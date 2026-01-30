Los escalofriantes detalles de cómo encontraron el cuerpo de Narela, la joven argentina en Los Ángeles

En medio de la conmoción, la familia de la joven dio nuevos datos sobre el brutal hallazgo. Y confirmó que deben juntar una dinero para repatriar el cuerpo.

La repatriación del cuerpo de Narela tiene un costo de 50 mil dólares, algo que la familia no puede cubrir.

Narela Barreto tenía 27 años, se había mudado a Estados Unidos en busca de otro futuro pero tras permanecer cinco días desaparecida, fue encontrada sin vida . En las últimas horas se conocieron detalles sobre cómo fue el brutal hallazgo, mientras que la familia de la joven argentina está desesperada y necesita ayuda para trasladar el cuerpo.

La joven había sido vista por última vez el viernes 21 de enero, cuando según el relato de los vecinos, se subió a un auto. Lamentablemente apareció muerta.

Su familia había realizado un pedido desesperado para dar con su paradero, mientras que la policía de Los Ángeles desplegó un operativo de búsqueda. Fue su padre quien fue notificado de este desenlace tras llegar a Estados Unidos.

Antes de mudarse a Estados Unidos, Narela vivía en la localidad bonaerense de Banfield, partido de Lomas de Zamora. Desde mediados de 2024 se había radicado en la región, primero en Miami y luego en Los Ángeles. Trabajaba en diferentes empleos, entre ellos de moza.

Así encontraron el cuerpo de Narela, a cinco días de su desaparición

Tras confirmarse la muerte de Narela, su hermano Santiago dio detalles acerca del conmocionante hallazgo. Mientras avanza la causa, la familia de aportó más datos sobre la investigación y la hipótesis que manejan. Además, realizaron una colecta para recaudar la suma de dinero que necesitan para repatriar el cuerpo a la Argentina.

“Mi papá que ya viajó para allá nos comunicó que al parecer ella murió el mismo viernes en que dejó de recibir las llamadas”, reveló en diálogo con Telenoche.

Asimismo, confirmó que el cuerpo de Narela fue hallado en la calle a cinco cuadras del departamento donde se había mudado hacía apenas una semana. “Estaba tirada y parece que llevaba varios días muerta”, indicó el joven.

Según señaló Santiago, su familia sospecha que la joven fue atacada mientras iba a trabajar. “Pensamos que le habrán inyectado algo, que la atacaron yendo al trabajo. No sabemos si alguien conocido o no. La habrán agarrado desprevenida y en ese mismo ataque, habrá sido el homicidio”, dijo.

Y contó que un amigo de ella logró entrar a su departamento con la Policía. “Estaba todo en orden. No fue un intento de robo, esto fue en la calle”, insistió.

El joven también sostuvo que su hermana no se habría tomado un auto de aplicación. “Cuando ella tomaba Uber, su cuenta estaba vinculada con el mail de mi mamá. El último registrado fue de entrega, no es que ella se haya subido”, afirmó. Y descartó la posibilidad de que haya estado de novia.

Necesitan 50 mil dólares para repatriar el cuerpo de Narela

En medio de la conmoción que vive la familia de la joven, se suma la angustia ya que deben juntar una importante cantidad de dinero para poder repatriar su cuerpo. Kiara, la prima de Narela, reveló que la repatriación tiene un costo de 50 mil dólares, algo que la familia no puede cubrir.

“Nadie se hace cargo, ni la embajada de Estados Unidos ni el consulado argentino en Los Ángeles. Es un número que nadie de acá maneja, es algo imposible”, remarcó.

Ante esta situación, los familiares de Barreto iniciaron una colecta para recaudar la suma de dinero. “Por favor, lo que puedan donar para traer el cuerpo de ella a la Argentina y darle la despedida a mi hermana que se merece. No queremos saber nada, solo queremos que su cuerpo esté con nosotros en nuestra tierra y que descanse en paz”, dijo su hermana Santiago.

"Todos por Narela", la colecta que organizó la familia para recaudar el dinero para repatriar el cuerpo de la joven. (Foto: Instagram/@familianarela)