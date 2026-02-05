Fiat Cronos 0 kilómetro: cuánto sale un con valor actualizado en febrero 2026

El sedán producido en Córdoba se mantiene como uno de los autos 0km más patentados. El ajuste en su precio que aplicó la terminal este mes.

Desde hace varios años que el Fiat Cronos es un referente del mercado automotor local: estuvo en el podio de los autos 0km más patentados de Argentina el año pasado y arrancó el 2026 con el pie derecho, mostrando una demanda sostenida y representando de muy buena manera a un segmento como el de los sedanes, que está en retracción en Argentina y también a nivel mundial. ¿Cuál es el valor del Cronos en febrero 2026?

Fabricado en la planta de Ferreyra, Córdoba , el Cronos se volvió un clásico de las calles argentinas. Lleva ocho años en la línea de montaje local y, además, se exporta a varios países de la región, fundamentalmente a Brasil. Esto lo convirtió en uno de los pilares de la estrategia de Stellantis en el Cono Sur y además lo ubica entre los líderes de pantentamientos en nuestro país.

El comienzo de 2026 volvió a mostrar al Cronos entre los autos más vendidos del país. Según el informe de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República argentina ( ACARA ) correspondiente a enero, el modelo registró 3.215 unidades patentadas , lo que lo ubicó segundo en el ranking mensual , solo por detrás de la Toyota Hilux.

Interior Cronos Así es el interior de Fiat Cronos. Stellantis

Ese volumen le permitió al Cronos sostener una participación del 5,1% del total del mercado, por encima de modelos clave del segmento B y de varios SUV compactos.

Ranking: los 10 vehículos más vendidos en enero 2026, según ACARA:

Toyota Hilux: 3.403 Fiat Cronos: 3.215 Peugeot 208: 2.887 Ford Territory: 2.864 Ford Ranger: 2.482 Volkswagen Tera: 2.187 Volkswagen Amarok: 2.145 Chevrolet Tracker: 1.905 Peugeot 2008: 1.795 Volkswagen Polo: 1.681

Fiat Cronos (3).jpg La parrilla del Fiat Cronos, tras su último rediseño. Stellantis

En enero se patentaron 66.080 autos 0km, un 5% por debajo del volumen del mismo mes de 2025. Pese a la amplia disponibilidad de financiamiento, el impulso inicial del mes no logro sostenerse y el promedio diario de patentamientos mostro una desaceleración hacia el cierre.

Fiat Cronos: mecánica, consumo y ficha técnica

Toda la gama del Fiat Cronos mantiene el conocido motor naftero 1.3 Firefly, que entrega 99 CV y 127 Nm de torque. Se combina con una caja manual de cinco marchas o con una transmisión automática CVT con siete relaciones preprogramadas, siempre con tracción delantera.

Es un conjunto pensado para el uso diario, con buen rendimiento en ciudad y costos de mantenimiento contenidos. En condiciones urbanas, el consumo ronda los 9 litros cada 100 kilómetros, mientras que en ruta, a velocidad constante, puede superar los 700 kilómetros de autonomía gracias a su tanque de 48 litros.

A nivel estructural, conserva uno de sus grandes diferenciales: baúl de 525 litros, dirección asistida eléctrica y un esquema mecánico simple, que prioriza confiabilidad y facilidad de uso por sobre soluciones más complejas.

Fiat Cronos Fiat Cronos, un vehículo pensado para trayectos urbanos, pero que también se desempeña bien en ruta. Stellantis

Tras el rediseño introducido en 2025, el Cronos sumó mejoras estéticas y tecnológicas sin alterar su planteo general. En seguridad, toda la gama ofrece frenos ABS con EBD y control de estabilidad, mientras que la versión tope suma cuatro airbags.

Equipamiento y versiones disponibles del Fiat Cronos en Argentina:

Cronos Like 1.3 GSE : versión de entrada, con aire acondicionado, dirección eléctrica, levantavidrios delanteros, radio con USB/Bluetooth y doble airbag frontal.

: versión de entrada, con aire acondicionado, dirección eléctrica, levantavidrios delanteros, radio con USB/Bluetooth y doble airbag frontal. Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus : agrega pantalla táctil de 7”, Android Auto y Apple CarPlay, cámara de retroceso, climatizador automático y volante multifunción.

: agrega pantalla táctil de 7”, Android Auto y Apple CarPlay, cámara de retroceso, climatizador automático y volante multifunción. Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT : mantiene el equipamiento del Drive Pack Plus y suma la transmisión automática CVT y control de velocidad crucero.

: mantiene el equipamiento del Drive Pack Plus y suma la transmisión automática CVT y control de velocidad crucero. Cronos Precision 1.3 GSE CVT: tope de gama, con llantas de 16”, tapizados mejorados, acceso y arranque sin llave, sensores de lluvia y luz, espejo electrocrómico y cuatro airbags.

Cuánto sale un Fiat Cronos 0 km en febrero 2026

Stellantis aplicó una suba moderada del 0.52% para el Cronos este mes. Luego de los ajustes aplicados por la terminal en los precios de lista de toda su gama, estos son los precios del Fiat Cronos en febrero 2026: