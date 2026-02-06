Murió Rubén Polimeni, el actor que dejó su huella en la televisión, el cine y la publicidad

El mundo del espectáculo argentino atraviesa este viernes una jornada de profundo pesar tras conocerse la muerte de Rubén Polimeni, un actor de larga trayectoria que supo ganarse un lugar propio gracias a su oficio, su versatilidad y una presencia constante en distintas expresiones del entretenimiento nacional.

Polimeni había nacido en diciembre de 1955 y desarrolló una carrera sólida, marcada por la interpretación de personajes secundarios que, lejos de pasar inadvertidos, lograron instalarse en la memoria colectiva del público. Su trabajo fue valorado tanto por colegas como por directores y productores, que encontraron en él a un intérprete confiable y comprometido.

A lo largo de las últimas décadas, Rubén Polimeni fue parte de algunas de las ficciones más reconocidas de la pantalla chica . Su capacidad para adaptarse a distintos registros lo llevó a transitar con naturalidad desde la comedia hasta el drama y el suspenso, convirtiéndose en un rostro familiar para los televidentes.

Integró elencos de series que hoy son consideradas de culto, como Los Simuladores, Tiempo Final, Sin Código y Hermanos y detectives, producciones que marcaron época y en las que su aporte actoral sumó solidez a cada historia. A la par, participó en tiras de gran llegada popular como Los Roldán, Kachorra, Sos mi hombre y Mi familia es un dibujo, ampliando su llegada a públicos diversos.

Cine y teatro: una carrera integral

Además de su extensa labor televisiva, Polimeni tuvo una participación destacada en el cine nacional. En la pantalla grande formó parte de producciones de fuerte impacto, entre ellas Plata quemada, película que se convirtió en un hito del cine argentino contemporáneo y que le permitió mostrar otra faceta de su trabajo interpretativo.

El teatro también ocupó un lugar central en su recorrido artístico. Sobre las tablas integró elencos de obras como Mustafá y Abasto en sangre, donde desplegó un compromiso escénico que fue reconocido por el ambiente teatral. Su paso por el escenario reafirmó su condición de actor completo, capaz de sostener personajes en formatos y contextos muy distintos.

Fuera de la ficción, Rubén Polimeni fue uno de los intérpretes más convocados por el sector publicitario. Su carisma y su expresividad lo convirtieron en un rostro habitual de campañas de importantes marcas, entre ellas Pepsi, Jumbo, Geniol y Knorr.

En ese ámbito, logró consolidarse como un profesional respetado, aportando credibilidad y cercanía a productos de consumo masivo. Su presencia en comerciales formó parte del día a día de generaciones de argentinos, reforzando su popularidad más allá de la actuación tradicional.

Despedida y reconocimiento

La noticia de su fallecimiento generó rápidas muestras de dolor en la comunidad artística. A través de mensajes en redes sociales y comunicados institucionales, colegas, entidades culturales y personas cercanas expresaron sus condolencias y destacaron su trayectoria y calidad humana.

Rubén Polimeni es recordado como un trabajador incansable del arte nacional, alguien que construyó su carrera desde el oficio y la constancia, dejando una marca silenciosa pero profunda en cada proyecto del que formó parte. Su legado permanece en las múltiples ficciones, obras y campañas que lo tuvieron como protagonista.