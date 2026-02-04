La principal hipótesis sobre la muerte de Narela, la argentina que estuvo desaparecida en Los Ángeles

El hermano de la joven descartó que se haya tratado de un robo. Las sospechas de la familia tras conocerse más detalles sobre su muerte.

El hallazgo del cuerpo se produjo a cinco cuadras del departamento al que Narela se había mudado hace pocos días.

El pasado jueves se conoció el trágico final de Narela Barreto , la joven argentina que estuvo desaparecida durante cinco días en Los Ángeles , Estados Unidos. Finalmente fue hallada sin vida.

La joven de 27 años fue vista por última vez el viernes 21 de enero, cuando según el relato de los vecinos, se subió a un auto. Lamentablemente apareció muerta. Fue su padre quien confirmó que la hallaron muerta , tras ser notificado de este desenlace cuando llegó a Estados Unidos.

El hallazgo del cuerpo se produjo a cinco cuadras del departamento al que Narela se había mudado apenas una semana antes de su desaparición. La familia estima que el deceso ocurrió el mismo viernes en que se cortó la comunicación con ella.

Mientras avanza la investigación por su muerte Santiago, el hermano de Narela, reveló en diálogo con La Nación cuál es la principal hipótesis que maneja la familia. "Supuestamente, estaba muerta desde el viernes, el día que desapareció. Ese parece que fue el día del homicidio", explicó.

caso narela barreto (1)

Por el momento, la familia espera la autopsia del cuerpo de la joven de 27 años para corroborar si tiene signos de violencia y poder entender qué sucedió.

"No sabemos si tiene marcas. Mi viejo fue a reconocer el cuerpo, pero no la vio en el lugar de los hechos. La encontraron a cinco cuadras de su casa", señaló.

En un primer momento, según el relato de los vecinos, la joven argentina se habría subido a un Uber pero resultó un dato falso. "Lo del Uber es mentira, eso no pasó", aclaró. Detalló que la cuenta de su hermana estaba vinculada a la de su madre y que el único viaje pedido ese día fue para una entrega puntual, por una tarjeta que ella recibió.

La familia conocía a los amigos de Narela en Los Ángeles

En otro pasaje de la entrevista, Santiago remarcó que conocía a todas las personas cercanas a Narela. "Todos los días hablaba con mi mamá. Hasta las diez de la noche habló con su amigo, estaba en su departamento y salió, creemos, a trabajar. Trabajaba en horario nocturno", explicó Santiago. Agregó que el departamento donde vivía lo había alquilado recientemente y que la joven se mostraba feliz y tranquila en ese lugar.

En este sentido, negó las especulaciones sobre un joven colombiano mencionado en algunas versiones. "Lo conocemos y nos ayudó en el caso. Esas especulaciones no sé de dónde salieron. Era la persona más pegada a mi hermana, comía con su familia, ella lo mencionaba siempre", sostuvo. Según afirmó, el círculo íntimo de Narela era "sano y bueno" y todos colaboraron con la familia desde el primer momento.

argentina desaparecida Los Angeles

"Creemos que alguien la habrá agarrado desprevenida y realizó el homicidio", expresó Santiago. "Hasta que no esté la autopsia, no sabemos más", concluyó.

Luego de la aparición de su cuerpo, la familia de la joven creó la cuenta de Instagram @familianarela con el objetivo de lanzar una colecta para recaudar fondos y repatriar el cuerpo de la joven. Según indicó una de sus primas, el traslado de Estados Unidos a Argentina cuesta 50 mil dólares.