Domingo Faustino Sarmiento , fallecido cuatro años antes.

Luego, con el paso de las décadas, la solemnidad de las evocaciones al educador sanjuanino fue mutando por el frenesí propio de los estudiantes secundarios y universitarios en todo el país.

Es así que Sarmiento, por quien además el 11 de septiembre se festeja el Día del Maestro, también es reconocido con esta celebración, que posteriormente fue incorporada a las efemérides oficiales.

Pero serían más bien los estudiantes de las universidades públicas quienes tendrían algún motivo para festejar (hasta ahí nomás, ciertamente) que la Cámara de Diputados de la Nación haya dado el primer paso para salvar la Ley de Financiamiento para la educación superior del veto del presidente Javier Milei.

image

Las multitudinarias protestas que se realizaron esta semana en Buenos Aires en las adyacencias del edificio del Congreso, que tuvieron su correlato en Neuquén, sin embargo, parecen ya haber quedado el olvido por la febril dinámica de la política y de la economía argentina, que a diario produce nuevas adversidades a la gestión libertaria.

Los festejos en las casas de estudio, no obstante, deberá esperar –probablemente hasta el 2 de octubre- para que el Senado someta a consideración la ratificación plena de la Ley de Financiamiento Universitario, junto a la emergencia para la salud pediátrica.

Aun cuando la Cámara alta tendría una mayoría consolidada para darle el segundo golpe al veto de Mieli, las universidades nacionales se encaminarían a cerrar un verdadero annus horribilis, que difícilmente se pueda remediar con una supuesta compensación de las partidas que les fueron escamoteadas.

En un documento emitido a las pocas horas de la sesión de Diputados, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que agrupa a todos rectores del país, hizo una severa advertencia: “Queremos decirlo con claridad: no hay posibilidad de garantizar el desarrollo normal de nuestras actividades sin ley de financiamiento, del mismo modo que no hay futuro para la universidad pública sin un presupuesto razonable y aprobado por el Congreso para el 2026”.

El proyecto de Presupuesto 2026 comenzará a ser debatido en los próximos días. Su derrotero, sin embargo, es una gran incógnita y no tan solo para las universidades.

ON - Marcha (26) Omar Novoa

La crisis y el conflicto entre el gobierno nacional y las universidades no es gratis. Las casas de estudios nacionales no solamente tendrán en 2025 uno de los peores años académicos que se tenga memoria, sino que las secuelas serán difíciles de remediar con la renuncia de casi 10 mil docentes en todo el país, y al menos 114 en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

El proyecto de Presupuesto 2026 no parece traer buenas noticias para las casas de estudios superiores: las partidas de la función educativa tienen un aumento de casi el 4% interanual, pero no logra compensar los fuertes ajustes de años anteriores, quedando 48% abajo del 2023, según un estudio preliminar del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) conocido esta semana.

A pesar de lo planteado en cadena nacional por el presidente Milei el lunes, subraya CEPA, las partidas para las universidades nacionales caen tanto respecto a 2023 como a 2025 profundizando la crisis que atraviesa el sector.