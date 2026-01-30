¿Por qué no pudieron identificarla antes?: tenía 13 años, estuvo desaparecida un mes y la encontraron en la morgue

La menor era buscada desde el 23 de diciembre, y esa misma madrugada murió atropellada. Su familia reclama respuestas tras hallar su cuerpo en una morgue como NN.

Luna Aylén Zárate salió de su casa en la noche del 23 de diciembre y nunca volvió. Su familia realizó publicaciones en redes sociales y el día 30 de ese mes, se radicó la denuncia por su desaparición. Un mes después fue hallada en la morgue judicial como NN. Había muerto atropellada. Qué explicaciones dieron desde la Justicia.

Este miércoles 28 de enero, la familia de la chica de 13 años recibió la peor noticia. El cuerpo de la adolescente se encontraba en una morgue. Al parecer Luna fue atropellada en un accidente ocurrido en la madrugada del 24 de diciembre. Desde aquel momento, su cuerpo permaneció allí.

Luna había sido vista por última vez la noche del 23 de diciembre, cuando salió de su casa ubicada en la zona sur de Rosario. La denuncia por su desaparición fue realizada una semana después, y desde entonces, la familia impulsó una intensa búsqueda.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que fue atropellada esa misma madrugada por un Ford Focus, fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) y falleció a las 5:50 de la mañana por los traumatismos severos.

Su cuerpo fue trasladado a la morgue del Instituto Médico Legal (IML) sin ser identificado y registrado como NN, allí permaneció durante cinco semanas hasta que su familia pudo hallarla.

En medio de la angustia, la familia vive momentos de furia ya que no pueden comprender cómo pasó más de un mes sin que se alerte que el cadáver estaba allí. Ante estos cuestionamientos, el fiscal Patricio Saldutti se refirió a la causa y aseguró que “una multicausalidad de factores llevaron a la imposibilidad de identificar el cuerpo” de la menor.

¿Por qué no pudieron identificarla antes?: la explicación de la Justicia

Saldutti destacó que existe una multicausalidad de factores que llevaron a la imposibilidad de identificar ese cuerpo que fue hallado ese 24 de diciembre, día en que sucedió ese accidente a la madrugada. "Ese cuerpo no tenían ningún tipo de documentación o pertenencias que permitieran identificarlo”, dijo

“Primero fue al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) en donde se intentó salvarle la vida, falleció, y fue al Instituto Médico Legal (IML) donde se le hizo la autopsia”, detalló.

Y agregó que se le informó a la Fiscalía que el cuerpo era un NN. Allí, se ordenó una pericia técnica, donde va un perito a la morgue, le toma las huellas a la persona fallecida, y esto se coteja primero en el ámbito de la provincia de Santa Fe, con personas que tienen algún prontuario. "Al dar negativo eso, se realiza un cotejo con un sistema digitalizado donde deberían estar cargadas todas las huellas del Renaper. Desconocemos el motivo del porque las huellas de Luna Zárate no están cargadas”, afirmó.

Además, el fiscal confirmó que Luna fue atropellada: “El accidente de tránsito no tiene ninguna arista de duda, el conductor del vehículo arrolla a una mujer que caminaba sobre la cinta asfáltica de Circunvalación. Hay cámaras de seguridad allí para analizar”.

Respecto del reclamo de la familia de la menor, quiénes cuestionaron cómo no pudieron identificarla durante estas cinco semanas que su cuerpo estuvo en la morgue, Saldutti indicó que: “Hubo cruces, pero se va a investigar. Ayer la Fiscalía General hizo un pedido a la Fiscalía regional en relación a esto, vamos a revisar los circuitos de trabajo pero, no obstante, hubo una comunicación de la Fiscalía de Homínidos Culposos el día 29 de diciembre ya con la autopsia finalizada y con la certeza de que el cuerpo no había podido ser identificado por los dos cotejos y allí, la Fiscalía le informa a Paraderos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que había un cuerpo de una mujer sin identificar en la sede del IML”

En este contexto, aseguró que la denuncia de paradero ingresó al día siguiente, el día 30 de diciembre y el dato con el que se contaba es que el cuerpo que estaba en el IML por su contextura física parecía ser el de una mujer mayor de aproximadamente 25 años. Y la misma información provenía de los médicos que intervinieron en el Heca. "También habían arribado a esa conclusión y eso impidió vincularla. el día 30 se pidieron informes a todos los nosocomios públicos y privados de Rosario, y el resultado fue negativo, pero la búsqueda y el pedido de informe del día 30 que se hace por protocolo de paradero es de Luna Zárate o en su defecto, una chiquita de 13 años” añadió.